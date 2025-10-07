ETV Bharat / state

घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जनता चौथी बार उपचुनाव में करेगी वोट, जानें कब किस पार्टी ने दर्ज की जीत

घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तारीख का एलान हो चुका है. इस रिपोर्ट में जानिए यहां की खास बातें.

पूर्वी सिंहभूम/ घाटशिला: झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उप चुनाव कराया जाना है. घाटशिला विधानसभा के मतदाता इस बार के मतदान को मिलाकर तीसरी बार उपचुनाव में वोट डालेंगे. अब तक इस विधानसभा के मतदाता एक बार विधानसभा उपचुनाव एवं एक बार सांसद उपचुनाव में वोट डाल चुके हैं.

घाटशिला में वर्ष 1991 में आजसू के विधायक सूर्य सिंह बेसरा के इस्तीफा देने के बाद हुए उपचुनाव हुआ, जिसमें सीपीआई के टीकाराम माझी पुनः बने. 4 मार्च 2007 को पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के पास संदिग्ध माओवादी विद्रोहियों द्वारा अपने पति और मौजूदा सांसद सुनील कुमार महतो की हत्या के बाद वह उपचुनाव में सुमन महतो सांसद बनीं.

वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अर्जुन मुंडा के सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद हुए उपचुनाव में डॉक्टर अजय कुमार सांसद बने. अब 11 नवंबर को फिर से तीसरी बार उपचुनाव में मतदान होगा. जबकि विधानसभा के लिए कुल मिलाकर 19 वीं बार मतदान होगा.

घाटशिला विधानसभा सीट का समीकरण

घाटशिला विधानसभा सीट में कुल 2,55,823 मतदाता हैं. एसटी रिजर्व इस सीट पर आदिवासी मतदाता लगभग 49 प्रतिशत हैं. आदिवासी मतदाताओं में 90 प्रतिशत मतदाता संथाल हैं. जबकि शेष भूमिज, मुंडा, हो, माहली और आदिम जनजाति के आदिवासी वोटर हैं. जबकि 6 प्रतिशत वोटर अल्पसंख्यक हैं. अल्पसंख्यक वोटरों में सबसे ज्यादा 90 प्रतिशत मुस्लिम हैं. एससी वोटर भी लगभग 5 प्रतिशत हैं. शेष 40 प्रतिशत वोटर ओबीसी और सामान्य वर्ग के हैं.

इस विधानसभा सीट पर हमेशा आदिवासी वोटर ही जीत हार का कारण बनते हैं. इस सीट पर कांग्रेस से लगातार तीन बार विधायक रह चुके डॉ प्रदीप बलमुचू का भी व्यक्तिगत वोट झामुमो और बीजेपी के लिए जीत हार तय करता है. वर्ष 2009 में रामदास सोरेन ने चुनाव हारने के बाद भी वर्ष 2014 और 2019 का विधानसभा चुनाव लड़े परंतु हार गये. इनका व्यक्तिगत वोट लगभग 38 हजार माना जाता है. वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में इस सीट कांग्रेस का झामुमो से पहली दफा ईमानदारी पूर्वक गठबंधन रहने के कारण झामुमो के प्रत्याशी दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को 98 हजार मत मिला था. जो अब तक का सबसे अधिक मत था. लेकिन इस बार समीकरण कुछ और ही है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी

कांग्रेस नाराज हैं, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद इन एक वर्षों में कांग्रेस को झामुमो ने हमेशा हाशिए पर रखा. बलमुचू ने भी बगावती तेवर दिखाया, लेकिन अब वे शांत हैं. लेकिन उनके समर्थकों में झामुमो के प्रति नाराजगी है. जिस कारण प्रदीप कुमार बलमुचू का हिन्दू वोट भाजपा की ओर शिफ्ट हो सकते हैं. ऐसे में झामुमो के लिए इस बार चुनाव जंग आसान नहीं होगा.

कौन-कौन हैं संभावित उम्मीदवार

झामुमो से संभावित उम्मीदवार दिवंगत शिक्षा मंत्री के पुत्र सोमेश सोरेन ही होंगे. जबकि भाजपा में कई नाम लिस्ट में हैं, जिसमें सबसे आगे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन सबसे ऊपर पायदान पर हैं. बाबूलाल पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें रामदास सोरेन ने 22 हजार मतों से पराजित कर दिया था. इस बार उसके पिता चंपाई सोरेन मैदान में आगे आगे हैं और उसके पुत्र पीछे पीछे. एक महीने पहले से ही वे विधानसभा में सक्रिय हैं. चंपाई की सक्रियता से झामुमो खेमे में बेचैनी बढ़ गई है. झामुमो को भी भीतरघात होने का डर सता रहा है, क्योंकि कई झामुमो कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के गुण गाते दिख रहे हैं. पिछले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला कई झामुमो नेताओं को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा.

