Gen Z ने मध्य प्रदेश पुलिस को दिए साइबर सिक्योरिटी आईडिया, नई चुनौतियों से निपटेगी नई जेनरेशन

जबलपुर के ज्ञान गंगा कॉलेज के इंजीनियरिंग छात्र-छात्राओं ने त्रिनेत्र नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को पलक झपकते सुलझा सकता है. इंजीनियरिंग के छात्र-छात्राओं ने अपने सॉफ्टवेयर को त्रिनेत्र का नाम दिया है. त्रिनेत्र की टीम के गरिमा नेमा और हर्ष कुमार ने बताया कि साइबर फ्रॉड के मामलों में कई बार फ्रॉड करने वाला पैसे को एक साथ कई खातों में ट्रांसफर कर देता है. पुलिस या जांच एजेंसियों के पास मामला जब पहुंचता है, तो उन्हें खातों की डिटेल निकालने में बहुत समय लगता है लेकिन एआई आधारित सॉफ्टवेयर त्रिनेत्र इस समस्या को बढ़ी आसानी से सुलझा सकता है.

जबलपुर : साइबर अपराध इन दिनों देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रहे हैं. साइबर अपराधी न केवल बैंकिंग फ्रॉड कर रहे हैं बल्कि ड्रग्स से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक को अंजाम देकर देश को कमजोर करने की कोशिश भी कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में पुलिस ने एक अनोखा आयोजन किया है, जिसमें जेन-जी (Gen Z) जनरेशन के इंजीनियरिंग छात्रों से साइबर सिक्योरिटी को लेकर नए-नए आईडिया पूछे. जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित नेशनल साइबर शील्ड हैकाथॉन में साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नेशनल लेवल पर अनोखी प्रतियोगिता भी करवाई गई.

जबलपुर में नेशनल साइबर शील्ड हैकाथॉन का आयोजन (Etv Bharat)

दिल्ली के इंजीनियर का बैंकिंग सिक्योरिटी ऐप

त्रिनेत्र की तरह दिल्ली के नेशनल फॉरेंसिक साइंस से आए छात्र दीपांशु शर्मा ने बताया, '' आजकल बैंक से जुड़े हुए साइबर फ्रॉड करने वाले हैकर किसी के भी अकाउंट को खाली करने से पहले उससे ना तो ओटीपी पूछते हैं और ना ही पासवर्ड पूछते हैं. केवल आपके मोबाइल पर छोटी सी फाइल आती है, जिसमें किसी की फोटो हो सकती है और आप जैसे ही इसे क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट खाली हो जाता है. दीपांशु का कहना है कि उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है, जो इस तरह की फाइल को खोज कर तुरंत खत्म कर देता है.''

जबलपुर में साइबर हैकाथॉन (Etv Bharat)

1000 से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने दिखाई रुचि

जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग की एचओडी आज्ञा मिश्रा ने बताया, '' दरअसल, इस तरह के आइडिया पुलिस और बैंक के लिए बहुत जरूरी हैं, जिससे बैंकों को सुरक्षित रखा जा सके और पुलिस साइबर फ्रॉड और साइबर अपराध करने वाले लोगों को पकड़ सके लेकिन पुलिस ऐसे आइडिया और सॉफ्टवेयर बनाने में सक्षम नहीं है. इसलिए मध्य प्रदेश पुलिस ने नेशनल साइबर शील्ड हैकाथॉन का आयोजन किया है और देश भर के इंजीनियरिंग के छात्रों के बीच में एक ओपन कंपटीशन रखा. इस कंपटीशन में त्रिनेत्र को सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर मानते हुए पहला स्थान मिला और 1 लाख की राशि दी गई है. इसमें कुल मिलाकर 1100 एंट्री आई थी, जिसमें से साइबर सुरक्षा से जुड़े 160 आइडिया ऐसे थे जिन पर काम किया जा सकता है. इसमें से 10 सर्वश्रेष्ठ आइडिया को जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रदर्शित किया गया.

नेशनल साइबर शील्ड हॅकाथान का जबलपुर में हुआ आयोजन (Etv Bharat)

पुलिस इन सभी एप्लीकेशंस की लेगी मदद

इस मौके पर जबलपुर रेंज के आईजी डॉक्टर प्रमोद वर्मा ने बताया, '' प्रतिभागियों ने जो आईडिया दिए हैं, हम उनका एनालिसिस करेंगे और इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर और तरीके इस्तेमाल किए जाएं उन पर विचार किया जाएगा जिससे इनका फायदा आम आदमी को दिया जा सके.''

बढ़ते साइबर फ्रॉड्स से बैंके अधिकारी भी चिंतित

एसबीआई के रीजनल जनरल मैनेजर हरि सिंह ने कहा, '' साइबर अपराधी हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं और वह हमारी भावनाओं के साथ खेलता है. इसी वजह से अपराधी न केवल अकाउंट से पैसे निकाल लेता है बल्कि कई बार हमें मनोवैज्ञानिक तौर पर साइबर अरेस्ट करके लोगों से पैसे लूट लेते हैं.'' इस हैकाथॉन में जिन टीमों के प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए हैं उन्हें अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा. यदि पुलिस को इनमें से किसी सॉफ्टवेयर पर भरोसा हो गया तो इसका इस्तेमाल अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए किया जाएगा.