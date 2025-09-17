सेवा दिवस के दिन पंडरिया में 75 धर्मांतरित लोगों की 'घर वापसी', विधायक बोहरा ने पैर धोकर स्वागत किया
प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर पंडरिया में अनूठे तरीक से सेवा दिवस मनाया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 17, 2025 at 7:31 PM IST
कवर्धा: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को पूरे देश में सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. कहीं रक्तदान कहीं मेडिकल कैंप लग रहे हैं, लेकिन कवर्धा के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में कुछ अलग तरीके से सेवा दिवस मनाया गया. विधायक भावना बोहरा ने सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कृति की अनूठी मिसाल पेश की. उन्होंने अपने क्षेत्र में आयोजित विशेष कार्यक्रम में लगभग 75 महिला-पुरुषों की ‘घर वापसी’ कराई. ये लोग अलग-अलग कारणों से अपना मूल धर्म छोड़ चुके थे.
पैर धोकर किया स्वागत: कार्यक्रम के दौरान विधायक भावना बोहरा ने न केवल इन आदिवासी और अन्य समाज के परिवारों का आत्मीय स्वागत किया बल्कि भारतीय परंपरा के अनुरूप खुद उनके पैर पखारे. इस क्षण ने वहां मौजूद जनसमूह को प्रभावित किया. उन्होंने सभी परिवारों को श्रीफल और उपहार भेंट कर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
सेवा केवल कर्म नहीं, बल्कि संस्कार है. आज इन परिवारों का अपनी जड़ों से फिर से जुड़ना हमारे सामाजिक ताने-बाने को और मजबूत बनाता है. समाज का हर वर्ग साथ मिलकर आगे बढ़े, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है और सेवा दिवस उसी दिशा में एक सार्थक पहल है.- विधायक भावना बोहरा, पंडरिया
सांस्कृतिक प्रस्तुति भी हुई: इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. सभी ने विधायक के इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक कदम बताया. कार्यक्रम में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ स्वागत और सांस्कृतिक प्रस्तुति भी हुई.
सेवा दिवस पर आयोजित यह आयोजन न केवल घर वापसी का प्रतीक बना, बल्कि समाज में प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश भी दे गया.