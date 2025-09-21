ETV Bharat / state

पुलिस ने खोली मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी की हिस्ट्रीशीट; IS-191 गैंग का है सक्रिय सदस्य, 2 दिन पहले ही मिली थी जमानत

एसपी डॉ. ईरज राजा के मुताबिक उमर अंसारी IS-191 गैंग का सक्रिय सदस्य है. आरोप है कि उमर ने कूट रचित दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी से सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा किया. गाजीपुर, मऊ और लखनऊ में उस पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. इनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, सरकारी संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, चुनावी अपराध और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जैसी धाराएं शामिल हैं. उमर के खिलाफ गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने से लेकर मऊ और लखनऊ की अदालतों में कई मुकदमे विचाराधीन हैं.

गाजीपुर : पुलिस ने दिवंगत माफिया मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी की हिस्ट्रीशीट खोल दी है. थाना मुहम्मदाबाद पुलिस अब उमर के खिलाफ दर्ज हर मामले की छानबीन करेगी. हाल ही में उमर अंसारी को लखनऊ आवास से फर्जी हस्ताक्षर मामले में गिरफ्तार किया गया था. मामले में दो दिन पूर्व ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से उमर को जमानत मिली थी.

एसपी बोले- लंबा है आपराधिक इतिहास : एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि शासन के निर्देश पर माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में यह हिस्ट्रीशीट खोली गई है. उमर अंसारी तो अभी हाल ही में जेल भेजा गया था. उमर का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है. उसके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं. इन सब को लेकर उमर अंसारी की हिस्ट्रीशीट मोहम्मदाबाद थाने में खोली गई है, जिससे उमर के क्रिया-कलापों की निगरानी की जा सके. भविष्य में ऐसी कोई भी घटना होने से पुलिस बचा सके, इसके लिए कई टीमें काम कर रहीं हैं. अन्य माफियाओं के खिलाफ भी जल्द की कठोर कार्रवाई की जाएगी.

4 अगस्त को पुलिस ने उमर को किया था गिरफ्तार : पुलिस के अनुसार उमर अंसारी की निगरानी करना बेहद जरूरी है. खुफिया एजेंसियां भी उसकी गतिविधियों को लेकर अलर्ट हैं. उमर ने 50 हजार की इनामी अपनी मां अफ्शां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए थे. इसके बाद उसे अदालत में दाखिल कर दिया था. मामले में उमर अंसारी को लखनऊ के दारूलशफा स्थित विधायक निवास से 4 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मामला मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शां अंसारी की 10 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी से जुड़ा है.

प्रशासन ने कुर्क कर ली थी संपत्ति : अफ्शां की यह प्रॉपर्टी सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवढी दास मोहल्ले में है. इसे गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर लिया गया था. इस संपत्ति को रिलीज कराने के लिए कोर्ट में दस्तावेज जमा किए गए थे. इसमें पता चला कि दस्तावेजों में अफ्शां के हस्ताक्षर फर्जी हैं. अफ्शां पिछले साल से ही फरार है. लुक आउट नोटिस भी जारी हो चुका है. इसी वजह से हस्ताक्षर पर शक हुआ.

