ETV Bharat / state

नेपाल हिंसा में फंसे गाजियाबाद के परिवार, दो दिन होटल में ठहरे, आज भारत वापस लौटने की उम्मीद

नेपाल में हालत खराब होने के बाद उमेश सारस्वत अपनी पत्नी और साथियों के साथ नेपाल में ही फंस गए.

नेपाल हिंसा में फंसे गाजियाबाद के परिवार
नेपाल हिंसा में फंसे गाजियाबाद के परिवार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: इंदिरापुरम इलाके की एटीएस सोसाइटी के रहने वाले उमेश सारस्वत अपनी पत्नी और दो साथियों के साथ 5 सितंबर 2025 को नेपाल घूमने गए थे. लेकिन, 8 सितंबर से नेपाल में हालत खराब होने के बाद उमेश सारस्वत अपनी पत्नी और साथियों के साथ नेपाल में ही फंस गए. हिंसा के चलते एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था.

वहीं, भारतीय एंबेसी द्वारा सलाह दी गई के हवाई मार्ग से ही भारत लौटे सड़क मार्ग से आना सुरक्षित नहीं होगा. एयरपोर्ट बंद होने के चलते वापस आना मुश्किल हो गया. ऐसे में गुरुवार को नेपाल में एयरपोर्ट दोबारा से खुले हैं तो गुरुवार शाम तक भारत वापस लौटने की संभावना है.

नेपाल हिंसा में फंसे गाजियाबाद के परिवार (ETV Bharat)

गाजियाबाद निवासी उमेश सारस्वत के बेटे ऋषभ सारस्वत ने बताया, "माता-पिता 5 सितंबर को नेपाल घूमने गए थे, तब हालात सामान्य थे. प्रदर्शनकारियों द्वारा नेपाल के संसद पर हमला करने के बाद नेपाल में हालात बिगड़ते गए. 9 सितंबर को हालत ज्यादा बिगड़ने पर कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके चलते नेपाल पूरी तरह से बंद था. बिगड़ते हालात को देखते हुए एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया. फिलहाल माता-पिता होटल में ही रुके हुए हैं और सुरक्षित हैं."

ऋषभ ने बताया कि 10 सितंबर 2025 की नेपाल से भारत वापस लौटने की माता-पिता की फ्लाइट थी, लेकिन नेपाल की मौजूदा स्थिति के कारण फ्लाइट कैंसिल हो गई. माता-पिता की आज शाम 4:30 बजे की नेपाल से भारत की फ्लाइट बुक की है. फिलहाल माता-पिता होटल से चेक आउट कर एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं. हम काफी चिंतित हैं कि सुरक्षित किसी तरह बस एयरपोर्ट पहुंच जाए.

ऋषभ सारस्वत ने बताया कि इंडियन एंबेसी से बातचीत हुई तो उनके द्वारा सलाह दी कि फिलहाल होटल में रुकना ही ठीक होगा. जैसे ही एयरपोर्ट का संचालन शुरू होता है तब बाई एयर नेपाल से भारत जन सुरक्षित रहेगा. इसके बाद माता-पिता होटल में ही रुके रहे. भारत सरकार द्वारा जो भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे उससे बहुत मदद मिली.

ये भी पढ़ें:

  1. गाजियाबाद में करोड़ों के कारोबार पर संकट, नेपाल को हर साल होता है 4000 करोड़ का एक्सपोर्ट
  2. "नेपाल की स्थिति खराब, हम लोग परिवार से बात नहीं कर पा रहे हैं", दिल्ली में रह रहे नेपाल के लोगों की बढ़ी चिंता
  3. नेपाल के हालातों से दिल्ली के व्यापारी चिंतित, बस सेवा प्रभावित, दूतावास पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा

For All Latest Updates

TAGGED:

GHAZIABAD PEOPLE STUCK IN NEPALNEPAL VIOLENCENEPAL PROTESTनेपाल में फंसे गाजियाबाद के परिवारGHAZIABAD PEOPLES STUCK IN NEPAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.