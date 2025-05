ETV Bharat / state

ईंट भट्ठे में खेलते-खेलते गायब हुए 6 बच्चे, 7 दिन तक खोजती रहीं पुलिस की 4 टीमें, इस गांव में मिले - GHAZIPUR NEWS

गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 4, 2025 at 10:52 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 10:59 PM IST 2 Min Read

गाजीपुर : जमानियां थाना क्षेत्र से लापता हुए छह बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया है. बच्चे रेवतीपुर थाना क्षेत्र के डेढ़गांवा गांव से लावारिस हालत में मिले हैं. बच्चों के गायब होने की जानकारी मिलते ही एसपी ने पुलिस की चार टीमों का गठन किया था. जिसमें जमानियां पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस सेल शामिल था. सीओ जमानियां रामकृष्ण त्रिपाठी ने बच्चों की बरामदगी की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है. बरामद बच्चों में तीन बालक और तीन बालिकाएं हैं, जो बेहद कम उम्र के हैं. 25 अप्रैल से लापता थे : बच्चे बता दें की 25 अप्रैल को गाजीपुर जनपद के जमानियां कोतवाली क्षेत्र के ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने वाले ओमप्रकाश बनवासी के तीन बच्चे व उनके साथ के भी बच्चे खेलते समय अचानक गायब हो गये थे. जिसकी सूचना उन्होंने थाने में दी. लावारिस हालत में मिले : पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बरामद करने में लग गई. रविवार को पुलिस तलाश करती हुई रेवतीपुर थाना क्षेत्र के डेढ़गांवा गांव पहुंची. गांव में लावारिस हालत में एक जगह बैठे थे. सभी को थाने लाया गया. इसके बाद बच्चों के परिजनों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया गया.

