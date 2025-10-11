ETV Bharat / state

दिवाली से पहले गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6.25 करोड़ का अवैध पटाखे जब्त; तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिवाली से पहले गाजियाबाद पुलिस ने छापेमारी के दौरान पटाखे की बड़ी खेप बरामद की है. गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र अंतर्गत मोदीनगर हापुड़ मार्ग पर गोल्डन ट्रेडिंग एजेंसी के गोदाम से तकरीबन 3 लाख 44 हज़ार किलो पटाखे बरामद किए गए हैं. जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत तकरीबन 6.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है. पटाखे को दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने की योजना थी. पुलिस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.

मुखबिर की सूचना पर छापेमारी

थाना भोजपुर क्षेत्र के मोदीनगर हापुड़ मार्ग पर गांव भोजपुरी में गोल्डन ट्रेडिंग एजेंसी के 15 बीघा का भूमि में गोदाम बने हुए हैं. पुलिस को सूचना मिली थी की दिवाली से पहले भारी मात्रा में पटाखों का यहां भंडारण किया जा रहा है. सूचना के आधार पर एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना, एसडीएम मोदीनगर अजीत सिंह और भारी पुलिस बल के साथ गोदाम पर पहुंचे. पुलिस द्वारा गोदाम को चारों ओर से घेर लिया गया जिसके बाद छापेमारी शुरू की गई. पुलिस टीम जब गोदाम के अंदर दाखिल हुई तो पुलिस अधिकारी अंदर भारी मात्रा में भारी पटाखे को देखकर हैरान हो गए. तकरीबन 3 घंटे तक कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पटाखों का वज़न तोलने की प्रक्रिया पूर्ण की.