ETV Bharat / state

सेवा दिवस के दिन पंडरिया में 75 धर्मांतरित लोगों की 'घर वापसी', विधायक बोहरा ने पैर धोकर स्वागत किया

प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर पंडरिया में अनूठे तरीक से सेवा दिवस मनाया गया.

Ghar Wapsi Pandariya
प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर पंडरिया में अनूठे तरीक से सेवा दिवस मनाया गया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2025 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को पूरे देश में सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. कहीं रक्तदान कहीं मेडिकल कैंप लग रहे हैं, लेकिन कवर्धा के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में कुछ अलग तरीके से सेवा दिवस मनाया गया. विधायक भावना बोहरा ने सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कृति की अनूठी मिसाल पेश की. उन्होंने अपने क्षेत्र में आयोजित विशेष कार्यक्रम में लगभग 75 महिला-पुरुषों की ‘घर वापसी’ कराई. ये लोग अलग-अलग कारणों से अपना मूल धर्म छोड़ चुके थे.

सेवा दिवस के दिन पंडरिया में 75 धर्मांतरित लोगों की 'घर वापसी' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पैर धोकर किया स्वागत: कार्यक्रम के दौरान विधायक भावना बोहरा ने न केवल इन आदिवासी और अन्य समाज के परिवारों का आत्मीय स्वागत किया बल्कि भारतीय परंपरा के अनुरूप खुद उनके पैर पखारे. इस क्षण ने वहां मौजूद जनसमूह को प्रभावित किया. उन्होंने सभी परिवारों को श्रीफल और उपहार भेंट कर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

Ghar Wapsi Pandariya
विधायक बोहरा ने पैर धोकर स्वागत किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सेवा केवल कर्म नहीं, बल्कि संस्कार है. आज इन परिवारों का अपनी जड़ों से फिर से जुड़ना हमारे सामाजिक ताने-बाने को और मजबूत बनाता है. समाज का हर वर्ग साथ मिलकर आगे बढ़े, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है और सेवा दिवस उसी दिशा में एक सार्थक पहल है.- विधायक भावना बोहरा, पंडरिया

Ghar Wapsi Pandariya
पंडरिया में 75 धर्मांतरित लोगों की 'घर वापसी' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सांस्कृतिक प्रस्तुति भी हुई: इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. सभी ने विधायक के इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक कदम बताया. कार्यक्रम में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ स्वागत और सांस्कृतिक प्रस्तुति भी हुई.

सेवा दिवस पर आयोजित यह आयोजन न केवल घर वापसी का प्रतीक बना, बल्कि समाज में प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश भी दे गया.

छत्तीसगढ़ में सेवा पखवाड़ा दिवस पर अलग-अलग आयोजन, रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर में पहुंच रहे लोग
पीएम मोदी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, बालोद में निकाली बेरोजगारी झांकी
स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया अभियान का शुभारंभ

For All Latest Updates

TAGGED:

विधायक भावना बोहराGHAR WAPSI ABHIYANBIRTHDAY OF PM MODI IN PANDARIYAपंडरिया विधानसभाGHAR WAPSI PANDARIYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.