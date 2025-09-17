ETV Bharat / state

सेवा दिवस के दिन पंडरिया में 75 धर्मांतरित लोगों की 'घर वापसी', विधायक बोहरा ने पैर धोकर स्वागत किया

प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर पंडरिया में अनूठे तरीक से सेवा दिवस मनाया गया. ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 17, 2025 at 7:31 PM IST 2 Min Read