अनूपगढ़ में घग्घर नदी बनी पढ़ाई में बड़ी चुनौती, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण और बच्चे

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 8, 2025 at 10:58 AM IST 2 Min Read

अनूपगढ़ : इलाके में घग्घर नदी स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ी चुनौती बन गई है. तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर के बीच 91 जीबी, 92 जीबी और बिंजौर गांव के मासूम रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं. ग्रामीण चार दशकों से पुल निर्माण की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन समाधान आज तक अधूरा है. अनूपगढ़ क्षेत्र में घग्घर नदी इस समय स्कूली बच्चों की पढ़ाई में बड़ी बाधा बन गई है. नदी के तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर से तीन गांव 91 जीबी, 92 जीबी और बिंजौर के विद्यार्थी सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं. बच्चों को रोजाना स्कूल जाने के लिए घग्घर नदी पार करनी पड़ती है, जिससे उनकी जान पर खतरा बना रहता है. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 40 वर्षों से वे लगातार पुल निर्माण की मांग उठा रहे हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका.