गाजियाबाद के इन अस्पतालों से सावधान! दे रहे मौत को दावत, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा- ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा

नई दिल्ली: जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई. गाजियाबाद के अस्पतालों में हादसों का खतरा मंडरा रहा है. गाजियाबाद के अस्पतालों में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है. अग्निशमन विभाग द्वारा हाल ही में फायर सेफ्टी ऑडिट कराया गया था. फायर सेफ्टी ऑडिट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

जिले में बिना फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजामों के अस्पतालों का संचालन हो रहा है. इन अस्पतालों में हर दिन बड़ी तादाद में इलाज कराने के लिए लोग पहुंचते हैं. ऐसे में कोई हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसी होगी.

अग्निशमन विभाग द्वारा जिले के निजी सरकारी समेत तकरीबन 332 अस्पतालों का ऑडिट कराया गया था. जिसमें से 88 अस्पताल ऐसे हैं जहां या तो फायर सेफ्टी के इंतजाम ना के बराबर हैं या फिर इंतजाम मानकों के अनुसार नहीं है. आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम न होने के चलते किसी प्रकार का कोई अग्निकांड होने पर बड़ी अनहोनी हो सकती है.

गाजियाबाद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, अग्निशमन विभाग द्वारा समय-समय पर जिले की विभिन्न प्रकार की इमारत का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाता है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त हुई सूची के अनुसार अग्निशमन विभाग द्वारा जिले के अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया गया.

88 अस्पतालों में आग बुझाने के इंतजाम नहीं

जिले में संचालित 332 अस्पतालों के फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान 88 अस्पतालों में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले. ऐसे अस्पताल जहां पर फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले, उन्हें अग्निशमन विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है. साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को भी इसकी सूचना भेजी गई है. 88 अस्पतालों में अधिकतर छोटे अस्पताल, नर्सिंग होम आदि शामिल है.