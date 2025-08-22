ETV Bharat / state

गाजियाबाद में मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा, मुठभेड़ के दौरान दोनों को लगी गोली - GIRL ASSAULT CASE IN GHAZIABAD

गाजियाबाद के लोनी में एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार
एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 22, 2025 at 9:17 AM IST

3 Min Read

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी में एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गुरुवार देर रात एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपी बाइक से निठोरा अंडरपास की तरफ आ रहे थे, इसी दौरान वहां चेकिंग कर रही पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों के दाहिने और बहिने पैर में गोली लग गई. इसके बाद दोनों मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति नीचे गिर पड़े. पुलिस द्वारा मौके से ही दोनों घायलों को गिरफ्तार किया गया है. घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है.

पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने 18 अगस्त 2025 को गाजियाबाद की लोनी थाना क्षेत्र में मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस संबंध में लोनी थाना पर एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पांच टीमों का गठन किया था. 21 अगस्त को पीड़िता का शव घर में ही फंदे से लटका मिला था.

एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

"मुठभेड़ के दौरान रोहित और वीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी गाजियाबाद की लोनी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना लोनी पर दुष्कर्म की घटना कार्य करने के संबंध में एक मुकदमा दर्ज है. गिरफ्तार आरोपियों के अन्य अपराधी के इतिहास की जानकारी ली जा रही है. अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है." -सिद्धार्थ गौतम, एसीपी लोनी

बता दें कि दो दिन पहले लोनी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मानसिक रूप से कमजोर युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. परिजनों के मुताबिक पीड़िता मानसिक रूप से बेहद कमजोर थी और ठीक से बोलने और सुनने में भी सक्षम नहीं थी. युवती को दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था. परिजनों का कहना है कि पीड़िता ने इशारों में बताया था कि उसके साथ गलत काम किया गया है. जिसमें तीन लोग शामिल है. युवती को मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान जंगल की तरफ आरोपी ले गए थे और वारदात को अंजाम दिया था. 21 अगस्त की सुबह यवती अपने कमरे में लटकी हुई मिली थी.

ये भी पढ़ें:

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी में एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गुरुवार देर रात एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपी बाइक से निठोरा अंडरपास की तरफ आ रहे थे, इसी दौरान वहां चेकिंग कर रही पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों के दाहिने और बहिने पैर में गोली लग गई. इसके बाद दोनों मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति नीचे गिर पड़े. पुलिस द्वारा मौके से ही दोनों घायलों को गिरफ्तार किया गया है. घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है.

पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने 18 अगस्त 2025 को गाजियाबाद की लोनी थाना क्षेत्र में मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस संबंध में लोनी थाना पर एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पांच टीमों का गठन किया था. 21 अगस्त को पीड़िता का शव घर में ही फंदे से लटका मिला था.

एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

"मुठभेड़ के दौरान रोहित और वीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी गाजियाबाद की लोनी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना लोनी पर दुष्कर्म की घटना कार्य करने के संबंध में एक मुकदमा दर्ज है. गिरफ्तार आरोपियों के अन्य अपराधी के इतिहास की जानकारी ली जा रही है. अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है." -सिद्धार्थ गौतम, एसीपी लोनी

बता दें कि दो दिन पहले लोनी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मानसिक रूप से कमजोर युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. परिजनों के मुताबिक पीड़िता मानसिक रूप से बेहद कमजोर थी और ठीक से बोलने और सुनने में भी सक्षम नहीं थी. युवती को दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था. परिजनों का कहना है कि पीड़िता ने इशारों में बताया था कि उसके साथ गलत काम किया गया है. जिसमें तीन लोग शामिल है. युवती को मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान जंगल की तरफ आरोपी ले गए थे और वारदात को अंजाम दिया था. 21 अगस्त की सुबह यवती अपने कमरे में लटकी हुई मिली थी.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

ENCOUNTER IN GHAZIABADPOLICE ARRESTED ACCUSED ENCOUNTERMENTALLY CHALLENGED GIRL DIEगाजियाबाद में एनकाउंटरGIRL ASSAULT CASE IN GHAZIABAD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: बी सुदर्शन का नामांकन, बोले- चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है

62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर

गाजा शहर पर हमले को लेकर इजराइल बेकरार, रिजर्व सैनिकों को बुलाया

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: पढ़ें और जानें गूगल के इन नए पिक्सल फोन्स का अंतर, कौनसा खरीदेंगे आप?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.