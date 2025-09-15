एक्ट्रेस का यौन शोषण करने के आरोपी एक्टर उत्तर कुमार को गाजियाबाद पुलिस ने अमरोहा से किया गिरफ्तार
मूलरूप से हापुड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली है हरियाणवी एक्ट्रेस. एक्टर उत्तर कुमार के साथ फिल्मों में काम करती थी.
अमरोहा/गाजियाबाद : अभिनेत्री से यौन शोषण मामले में गाजियाबाद पुलिस ने हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता उत्तर कुमार को अमरोहा से गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में शालीमार गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज है. एक्टर उत्तर कुमार पर अभिनेत्री के शारीरिक शोषण, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने समेत कई गंभीर आरोप हैं. अभिनेत्री ने बीते छह सितंबर को लखनऊ में सीएम आवास के पास आत्मदाह का प्रयास भी किया था.
बता दें, बीते छह सितंबर को दोपहर करीब 12:40 बजे हापुड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली हरियाणवी एक्ट्रेस मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी. वह अपने साथ लाया गया ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डालने का प्रयास करने लगी. यह देख सुरक्षा में लगे जवानों ने उसे पकड़ लिया. महिला के साथ एक बच्चा अन्य लोग भी थे. पुलिस सभी को हिरासत में लेकर गौतमपाली थाने ले गई थी. इसके बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर वापस भेज दिया था.
लखनऊ पुलिस की पूछताछ में अभिनेत्री ने बताया था कि वह हरियाणवी व देहाती फिल्म निर्माता उत्तर कुमार के साथ फिल्मों में काम करती थी. इस दौरान उत्तर कुमार ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया. इसके बाद शादी की बात पर वर्ष 2024 में विवाद हुआ तो मामला थाना शालीमार, गाजियाबाद में पहुंचा. जहां दर्ज मुकदमे में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और एफआर लगा दी. इससे आहत होकर वह सीएम आवास के सामने न्याय की गुहार लगाने पहुंची थी.
बहरहाल गाजियाबाद पुलिस ने सोमवार को आरोपी हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार को अमरोहा के थाना धनोरा क्षेत्र के गांव नीली खेड़ी से उनके फार्म हाउस से गिरफ्तार किया है. गाजियाबाद पुलिस एक्टर को अपने साथ ले गई है. वहीं धनोरा थाना प्रभारी निरीक्षक बालेंद्र यादव ने बताया कि गाजियाबाद पुलिस आई थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई के बाबत थाने में कोई सूचना नहीं दी थी.
