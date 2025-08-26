नई दिल्ली: महिलाओं में हड्डियों से संबंधित बीमारियां तेज़ी के साथ बढ़ रहीं हैं. कैल्शियम की कमी होन से हड्डियों से संबंधित बीमारियों का ख़तरा बढ़ रहा है. लगातार बदलती जीवनशैली, असंतुलित डाइट और शारीरिक सक्रियता की कमी महिलाओं में कैल्शियम की कमी का कारण बन रहा है.

गाजियाबाद के गैर संचारी रोग विभाग में मरीजों की हड्डियों की जांच होती है. जांच करवाने वाली 90 फीसदी महिलाओं में कैल्शियम की कमी देखी गई है. गैर संचारी रोग विभाग में हर दो सप्ताह में शिविर लगाकर बोन डेंसिटी और कैल्शियम की जांच की जाती है

हड्डियों को मज़बूत रखने के लिए शरीर को प्रतिदिन 1000 से 1200 सौ मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है. जबकि शरीर की विटामिन डि की पूर्ति के लिए प्रतिदिन 15-20 मिनट सुबह की धूप में रहना ज़रूरी है. विटामिन D कैल्शियम के अब्सोरप्शन (absorbtion) में मदद करता है. जिससे की हड्डियां मज़बूत होती हैं. लंबे समय तक शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी विभिन्न प्रकार की हड्डियों से संबंधित बीमारियों का कारण बन सकती है.

महिलाओं में कैल्शियम की कमी (ETV Bharat)

गैर संचारी रोग विभाग की चिकित्सक डॉ. पवन कुमारी के मुताबिक़, "प्रत्येक 15 दिन में जांच शिविर का आयोजन किया जाता है. शिविर में 90 प्रतिशत महिलाओं में कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर पाई गई हैं. अधिकतर 35 वर्ष से अधिक की महिलाओं में हड्डियों की मज़बूती सामान्य स्तर से काफ़ी कम है. 35 वर्ष के बाद बोन डेंसिटी की जांच कराना बेहद आवश्यक है. ताकि शुरुआत में ही इस स्थिति का पता चल सके और उसी के मुताबिक उपचार मिल सके.

गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अखिलेश मोहन ने बताया, "लोग RO का पानी पीते हैं. अधिकतर देखा जाता है कि आरओ के पानी का TDS 50 से कम होता है. जबकि टीडीएस 100 से 300 के बीच होना चाहिए. जिसमे पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और मिनरल्स मौजूद होते हैं. जोकि हमारी बोन डेंसिटी को मेंटेन रखता है. शरीर में होने वाला हार्मोनल बदलाव भी बोन डेंसिटी कम होने का कारण बनता है. बोंडेड डेंसिटी कम होने से ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का ख़तरा काफ़ी बढ़ जाता है.”



कैसे मेंटेन होगी कैल्शियम की कमी

35 साल की उम्र के बाद नियमित रूप से बोडेनसिटी की जांच कराए.

शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी होने पर डॉक्टर की सलाह पर सप्लिमेंट लें.

हड्डियों को मज़बूत रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करें.

संतुलित आहार का सेवन करें. आहार में कैल्शियम युक्त भोजन जैसे कि दूध, दही, पनीर, बादाम, राजमा आदि को शामिल करें.

रोज़ाना 15-20 मिनट सुबह की धूप में रहें ताकि प्राकृतिक रूप से शरीर को विटामिन D मिल सके.

कैल्शियम की कमी के लक्षण

हड्डियों और जोड़ों में लंबे समय तक दर्द रहना.

हल्की चोट लगने पर भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाना.

शरीर में लंबे समय तक थकान और कमज़ोरी महसूस होना.

पैरों और हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव और ऐंठन होना.



ये भी पढ़ें-कैल्शियम कार्बाइड से फल नहीं पकाए जाएंगे, FSSAI ने फ्रूट पर सिंथेटिक रंगों के इस्तेमाल पर रोक लगाई

ये भी पढ़ें-इन पत्तों के सेवन से एनीमिया समेत दर्जनों बीमारियों पर पाया जा सकता है काबू, जानें कैसे?