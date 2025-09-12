ETV Bharat / state

रॉन्ग साइड आ रही गाड़ी को रोकने पर ट्रैफिक पुलिस पर पत्थर से हमला करने वाला ड्राइवर गिरफ्तार

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 12, 2025 at 3:05 PM IST 3 Min Read