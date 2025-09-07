ETV Bharat / state

अनूपगढ़ सीमा पार कर पाकिस्तान में घग्गर नदी का पानी घुसा, प्रशासन और बीएसएफ अलर्ट

अनूपगढ़: घग्गर नदी में लगातार बढ़ रही पानी की आवक के चलते रविवार को नदी का पानी अंतरराष्ट्रीय सीमा की जीरो लाइन पार कर पाकिस्तान में प्रवेश कर गया. सीमा क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है. वहीं प्रशासन और बीएसएफ हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है.

घग्गर नदी में लगातार बढ़ रही पानी की आवक ने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति को गंभीर बना दिया है. रविवार को नदी का पानी अंतरराष्ट्रीय सीमा की जीरो लाइन को पार कर पाकिस्तान में प्रवेश कर गया. नदी के उफान पर होने के कारण स्थानीय लोग बाढ़ के खतरे से चिंतित हैं. जिला प्रशासन और बीएसएफ स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क है. सिंचाई विभाग के एईएन रामनिवास जाखड़ ने बताया कि घग्गर नदी का पानी 33A क्षेत्र तक पहुंच गया है और सीमा पार पाकिस्तान में प्रवेश कर चुका है.