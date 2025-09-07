अनूपगढ़ सीमा पार कर पाकिस्तान में घग्गर नदी का पानी घुसा, प्रशासन और बीएसएफ अलर्ट
घग्गर नदी के उफान के चलते इसका पानी पाकिस्तान में घुस गया है. बढ़ते जलस्तर पर निगरानी की जा रही है.
Published : September 7, 2025 at 6:24 PM IST
अनूपगढ़: घग्गर नदी में लगातार बढ़ रही पानी की आवक के चलते रविवार को नदी का पानी अंतरराष्ट्रीय सीमा की जीरो लाइन पार कर पाकिस्तान में प्रवेश कर गया. सीमा क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है. वहीं प्रशासन और बीएसएफ हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है.
घग्गर नदी में लगातार बढ़ रही पानी की आवक ने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति को गंभीर बना दिया है. रविवार को नदी का पानी अंतरराष्ट्रीय सीमा की जीरो लाइन को पार कर पाकिस्तान में प्रवेश कर गया. नदी के उफान पर होने के कारण स्थानीय लोग बाढ़ के खतरे से चिंतित हैं. जिला प्रशासन और बीएसएफ स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क है. सिंचाई विभाग के एईएन रामनिवास जाखड़ ने बताया कि घग्गर नदी का पानी 33A क्षेत्र तक पहुंच गया है और सीमा पार पाकिस्तान में प्रवेश कर चुका है.
उन्होंने बताया कि स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन नदी के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए निरंतर निगरानी की जा रही है. विभाग की टीमें नदी के किनारों का निरीक्षण कर रही हैं और बांधों को मजबूत करने के लिए आपातकालीन उपाय किए जा रहे हैं. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भी घग्गर नदी का पानी सीमा पार पहुंचा था, जिसके बाद बांधों को मजबूत करने का कार्य शुरू किया गया था. इस बार भी प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है. स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी संभावित नुकसान से बचा जा सके.