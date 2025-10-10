ETV Bharat / state

गाजियाबाद: जमानत पर छूटे पति की पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर कराई हत्या, पुलिस ने पांच को किया गिरफ्तार

गाजियाबाद में पति अवैध संबंधों के बीच में बाधा बना तो पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी.

पति के दोस्त के साथ अवैध संबंध के चलते ले ली पति की जान
पति के दोस्त के साथ अवैध संबंध के चलते ले ली पति की जान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 10, 2025 at 2:35 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां जब एक पति जेल गया तो पत्नी को दूसरे व्यक्ति से मोहब्बत हो गई. पत्नी को उम्मीद थी कि उसका पति जेल से जल्द नहीं छूटेगा इस बीच वह अपने आशिक के साथ भाग निकलेगी लेकिन पति जमानत पर जेल से छूट आया और उसे अपने पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया.

पति जब अवैध संबंधों के बीच में बाधा बना तो पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी. मामला गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र का है. 7 अक्टूबर की शाम मसूरी थाना क्षेत्र के रफीखाबाद फाटक के पास पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

गाजियाबाद में जेल गए पति क जमानत पर बाहर आते ही हत्या (ETV Bharat)


मृतक के 2024 में जेल जाने का बाद पत्नी की करतूत: पुलिस के मुताबिक रेहान मसूरी के पुरानी पेट इलाके में चिकन की दुकान चलाता है. मृतक आसिफ रेहान के इलाके में ही रहता था और उसका अच्छा परिचय था. मृतक आसिफ पर पहले से कई मुकदमे थे और 2024 में आसिफ जेल चला गया. इस दौरान रेहान की जान पहचान मृतक की पत्नी अर्शी से हो गई. कुछ वक्त बाद रेहान के घर अर्शी का आना-जाना होने लगा. रेहान और अर्शी ने साथ रहने का प्लान बनाया लेकिन जैसे ही में मृतक आसिफ की जमानत हो गई और वह जेल से बाहर आ गया. इसके बाद रेहान और मृतक की पत्नी के मिलने जुलने में परेशानी होने लगी.

नशे की गोलियां खिलाकर जान से मारने का बनाया प्लान : रेहान और अर्शी ने मिलकर योजना बनाई कि आसिफ को रास्ते से हटाने के लिए उसे नशे की गोलियां खिलाई जाए. जिससे कि लंबे समय तक सेवन करने पर उसकी मौत हो जाए. लेकिन दोनों का यह प्लान कामयाब नहीं हुआ. प्लान फ्लॉप होने के बाद दोनों ने मिलकर नया प्लान तैयार किया. रेहान और अर्शी ने अपने साथी बिलाल, जीशान, ओवैसी, दानिश और गुलफाम के साथ मिलकर आसिफ की हत्या करने का प्लान बनाया.

पत्नी के सहयोग से प्रेमी ने हत्या को दिया अंजाम: अर्शी ने आसिफ को जानकारी दी की रेहान घर से निकल गया है और रफी का बाद फाटक होते हुए कहीं जाएगा. रेहान अपने साथियों के साथ फाटक के पास पहुंचा और स्कूटी पर आ रहे आसिफ पर अपने साथियों के साथ मिलकर गोली चला दी. इसके बाद रेहान अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया.

एसीपी मसूरी लिपि नगाइच ने दी मामले की जानकारी :
एसीपी मसूरी लिपि नगाइच के मुताबिक, "रफीखाबाद फाटक पर 7 अक्टूबर की शाम तकरीबन 7:00 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है. जिसे तुरंत पुलिस द्वारा नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना को लेकर मृतक के भाई अनवर द्वारा रेहान बिलाल फरमान समेत तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना मसूरी पर मुकदमा दर्ज कराया गया था.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित : पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तुरंत टीमों का गठन किया. पुलिस ने रेहान, बिलाल, जीशान, ओवैस और मृतक आसिफ की पत्नी अर्शी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. जबकि गुलफाम, दानिश और फरमान अभी फरार चल रहे हैं. पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहे हैं."

