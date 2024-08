ETV Bharat / state

गाजियाबाद: शनिवार को अस्पतालों की OPD पर लटकेगा ताला, IMA गाजियाबाद ने की घोषणा - OPDs to be closed on Saturday

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (गाजियाबाद) की अध्यक्ष डॉ वाणी पुरी (Etv Bharat) नई दिल्ली/गाजियाबाद: पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद लोगों में बेहद आक्रोश है. इस घटना के बाद देशभर के डॉक्टरों में काफी गुस्सा है. आईएमए की गाजियाबाद इकाई ने कोलकाता की घटना को लेकर गाजियाबाद ने 24 घंटे के लिए ओपीडी बंद करने की घोषणा की है. इसके साथ ही सभी प्रकार की नॉन इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित रहेंगी. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (गाजियाबाद) की अध्यक्ष डॉ वाणी पुरी ने प्रेसवार्ता में बताया आईएमए एक स्ट्रक्चर्ड बॉडी है. आईएमए मुख्यालय से जो आदेश प्राप्त होते हैं उसी के अनुसार जिला इकाई काम करती है. शनिवार, 17 अगस्त 2024 को सुबह 6 से रविवार, 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक गाजियाबाद के सभी डॉक्टर ओपीडी सेवाएं पूर्ण रूप से बंद रखेंगे. अन्य सभी प्रकार की नॉन इमरजेंसी सेवाएं भी पूर्ण रूप से बंद रहेगी.