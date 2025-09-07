किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाजियाबाद प्रशासन की पहल ,खेत से सीधा बाजार में पहुंचेंगे उत्पाद, बिचौलियों का झंझट खत्म
किसानों की आय बढ़ाने के मद्देनजर गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा सिहानी सहकारी समिति और तीन कृषक उत्पादक संगठन के बीच एक साल का MOU साइन.
Published : September 7, 2025 at 6:16 PM IST|
Updated : September 7, 2025 at 6:38 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद : किसानों की आमदनी में इजाफा करने, उन्हें सीधा बाजार उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा एक नई पहल की गई है. नई पहल के तहत ग़ाज़ियाबाद की सिहानी सहकारी समिति और तीन कृषक उत्पादक संगठन (Farmers Producers Orgranisation) के बीच एक साल का MOU साइन हुआ है.
समिति के परिसर में अपने उत्पादों की सीधे बिक्री करना संभव : एमओयू के तहत एफपीओ से जुड़े किसानों के लिए अब सहकारी समिति के परिसर में अपने उत्पादों की सीधे बिक्री करना संभव होगा. किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए मंडी का रुख करना पड़ता है. कई बार देखा जाता है की मंडी में किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता. एफपीआओ के माध्यम से सहकारी समितियों के परिसर में अपने उत्पादों को बेचने से जहां एक तरफ किसानों को वाजिब दाम मिल सकेगा तो वहीं दूसरी तरफ मंदिरों और बिचौलियों की निर्भरता भी समाप्त होगी.
तकरीबन 600 किसानों को मिलेगा इसका लाभ : एमओयू के तहत सिहानी सहकारी द्वारा एफपीओ को राजेंद्र नगर में भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सहकारी समिति के परिसर में आधुनिक आउटलेट और गोदाम बनाया जाएगा. यहां पर किसान सीधे खेत से अपने उत्पादों को लेकर पहुंचेंगे. जहां से पारंपरिक और डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर उत्पादों की बिक्री की जाएगी. सहकारी समितियां और एफपीओ की साझेदारी से तकरीबन 600 किसानों को इसका लाभ मिलेगा.
गाजियाबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत : फिलहाल गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की गई है. अधिकारियों का कहना है कि यदि यह प्रयोग सफल होता है तो आने वाले समय में इसी मॉडल पर अन्य सहकारी समितियां और एफपीआओ (Farmers Producers Orgranisation) के बीच एमओयू कराया जाएगा. जिस किसी लेकर अधिक से अधिक किसान अपने उत्पादों को सीधे बाजार में बेच सके.
किसान एफपीजी के माध्यम से उत्पादों की कर पाएंगे बिक्री : "सघन सहकारी समिति, लोनी और पुर के तीन एफपीओ (Farmers Producers Orgresation) के बीच एक साल का एमाओयू साइन हुआ है. एमओयू के तहत सहकारी समिति के परिसर में किसान एफपीजी के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री कर पाएंगे, इससे सहकारी समितियां को परिसर का किराया मिलेगा और एफपीओ के मेंबर्स सहकारी समिति के सदस्य बनेंगे.
मंडियों की निर्भरता काफी हद तक होगी कम : सहकारी समिति के परिसर में आउटलेट विकसित किया जाएगा जहां किसान खेत से लाकर सीधे अपने उत्पादों को ग्राहकों को बेच सकेंगे, बिचौलियों और मंडियों की बाध्यता भी खत्म होगी. इससे तकरीबन 600 किसानों को फायदा पहुंचेगा. मंडियों में उत्पादों का सही मूल्य न मिलने पर कई बार किसानों को निराश होकर लौटना पड़ता है या फिर लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता है. एफबीओ के माध्यम से उत्पादों को बेचने पर मंडियों की निर्भरता काफी हद तक कम होगी.
