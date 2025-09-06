अब गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में प्राइवेट AC वार्ड की सुविधा, 500 रुपए लगेगा हर दिन का चार्ज

ETV Bharat / state

गाजियाबाद के किसी भी सरकारी अस्पताल में प्राइवेट एयर कंडीशन वार्ड की सुविधा मौजूद नहीं थी. लेकिन, बहुत जल्द अब लोगों को प्राइवेट एयर कंडीशनर वार्ड की सुविधा सरकारी अस्पताल में मिलेगी. प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर 2025 को गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में प्राइवेट एयर कंडीशन वार्ड की शुरुआत हो रही है. प्राइवेट एयर कंडीशन वार्ड पूरी तरह से बनकर तैयार है. बस कुछ मेडिकल इक्विपमेंट आना बाकी है, जो हफ्ते भर में अस्पताल को मिलने की उम्मीद है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर हुई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है. सरकारी अस्पतालों में लंबी कतारे हैं तो वहीं निजी अस्पतालों में इलाज महंगा हो चुका है. यदि डॉक्टर मरीज को भर्ती करने के लिए कह दें तो परिजनों इलाज का खर्च सुनकर चिंतित हो जाते हैं. दिल्ली-एनसीआर के अस्पतालों में प्राइवेट एसी वार्ड में भर्ती करने पर चार हज़ार से 15 हज़ार रुपए का प्रतिदिन का शुल्क चुकाना पड़ता है. वहीं, अब गाजियाबाद के लोगों को प्राइवेट अस्पतालों की तरह सरकरी अस्पताल में भी प्राइवेट AC वार्ड की सुविधाएं मिलेंगी.

"निजी अस्पतालों की तर्ज पर प्राइवेट एयर कंडीशनर वार्ड तैयार किए गए हैं. प्रत्येक वार्ड में हाइड्रोलिक बेड, मॉनिटर, वाटर डिस्पेंसर मौजूद है. हमने शुरुआत 6 वार्ड से की है, जल्द इसकी संख्या को बढ़ाया जाएगा. प्राइवेट एयर कंडीशनर वार्ड के लिए तकरीबन ₹500 प्रतिदिन का शुल्क देना होगा."- डॉ राकेश कुमार सिंह, सीएमएस, एमएमजी अस्पताल

बता दें कि एमएमजी अस्पताल मे मरीजों को प्राइवेट एयर कंडीशन वार्ड के लिए हजारों रुपए नहीं चुकाने होंगे. प्राइवेट अस्पताल की तरह एमएमजी अस्पताल में प्राइवेट एयर कंडीशन वार्ड के लिए सिर्फ 500 रुपए प्रतिदिन का शुल्क चुकाना होगा. प्राइवेट एयर कंडीशन वार्ड में मरीज के लिए बेड और तीमारदार के लिए भी एक छोटा बेड उपलब्ध होगा. प्राइवेट वार्ड में मिनी किचन के साथ अटैक वॉशरूम भी मिलेगा. अस्पताल के सीएमएस डॉ राकेश कुमार सिंह के मुताबिक, फिलहाल एमएमजी अस्पताल में 6 प्राइवेट एयर कंडिशन्ड वार्ड तैयार किए गए हैं.

गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल का हुआ नवीनीकरण, अब मिलेंगी प्राइवेट अस्पतालों जैसी सुविधाएं (ETV Bharat)

एमएमजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए प्रतिदिन तकरीबन तीन हज़ार मरीज पहुंचते हैं. पर्चा बनवाने से लेकर ओपीडी में दिखने और दवा काउंटर से दवाई लेने तक मरीजों को कई घंटे तक का वक्त लग जाता है. अस्पताल प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहा है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जिससे कि मरीज को अस्पताल में ज्यादा इंतजार ना करना पड़े.

