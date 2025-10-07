ETV Bharat / state

घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जनता चौथी बार उपचुनाव में करेगी वोट, जानें कब किस पार्टी ने दर्ज की जीत

पूर्वी सिंहभूम/ घाटशिला: झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उप चुनाव कराया जाना है. घाटशिला विधानसभा के मतदाता इस बार के मतदान को मिलाकर तीसरी बार उपचुनाव में वोट डालेंगे. अब तक इस विधानसभा के मतदाता एक बार विधानसभा उपचुनाव एवं एक बार सांसद उपचुनाव में वोट डाल चुके हैं.

घाटशिला में वर्ष 1991 में आजसू के विधायक सूर्य सिंह बेसरा के इस्तीफा देने के बाद हुए उपचुनाव हुआ, जिसमें सीपीआई के टीकाराम माझी पुनः बने. 4 मार्च 2007 को पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के पास संदिग्ध माओवादी विद्रोहियों द्वारा अपने पति और मौजूदा सांसद सुनील कुमार महतो की हत्या के बाद वह उपचुनाव में सुमन महतो सांसद बनीं.



वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अर्जुन मुंडा के सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद हुए उपचुनाव में डॉक्टर अजय कुमार सांसद बने. अब 11 नवंबर को फिर से तीसरी बार उपचुनाव में मतदान होगा. जबकि विधानसभा के लिए कुल मिलाकर 19 वीं बार मतदान होगा.



घाटशिला विधानसभा सीट का समीकरण

घाटशिला विधानसभा सीट में कुल 2,55,823 मतदाता हैं. एसटी रिजर्व इस सीट पर आदिवासी मतदाता लगभग 49 प्रतिशत हैं. आदिवासी मतदाताओं में 90 प्रतिशत मतदाता संथाल हैं. जबकि शेष भूमिज, मुंडा, हो, माहली और आदिम जनजाति के आदिवासी वोटर हैं. जबकि 6 प्रतिशत वोटर अल्पसंख्यक हैं. अल्पसंख्यक वोटरों में सबसे ज्यादा 90 प्रतिशत मुस्लिम हैं. एससी वोटर भी लगभग 5 प्रतिशत हैं. शेष 40 प्रतिशत वोटर ओबीसी और सामान्य वर्ग के हैं.



इस विधानसभा सीट पर हमेशा आदिवासी वोटर ही जीत हार का कारण बनते हैं. इस सीट पर कांग्रेस से लगातार तीन बार विधायक रह चुके डॉ प्रदीप बलमुचू का भी व्यक्तिगत वोट झामुमो और बीजेपी के लिए जीत हार तय करता है. वर्ष 2009 में रामदास सोरेन ने चुनाव हारने के बाद भी वर्ष 2014 और 2019 का विधानसभा चुनाव लड़े परंतु हार गये. इनका व्यक्तिगत वोट लगभग 38 हजार माना जाता है. वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में इस सीट कांग्रेस का झामुमो से पहली दफा ईमानदारी पूर्वक गठबंधन रहने के कारण झामुमो के प्रत्याशी दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को 98 हजार मत मिला था. जो अब तक का सबसे अधिक मत था. लेकिन इस बार समीकरण कुछ और ही है.



कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी

कांग्रेस नाराज हैं, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद इन एक वर्षों में कांग्रेस को झामुमो ने हमेशा हाशिए पर रखा. बलमुचू ने भी बगावती तेवर दिखाया, लेकिन अब वे शांत हैं. लेकिन उनके समर्थकों में झामुमो के प्रति नाराजगी है. जिस कारण प्रदीप कुमार बलमुचू का हिन्दू वोट भाजपा की ओर शिफ्ट हो सकते हैं. ऐसे में झामुमो के लिए इस बार चुनाव जंग आसान नहीं होगा.

कौन-कौन हैं संभावित उम्मीदवार

झामुमो से संभावित उम्मीदवार दिवंगत शिक्षा मंत्री के पुत्र सोमेश सोरेन ही होंगे. जबकि भाजपा में कई नाम लिस्ट में हैं, जिसमें सबसे आगे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन सबसे ऊपर पायदान पर हैं. बाबूलाल पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें रामदास सोरेन ने 22 हजार मतों से पराजित कर दिया था. इस बार उसके पिता चंपाई सोरेन मैदान में आगे आगे हैं और उसके पुत्र पीछे पीछे. एक महीने पहले से ही वे विधानसभा में सक्रिय हैं. चंपाई की सक्रियता से झामुमो खेमे में बेचैनी बढ़ गई है. झामुमो को भी भीतरघात होने का डर सता रहा है, क्योंकि कई झामुमो कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के गुण गाते दिख रहे हैं. पिछले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला कई झामुमो नेताओं को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा.



