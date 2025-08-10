नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद की बेटी नैनसी आनंद के लिए 9 अगस्त, रक्षा बंधन का दिन ज़िंदगी भर के लिए यादगार दिन बन गया. लोनी की रहने वाली नैन्सी आनंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधी है. इस दौरान पीएम ने नैन्सी को देश का एक आदर्श नागरिक बनने का आशीर्वाद दिया. प्रधानमंत्री कार्यालय से आए विशेष निमंत्रण पर नैन्सी आनंद ने PM मोदी से मुलाक़ात की. नैन्सी आनंद के पिता विनोद आनंद पेशे से अधिवक्ता है और लोनी तहसील में प्रैक्टिस करते हैं.

नैन्सी आनंद कि इस उपलब्धि से परिवार में ख़ुशी का माहौल है. नैन्सी का सपना IAS अधिकारी बनकर देश की सेवा करना है. नैन्सी बेहद सरल स्वभाव की है, लेकिन अपने सपनों और लक्ष्य को लेकर बेहद दृढ़ संकल्पित हैं. नैन्सी मानती हैं कि जो भी बदलाव हम अपने देश के समाज में लाना चाहते हैं सबसे पहले उस बदलाव की की शुरुआत खुद से करनी होगी.

गाजियाबाद की बेटी नैन्सी ने बांधी PM मोदी को राखी (ETV Bharat)

नैन्सी आनंद कक्षा 12 में पढ़ती हैं. पीएम से मुलाक़ात का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री से मुलाक़ात का अनुभव बहुत अच्छा रहा. प्रधानमंत्री से मिलकर काफ़ी प्रेरित हुई. उनके विचारों और उनकी सकारात्मक सोच से बहुत प्रेरणा मिली है. मुलाक़ात के दौरान प्रधानमंत्री से बातचीत भी हुई है."

नैन्सी आनंद ने आगे बताया, "प्रधानमंत्री से मुलाक़ात के दौरान सबसे पहले उनके हाथ पर राखी बाँधी, जिसके बाद PM ने स्कूल का नाम पूछा. प्रधानमंत्री से मैंने पूछा कि आपने पूरे देश का भ्रमण किया है. विभिन्न देशों कभी आपके द्वारा द्वारा किया गया है. इतने देशों में घूमने के बाद आपका पसंदीदा खाना क्या है ? प्रधानमंत्री ने मुस्कराकर जवाब दिया कि मेरा पसंदीदा खाना घर की खिचड़ी है."

गाजियाबाद की बेटी नैन्सी ने बांधी PM मोदी को राखी (ETV Bharat)

छात्रा नैन्सी आनंद ने कहा, "प्रधानमंत्री का जवाब सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ इतना बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी उन्हें घर की खिचड़ी पसंद है. प्रधानमंत्री कितने ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं." युवाओं को संदेश देते हुए नैन्सी ने कहा, "युवाओं से में कहना चाहती हूं कि जीवन का अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत और लगन से काम करेंगे. युवा देशी नहीं बल्कि दुनियाभर में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं.

