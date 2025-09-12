रॉन्ग साइड आ रही गाड़ी को रोकने पर ट्रैफिक पुलिस पर पत्थर से हमला करने वाला ड्राइवर गिरफ्तार
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रॉन्ग साइड आ रही गाड़ी को रोका तो वाहन चालक ने ट्रैफ़िक पुलिसकर्मी पर पत्थर से किया हमला, वाहन चालक गिरफ्तार
Published : September 12, 2025 at 3:05 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद : ग़ाज़ियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में बुधवार शाम ड्यूटी पर तैनात ट्रैफ़िक पुलिसकर्मी पर पत्थर से हमला किया गया. ट्रैफ़िक आरक्षी शशिकांत ड्यूटी के दौरान वाहनों की चेकिंग कर रहे थे. चेकिंग के दौरान शशिकांत को एक वाहन रॉन्ग साइड आता हुआ दिखाई दिया. जिसे शशिकांत ने रोकने का प्रयास किया.
इस दौरान वाहन चालक गाड़ी से उतरा और पास में पड़ा पत्थर उठाकर शशिकांत पर हमला कर दिया. शशिकांत ज़मीन पर गिर पड़े और इस दौरान वाहन चालक मौक़े से फ़रार हो गया. आनन फ़ानन में पुलिस द्वारा शशिकांत को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां अब उनकी हालत स्थिर और ख़तरे से बाहर बताई जा रही है.
इंदिरापुरम में दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास की घटना : घटना ग़ाज़ियाबाद के इंदिरापुरम इलाक़े में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास की बताई जा रही है. ट्रैफ़िक पुलिसकर्मी पर हमले की घटना को गंभीरता से लेते हुए चंद घंटे में ही हमलावर को गिरफ़्तार कर वाहन को क़ब्ज़े में लिया है. आरोपी की पहचान गौरव चौधरी के रूप में हुई है जो कि इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस द्वारा गिरफ़्तार आरोपी की आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है.
ट्रैफिक आरक्षी शशिकांत पर पत्थर से हमला : एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया, "थाना क्षेत्र इन्दिरापुरम में 11 सितंबर 2025 को शाम के समय एक ट्रैफिक सिपाही पर एक व्यक्ति द्वारा पत्थर मारकर हमला करने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि ट्रैफिक सिपाही शशिकांत शाम के समय अपनी ड्यूटी पाइंट पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे. उसी दौरान एक गाड़ी जो रॉन्ग साइड जाने का प्रयास कर रही थी को सिपाही द्वारा रोका गया. वाहन चालक गाड़ी से उतरकर सिपाही पर पत्थर से हमला कर मौके से भाग गया."
आरोपी गाड़ी चालक गौरव चौधरी गिरफ्तार :अभिषेक श्रीवास्तव ने आगे बताया, "सिपाही शशिकांत को तत्काल ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है और फिलहाल वो सुरक्षित है. आरोपी गाड़ी चालक व्यक्ति की पहचान गौरव चौधरी के रूप में हुई है जिसको थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा वाहन को भी कब्जे में ले लिया गया है. प्रकरण के सम्बध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
