ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म-हत्या का प्रयास; पति को उम्र कैद, पत्नी को 10 साल कारावास - GHAZIPUR RAPE CASE VERDICT

गाजीपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का फैसला ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 8, 2025 at 8:33 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 8:39 PM IST 2 Min Read

गाजीपुर: गाजीपुर में स्पेशल न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म तथा हत्या के प्रयास के मामले में पति-पत्नी दोनों को दोषी करार दिया. गुरुवार को न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने आरोपी हरिशंकर राम उर्फ भकोला को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. वहीं उसकी पत्नी सविता देवी को हत्या के प्रयास में 10 साल कैद की सजा और 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. कोर्ट ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया. मामला थाना रेवतीपुर क्षेत्र के एक गांव का है. 11 नवम्बर 2023 की रात पीड़िता को फोन कर घर से बाहर बुलाया गया. इसके बाद वह लापता हो गई. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. बाद में पीड़िता को गंभीर रूप से घायल अवस्था में बरामद किया गया. उसने पुलिस को दिए बयान में दुष्कर्म और जानलेवा हमले की जानकारी दी. जानकारी देते विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रविकांत पांडे (Video Credit- ETV Bharat)

गाजीपुर: गाजीपुर में स्पेशल न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म तथा हत्या के प्रयास के मामले में पति-पत्नी दोनों को दोषी करार दिया. गुरुवार को न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने आरोपी हरिशंकर राम उर्फ भकोला को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. वहीं उसकी पत्नी सविता देवी को हत्या के प्रयास में 10 साल कैद की सजा और 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. कोर्ट ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया. मामला थाना रेवतीपुर क्षेत्र के एक गांव का है. 11 नवम्बर 2023 की रात पीड़िता को फोन कर घर से बाहर बुलाया गया. इसके बाद वह लापता हो गई. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. बाद में पीड़िता को गंभीर रूप से घायल अवस्था में बरामद किया गया. उसने पुलिस को दिए बयान में दुष्कर्म और जानलेवा हमले की जानकारी दी. जानकारी देते विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रविकांत पांडे (Video Credit- ETV Bharat) पुलिस ने जांच के बाद आरोपी दंपती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने 25 जनवरी 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया. न्यायालय ने 7 जून को आरोप तय किए और अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने 7 गवाहों को प्रस्तुत किये, जिन्होंने वारदात की पुष्टि की. गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 11 महीने के भीतर सजा सुनायी. अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के मामले में पति-पत्नी को दोषी करार दिया. मुख्य आरोपी हरिशंकर राम उर्फ भकोला उर्फ साहेब को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई. वहीं उसकी पत्नी सविता देवी को हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. कोर्ट ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया. ये भी पढ़ें- यूपी में किसानों की इनकम बढ़ी; स्पेशल लैब में महिलाएं कर रहीं खेत की मिट्टी की जांच, अन्नदाताओं की बढ़ी उपज



Last Updated : May 8, 2025 at 8:39 PM IST