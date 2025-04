ETV Bharat / state

बोर्ड परीक्षा में फेल होने का डर करें दूर, बच्चों को आत्मघाती कदम उठाने से रोके - GET RID OF FEAR OF FAIL

रायपुर : छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम समाप्त होने के बाद अब बच्चों को रिजल्ट का इंतजार है. 10वीं-12वीं की कॉपियों के मूल्यांकन का काम शुरु है. लेकिन इसके पहले बच्चों को बोर्ड परीक्षा में फेल होने का डर सता रहा है. हाल ही में भिलाई में एक छात्रा ने परीक्षा में पेपर खराब होने के कारण आत्महत्या कर ली.क्योकि उसे परीक्षा में पास नहीं होना का डर सता रहा था. ऐसी स्थिति में बच्चों के मन से रिजल्ट का डर निकालना जरुरी है.बोर्ड परीक्षा में फेल होने के डर को कैसे दूर भगाएं. यदि उनके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं तो क्या करें.बच्चा रिजल्ट के तनाव में है. उसे परिजन कैसे पता करें. परिजन अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखें. इन सारे सवालों के जवाब के लिए ईटीवी भारत ने मेकाहारा अस्पताल की मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरभि दुबे से बातचीत की.



शुरु में करें पढ़ाई : परीक्षा समाप्त हो गई है और अब परिणाम को लेकर बच्चों में काफी तनाव है.इस पर मेकाहारा की मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरभि दुबे ने बताया कि बच्चों को शुरू से मेहनत करनी चाहिए , कई बच्चे लास्ट में पढ़ाई करते हैं. इस वजह से बच्चे काफी तनाव में रहते हैं.अब बच्चों में अच्छे नंबर लाने को लेकर तनाव है. ऐसे में परफॉर्मेंस पर हमें फोकस करना चाहिए, ना की नंबरों पर. बच्चों को आत्मघाती कदम उठाने से रोके (ETV BHARAT CHHATTISGARH) हमेशा बनाएं प्लान बी : हमें हमेशा अपने लिए प्लान 'बी' बना कर रखना चाहिए. यदि मुझे जिस फील्ड में जाना है और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो दूसरा फील्ड कौन सा चुन सकते हैं, जिसमें हम जा सकते हैं. उसे लेकर हमेशा प्लान 'बी' तैयार रहना चाहिए. इसके अलावा में एक्सरसाइज हमेशा करना चाहिए ,योग प्राणायाम करना चाहिए. अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए. मोबाइल ओर अन्य गैजेट्स का कम इस्तेमाल करना है. सोने से एक से दो घंटा पहले मोबाइल का उपयोग ना करें और सबसे जरूरी है कि आप नींद पूरी ले, यदि ऐसा करेंगे तो इससे तनाव कम होगा.



