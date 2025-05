ETV Bharat / state

गाजियाबाद में बंद होंगे ऑटो? सख्त हुई ट्रैफिक पुलिस, जानें क्या होगी कार्रवाई - STRICT ACTION AGAINST AUTO DRIVERS

गाजियाबाद में ऑटो चालकों पर ट्रैफिक पुलिस होगी सख्त ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 31, 2025 at 7:22 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 7:41 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान के तहत ऐसे तमाम वाहनों को चिह्नित किया जा रहा है जो कि नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. गाजियाबाद में देखने को मिला है कि ऑटो चालकों की ओर से निर्धारित संख्या से अधिक सवारियां बिठाकर चलाए जाते हैं. इसके लिए वो आगे दो अतिरिक्त सीट लगवा लेते हैं, जो कई बार हादसों का कारण बन जाता है. गाजियाबाद पुलिस विशेष अभियान चलाकर अब ऐसे ऑटो को चिह्नित किया जा रहा है. शहर के कई मुख्य मार्गों पर तीन पहिया ऑटो शेयरिंग में चलते हैं. तीन पहिया ऑटो में ऑटो चालक केवल तीन सवारियां ही बैठा सकता है, लेकिन अधिक कमाई करने के लालच में अधिक सवारियां बिठाई जाती हैं. इससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है. कई बार देखने को मिला है कि संख्या से अधिक सवारियां बिठाने पर ऑटो अनियंत्रित होकर पलट जाता है और सवारियां चोटिल हो जाती हैं. सच्चिदानंद, एडीसीपी ट्रैफिक, गाजियाबाद (ETV Bharat)

