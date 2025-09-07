ETV Bharat / state

किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाजियाबाद प्रशासन की पहल ,खेत से सीधा बाजार में पहुंचेंगे उत्पाद, बिचौलियों का झंझट खत्म

Etv Bharat ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 7, 2025 at 6:16 PM IST | Updated : September 7, 2025 at 6:38 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली/गाजियाबाद : किसानों की आमदनी में इजाफा करने, उन्हें सीधा बाजार उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा एक नई पहल की गई है. नई पहल के तहत ग़ाज़ियाबाद की सिहानी सहकारी समिति और तीन कृषक उत्पादक संगठन (Farmers Producers Orgranisation) के बीच एक साल का MOU साइन हुआ है. समिति के परिसर में अपने उत्पादों की सीधे बिक्री करना संभव : एमओयू के तहत एफपीओ से जुड़े किसानों के लिए अब सहकारी समिति के परिसर में अपने उत्पादों की सीधे बिक्री करना संभव होगा. किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए मंडी का रुख करना पड़ता है. कई बार देखा जाता है की मंडी में किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता. एफपीआओ के माध्यम से सहकारी समितियों के परिसर में अपने उत्पादों को बेचने से जहां एक तरफ किसानों को वाजिब दाम मिल सकेगा तो वहीं दूसरी तरफ मंदिरों और बिचौलियों की निर्भरता भी समाप्त होगी. गाजियाबाद प्रशासन की पहल, खेत से सीधा बाजार में पहुंचेंगे उत्पाद (ETV Bharat) तकरीबन 600 किसानों को मिलेगा इसका लाभ : एमओयू के तहत सिहानी सहकारी द्वारा एफपीओ को राजेंद्र नगर में भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सहकारी समिति के परिसर में आधुनिक आउटलेट और गोदाम बनाया जाएगा. यहां पर किसान सीधे खेत से अपने उत्पादों को लेकर पहुंचेंगे. जहां से पारंपरिक और डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर उत्पादों की बिक्री की जाएगी. सहकारी समितियां और एफपीओ की साझेदारी से तकरीबन 600 किसानों को इसका लाभ मिलेगा.

Last Updated : September 7, 2025 at 6:38 PM IST