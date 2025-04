ETV Bharat / state

जीनोमिक मेडिसिन से होगी शरीर के खराब सेल की पहचान, बीमारी होने से पहले चलेगा पता - GENOMIC MEDICINE

नई दिल्ली: देश में अलग-अलग तरह की बीमारियों के लिए नए-नए इलाज के लिए नई-नई तकनीकें सामने आ रही हैं. आए दिन कैंसर, हार्ट, किडनी जैसी बीमारियों के लिए मेडिकल साइंस के क्षेत्र में नए-नए उपकरण भी विकसित किए जा रहे हैं. साथ ही मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हो रहे नए-नए शोध से उन्नत उपचार भी पैदा हो रहे हैं. इसी क्रम में अब उपचार की एक और नई प्रक्रिया जीनोमिक मेडिसिन भी सामने आई है. डॉक्टरों ने बताया कि इस प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति के शरीर से मात्र 3 एमएल ब्लड लेकर के जिनोमिक मेडिसिन द्वारा इसकी जांच की जा सकेगी. क्या है जेनोमिक मेडिसिन: जीनोमिक मेडिसिन वह प्रक्रिया है, जिसमें पूरे शरीर में खराब सेल की पहचान की जाती है. शरीर के जिस भी हिस्से का जो भी सेल खराब होता है, उसकी पहचान करके समय से उसका इलाज किया जा सकता है. इससे उस सेल की खराबी आगे चलकर के कैंसर या अन्य किसी भी तरह की बीमारी के रूप में परिवर्तित ना हो. फोर्टिस ग्रुप ने जिनोमिक मेडिसिन के क्षेत्र में इलाज की सुविधा को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है. जीनोमिक्स के माध्यम से डॉक्टर प्रत्येक रोगी के लिए सबसे उपयुक्त उपचार योजना विकसित करने के लिए उनकी विशिष्ट जीन संरचना को ध्यान में रख सकते हैं. यह जीन अनुक्रमण का उपयोग करके रोगियों के निदान और देखभाल में मदद करती है. मात्र तीन एमएल ब्लड लेकर जीनोमिक मेडिसिन से होगी शरीर के खराब सेल की पहचान (ETV BHARAT) इन बीमारियों के इलाज में मिलेगी मदद : फोर्टिस अस्पताल के सीनियर डायरेक्टर मेडिकल ओंकोलॉजी डॉ. नीतेश रोहतगी ने कहा कि जीनोमिक्स दुनियाभर में विभिन्न स्पेश्यलिटीज़ जैसे ओंकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि के क्षेत्रों में चिकित्सा और उपचार के तौर-तरीकों में बदलाव ला रही है.

