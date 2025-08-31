ETV Bharat / state

राजस्थान की जनता कांग्रेस-भाजपा से त्रस्त, आम आदमी पार्टी बनेगी तीसरा विकल्प: घनेंद्र भारद्वाज - AAP PARTY IN RAJASTHAN

राजस्थान में संगठन के पुनर्गठन को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस और राष्ट्रीय प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया.

Leader in AAP Party program
आप पार्टी कार्यक्रम में नेता (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 31, 2025 at 6:09 PM IST

जयपुर: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज का कहना है कि राजस्थान की जनता भाजपा-कांग्रेस के शासन से त्रस्त है और तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ उम्मीद की नजर देख रही है. राजस्थान में आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बनेगी. रविवार को जयपुर आए घनेंद्र भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस का मिलाजुला खेल चल रहा है. एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी आती है. जनता जब भाजपा के शासन से दुखी होती है, तब कांग्रेस को ले आती है. जब कांग्रेस के शासन दुखी होती है, तो भाजपा को सत्ता में ले आती है लेकिन अब राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी की तरफ उम्मीद की नजर देख रही है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार ने जो काम किए थे, पंजाब में जो काम किए हैं, उसकी चर्चा पूरे देश में है. अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूल और अस्पताल ठीक किए. महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा दी. पानी-बिजली फ्री दिया. यही वजह है कि जनता अब आम आदमी पार्टी को राजस्थान में पसंद कर रही है.

जानिए राजस्थान में आप पार्टी का क्या है प्लान? (ETV Bharat Jaipur)

संगठन को करेंगे मजबूत: भारद्वाज ने कहा कि हमने राजस्थान में 14 अगस्त को तमाम संगठन को भंग कर दिया था और अब नए सिरे से संगठन का गठन कर रहे हैं. इसलिए हमने आज पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया है और निर्देश दिए हैं कि तमाम पार्टी कार्यकर्ता ब्लॉक और जिला लेवल पर भी जाएं और अच्छे कार्यकर्ताओं को तलाश करें. जिन्हें हम संगठन में जगह दे सकें. क्योंकि जो लोग ईमानदार राजनीति में विश्वास करते हैं, अरविंद केजरीवाल के गुड गवर्नेंस विश्वास करते हैं वो लोग पार्टी से जरूर जुड़ेंगे.

राजस्थान में फ्रेंडली मैच: आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस ने कहा कि हम निकाय पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे. लेकिन सबसे पहले हम संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं. इसलिए हमने कार्यकर्ताओं से संवाद किया है. उन्होंने भाजपा-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में फ्रेंडली मैच चल रहा है. जनता इन दोनों दलों से त्रस्त है. हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में जनता का समर्थन हमें मिलेगा और हम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं और समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाएंगे.

जानिए राजस्थान में आप पार्टी का क्या है प्लान? (ETV Bharat Jaipur)

