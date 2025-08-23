ETV Bharat / state

मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी गाजीपुर से कासगंज जेल शिफ्ट, जानिए क्या है केस - AFSHAN ANSARI FAKE SIGNATURE CASE

मां अफ्शां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर करने के मामले में बीते एक अगस्त से जिला जेल गाजीपुर में था.

मुख्तार अंसारी व उमर अंसारी.
मुख्तार अंसारी व उमर अंसारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 10:51 AM IST

Updated : August 23, 2025 at 11:02 AM IST

गाजीपुर : बाहुबली मुख्तार अंसारी का छोटा बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर जिला जेल से कासगंज जेल शिफ्ट किया गया है. शनिवार सुबह करीब 6 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच उमर अंसारी को गाजीपुर से कासगंज जेल रवाना किया गया. गाजीपुर जेल अधीक्षक जगदंबा प्रसाद दुबे ने उमर अंसारी के स्थानांतरण की पुष्टि की है.

बता दें, सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवढी दास मोहल्ले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शां अंसारी के नाम से करीब 10 करोड़ की संपत्ति थी. जिस पर डीएम के आदेश के बाद गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई थी. इस संपत्ति को रिलीज कराने के लिए उमर अंसारी ने अफ्शां अंसारी के नाम से गाजीपुर न्यायालय में फर्जी हस्ताक्षर वाला दस्तावेज पेश किया था. विधि विज्ञान केंद्र से कराए गए परीक्षण में अफ्शां अंसारी का हस्ताक्षर फर्जी साबित हुआ. जांच में यह भी सामने आया कि विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के दस्तावेजों पर अफ्शां अंसारी द्वारा किए गए हस्ताक्षर और न्यायालय में अधिवक्ता लियाकत अली द्वारा पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर किए गए हस्ताक्षर मेल नहीं खाते. इस मामले में लियाकत अली ने अपना वकालतनामा उक्त दस्तावेज के साथ कोर्ट में दाखिल किया था.

जिला न्यायालय गाजीपुर ने इसी केस की सुनवाई के बाद दो दिन पहले उमर अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अदालत ने एक दिन पहले मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली की जमानत भी नामंजूर कर दी थी. इस मामले में वकील लियाकत अली के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. इधर, उमर अंसारी के बाबा जान व पूर्व विधायक शिव भक्त तुला अंसारी और बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी ने जेल प्रशासन पर दुर्व्यवहार और खाने-पीने की खराब व्यवस्था का आरोप लगाया है.

