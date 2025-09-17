ETV Bharat / state

30 सितंबर तक करायें अपने राशन कार्ड का KYC, नहीं तो राशन मिलने में होगी परेशानी

राज्य में कितने राशन कार्ड धारक: हरियाणा में कुल राशन कार्ड धारक परिवार की बात करें तो यह संख्या 46 लाख के करीब है. वहीं लाभार्थियों की संख्या की बात करें तो फिलहाल प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख के आसपास है. हालांकि इससे पहले बीपीएल परिवारों की कुल राशन कार्ड की संख्या लगभग 51 लाख 72 हजार करीब थी लेकिन जब जांच की गई तो कई कार्ड धारक फर्जी निकले. इसके बाद अब यह संख्या घटकर लगभग 46 लाख रह गई है. ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अब 30 सितंबर तक कितने प्रतिशत राशन कार्ड धारक अपना केवाईसी करवाते हैं.

31 अगस्त तक 59 फीसदी केवाईसी: आंकड़े के अनुसार हरियाणा में 31 अगस्त तक करीब 59 फीसदी राशन कार्ड धारक अपनी केवाईसी करा चुके हैं. सरकार की ओर से इससे पहले भी तीन से चार बार केवाईसी को लेकर डेडलाइन को बढ़ाया गया है. इसके बावजूद भी अभी तक लोग केवाईसी करवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. यही वजह है कि अब केवाईसी के लिए 30 सितंबर तक का समय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है.

फरीदाबाद: हरियाणा में अब सरकारी राशन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है. खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से लाभार्थियों को कई महीनों से केवाईसी करवाने के लिए कहा जा रहा है लेकिन बड़ी संख्या में लाभुक केवाईसी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. विभाग की ओर से पहले केवाईसी की आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की गई थी. आम लोगों को राहत देते हुए केवाईसी करने के लिए समय विस्तार करते हुए अंतिम तारीख 30 सितंबर किया गया है. इसके बाद सरकार केवाईसी नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. केवाईसी के लिए सरकार की ओर से लगातार जागरूकता अभियान अलग-अलग स्तर पर चलाया जा रहा है.

केवाईसी के पीछे सरकार का उद्देश्य

सिर्फ योग्य लाभुकों को ही राशन कार्ड मिले राशन कार्ड के फर्जीवाड़े को रोकना नकली दस्तावेजों के आधार पर बने कार्डों की पहचान करना एक ही लाभुक के द्वारा देश में एक से ज्यादा जगहों से राशन उठाव को रोकना मृत लोगों का नाम लाभुकों की सूची से हटाना दूसरे जगह जाकर बसे लोगों को लाभुकों की सूची से हटाना शादी के बाद भी विवाहित लड़की का राशन मायके वालों की ओर से उठाव को रोकना कई कार्डधारक महीनों से राशन उठान नहीं कर रहें हैं, उसके पीछे के कारण को जानना

केवाईसी को लेकर दूर करें कंफ्यूजन: केवाईसी को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है की केवाईसी कैसे करवाएं. ऐसे में बता दें कि केवाईसी के 2 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन आप अपने घर पर ही बैठे-बैठे एंड्रॉयड फोन की मदद से ई-केवाईसी करवा सकते हैं. इसके अलावा आप राशन डिपो संचालक के पास जाकर भी केवाईसी करवा सकते हैं.

घर बैठे कैसे करें केवाईसी अपडेट: घर बैठे केवाईसी करवाने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन के प्ले स्टोर में जाएं. वहां पर मेरा ई-केवाईसी नाम का ऐप डाउनलोड करें. उसके बाद ऐप को ओपन करें. ऐप में अपना लोकेशन दर्ज करें. फिर आपका आधार नंबर मांगा जाएगा. अपना आधार नंबर दर्ज करें और कैप्चर कोड दर्ज करें. उसके बाद ओटीपी आएगा. उस ओटीपी को दर्ज करें. इसके बाद आपके फोन स्क्रीन पर सभी जानकारियां सामने आ जाएंगे. इसके बाद आप फेस ई केवाईसी ऑप्शन को चुनें. जैसे ही आप फेस की केवाईसी ऑप्शन चुनेंगे आपके सामने फोन का कैमरा खुल जाएगा. इसके बाद आप अपना सेल्फी फोटो क्लिक कर सबमिट कर दें. इसी के साथ आपका ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा. इस तरह से आप घर बैठे ई-केवाईसी करा सकते हैं.

राशन डिपो में जाकर करा सकते हैं केवाईसी: दूसरा ऑप्शन है आप नजदीकी राशन डिपो पर चले जाएं. वहां पर आप अपना आधार नंबर और राशन कार्ड उन्हें दे. वह अपने पीओएस मशीन के जरिए आपका और आपके परिवार के अंगूठे का निशान लेकर आपका वेरीफिकेशन करेगा. इसके बाद आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा.

जानें क्या-क्या मिलता है कार्ड धारक को: आपको बता दें राशन कार्ड में कई प्रकार की सुविधाएं लाभार्थी को मिलती है. प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं या बाजरा, एक कार्ड पर 2 लीटर सरसों तेल 50 रुपये प्रति लीटर की दर से और 1 किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है. इसके अलावा गुलाबी कार्ड धारकों को प्रति परिवार 35 किलो गेहूं, 50 रुपये प्रति लीटर के दर से 2 लीटर सरसों का तेल और 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलो चीनी मिलता है. इसके अलावा कभी-कभी कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर और चाय पत्ती भी मिलती है.