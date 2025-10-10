ETV Bharat / state

गाजियाबाद: जमानत पर छूटे पति की पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर कराई हत्या, पुलिस ने पांच को किया गिरफ्तार

पति के दोस्त के साथ अवैध संबंध के चलते ले ली पति की जान ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : October 10, 2025 at 2:35 PM IST 4 Min Read