घाटशिला विधानसभा सीट से कौन विधायक रहे

  • 1952 मुकुंदरम तांती, झारखंड पार्टी
  • 1957-श्याम चरण मुर्मू, झारखंड पार्टी
  • 1962-बास्ता सोरेन, सीपीआई
  • 1969-दशरथ मुर्मू, कांग्रेस
  • 1969- यदुनाथ बास्के, झारखंड पार्टी
  • 1972- टीका राम मांझी, सीपीआई
  • 1977- टीकाराम मांझी, सीपीआई
  • 1980-टीकाराम मांझी, सीपीआई
  • 1985- करण चंद्र मार्डी-कांग्रेस
  • 1990-सूर्य सिंह बेसरा, आजसू
  • 1991-टीकाराम मांझी. सीपीआई (उपचुनाव)
  • 1995- डॉ प्रदीप कुमार बलमुचू, कांग्रेस
  • 2000- डॉ प्रदीप कुमार बलमुचू, कांग्रेस
  • 2005- डाक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू, कांग्रेस
  • 2009- रामदास सोरेन, झामुमो
  • 2014- लक्ष्मण टुडू, भाजपा
  • 2019- रामदास सोरेन, झामुमो
  • 2024- रामदास सोरेन, झामुमो

सीएम ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर बदली रणनीति, सोमेश को नहीं बनाया मंत्री

झारखंड के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उप चुनाव की भी घोषणा चुनाव आयोग ने सोमवार को कर दी है. इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही कराए जा सकते हैं. घाटशिला में 11 नवंबर को मतदान होना है, जबकि मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी. यानी झारखंड स्थापना दिवस के एक दिन पूर्व यह तय होगा की इस बार के राज्य स्थापना दिवस पर कौन सी पार्टी जश्न मनाएगी और कौन हार का मुंह देखेगा.

झामुमो-बीजेपी में जोर आजमाइश

यह उप चुनाव घाटशिला से तीन बार के झामुमो विधायक और दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन के कारण हो रहे है, तो जाहिर है कि झामुमो अपनी सीट पर कब्जा बरकरार रखना चाहेगा. झामुमो हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगा. इसी तरह, भाजपा के पास यह मौका है जब वह घाटशिला की सीट पर जीत दर्ज कर हेमंत सरकार के इस एक साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर सके. जाहिर है कि उप चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल झामुमो और भाजपा पूरी तरह से जोर आजमाइश करेंगे.

झामुमो ने नहीं अपनाई पिछले उपचुनावों की रणनीति

हालांकि, झामुमो की या कहे सीएम हेमंत सोरेन की एक रणनीति जिस पर सभी खूब कयास भी लगा रहे थे कि उप चुनाव के पूर्व झामुमो के संभावित प्रत्याशी सोमेश सोरेन को मंत्री बनाया जा सकता है, वह इस बार देखने को नहीं मिला. अंतिम समय तक इसे लेकर सिर्फ अटकल ही लगती रही. ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर बीते दो उप चुनाव की तरह इस बार ऐसा क्या हुआ जो सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी रणनीति ही बदल दी. आखिर सीएम हेमंत सोरेन ने क्यों नहीं, दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन और दिवंगत मंत्री जगरनाथ महतो की तरह दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के परिवार से किसी को मंत्री बनाकर चुनावी मैदान में उतारा.

मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के अक्टूबर 2020 में निधन के बाद झामुमो या फिर कहे की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक नई चुनावी रणनीति तैयार किया था. सीएम ने दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीज उल हसन को मंत्री बनाकर 2021 के उप चुनाव में जीत दर्ज की थी. इसी तरह, डुमरी के विधायक रहे मंत्री जगरनाथ महतो के 2023 में निधन के बाद एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन ने उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाकर चुनावी मैदान में उतारा था. पूर्व की तरह इस बार भी सीएम हेमंत सोरेन का यह चुनावी दांव सफल रहा था और मंत्री बेबी देवी ने उप चुनाव में जीत दर्ज की थी.

