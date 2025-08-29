ETV Bharat / state

'बचा लो साहब, बीवी मार डालेगी', गाजियाबाद में थाने पहुंचे पति ने लगाई गुहार, चाकू से हमले का वीडियो भी दिखाया - GHAZIABAD HUSBAND AFRAID OF WIFE

पीड़ित पति का आरोप है कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रच रही है.

Ghaziabad husband afraid of wife
गाजियाबाद में पीड़ित पति की गुहार (SOURCE: ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2025 at 6:04 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: NCR के अशोक विहार थाना क्षेत्र में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पति का आरोप है की पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की फिराक में है. पत्नी एक बार चाकू से उसे पर हमला भी कर चुकी है. पति ने पत्नी द्वारा उसपर चाकू से हमला करने का वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध कराया है. पति ने पत्नी के कई लोगों से अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस ने पीड़ित पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित पति की शादी 2009 में हुई थी. पीड़ित का आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी के व्यवहार में बदलाव आने लगा. हर छोटी-छोटी बातों पर पत्नी लड़ाई झगड़ा करती और हर समय घर में क्लेश का वातावरण बनाए रखती है. पीड़ित पति का आरोप है की पत्नी अपनी गलत वीडियो सोशल मीडिया पर डालती है और घर के किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेती है. नाजायज दबाव बनाने के लिए पत्नी अपने ऊपर पेट्रोल डाल देती है तो कभी बिजली का तार पकड़ कर धमकी देती है. पत्नी द्वारा कई बार गैस सिलेंडर खोलकर आग लगाने की धमकी दी जा चुकी है. पति का आरोप है की पत्नी धमकाती है की आत्महत्या करके पूरे परिवार को फंसा दूंगी.

पीड़ित का कहना है, "पत्नी ने एक महीने पहले मेरे ऊपर चाकू से वार कर दिया था. जिसका वीडियो भी मेरे पास मौजूद है. पत्नी कभी भी कोई संगीन वारदात या झूठा मुकदमा मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ दर्ज कर सकती है. पत्नी मायके से अपने परिवार वालों को मुझे पिटवाने के लिए बुलाती है. पत्नी कहती है कि अपना मकान बेज दो और मेरे मायके के पास मकान खरीद लो. पत्नी कई बार बिना बताए घर से बाहर चली जाती है. अगर पत्नी से पूछता हूं कि कहां गई थी तो झगड़ा करती है और कहती है कि मैं अपनी मर्जी से रहूंगी. मेरी जिंदगी में दखलअंदाजी करने की कोशिश की तो तुम्हारे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी."

पीड़ित पति ने ये भी बताया कि "29 जून 2025 को करीब 3:00 बजे पत्नी ने घर में लड़ाई झगड़ा किया और पुलिस को बुलाया. मुझे जेल जाना पड़ा और जमानत करानी पड़ी. पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब मैं बेघर हूं. पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे झूठी मुकदमे में फसाने और जान से मारने की धमकी दे रही है."

सहायक पुलिस आयुक्त लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया, "28 अगस्त 2025 को वादी निवासी अशोक विहार थाना लोनी द्वारा तहरीर दी गई और एक वीडियो भी मुहैया कराई गई कि उनकी पत्नी द्वारा उन पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया गया है. वादी की इस तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इससे जुड़ी हुई सभी पहलुओं पर जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है."

