दिवाली से पहले गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6.25 करोड़ का अवैध पटाखे जब्त; तीन गिरफ्तार
गाजियाबाद पुलिस ने दिवाली से पहले अवैध पटाखों के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने करीब 6 करोड़ की अवैध पटाखे जब्त किए
Published : October 11, 2025 at 10:36 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिवाली से पहले गाजियाबाद पुलिस ने छापेमारी के दौरान पटाखे की बड़ी खेप बरामद की है. गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र अंतर्गत मोदीनगर हापुड़ मार्ग पर गोल्डन ट्रेडिंग एजेंसी के गोदाम से तकरीबन 3 लाख 44 हज़ार किलो पटाखे बरामद किए गए हैं. जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत तकरीबन 6.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है. पटाखे को दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने की योजना थी. पुलिस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.
मुखबिर की सूचना पर छापेमारी
थाना भोजपुर क्षेत्र के मोदीनगर हापुड़ मार्ग पर गांव भोजपुरी में गोल्डन ट्रेडिंग एजेंसी के 15 बीघा का भूमि में गोदाम बने हुए हैं. पुलिस को सूचना मिली थी की दिवाली से पहले भारी मात्रा में पटाखों का यहां भंडारण किया जा रहा है. सूचना के आधार पर एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना, एसडीएम मोदीनगर अजीत सिंह और भारी पुलिस बल के साथ गोदाम पर पहुंचे. पुलिस द्वारा गोदाम को चारों ओर से घेर लिया गया जिसके बाद छापेमारी शुरू की गई. पुलिस टीम जब गोदाम के अंदर दाखिल हुई तो पुलिस अधिकारी अंदर भारी मात्रा में भारी पटाखे को देखकर हैरान हो गए. तकरीबन 3 घंटे तक कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पटाखों का वज़न तोलने की प्रक्रिया पूर्ण की.
थाना भोजपुर क्षेत्र में अवैध आतिशबाजी पटाखों के भंडारण और विक्रय होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी. जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी और एसीपी मोदीनगर द्वारा भोजपुर पुलिस टीम के साथ छापेमारी की गई थी. उस छापेमारी में गोल्डन ट्रेडिंग एजेंसी के दो बड़े-बड़े गोदाम. जिनमें इन पटाखों को अवैध रूप से भंडारण और विक्रय किया जा रहा था. दोनों ही गोदामों को सील किया गया है. जहां पर कुल 03 लाख 44 हजार किलोग्राम पटाखे बरामद हुए हैं. जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 06 करोड़ 25 लाख रुपये है. तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है. प्रकरण के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है. - अमित सक्सेना, सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं कानून व्यवस्था) द्वारा गाजियाबाद में 26 अगस्त से 24 अक्टूबर 2025 तक धारा 163 BNSS लागू करने का आदेश पारित किया गया. आदेश के तहत कमिश्नरेट गाजियाबाद क्षेत्र के अंतर्गत पटाखे के उत्पादन बिक्री और भंडारण पर 26 अगस्त से 24 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगाया गया था. पुलिस के मुताबिक आदेश के अनुपालन में गोल्डन ट्रेडिंग एजेंसी के मालिक को धारा 163 BNSS का नोटिस दिया गया था. 10 अक्टूबर 2025 को गोल्डन ट्रेडिंग एजेंसी पर छापेमारी की गई और प बरामद हुए. पुलिस ने सौरभ सिंगल, धर्मवीर और अमित कुमार को गिरफ्तार किया है.
ये भी पढ़ें: