भारतीयों की मददगार बनेगी राजस्थान पुलिस, विशेष सेल की स्थापना, हेल्पलाइन नंबर जारी

एडीजी (कानून-व्यवस्था) कार्यालय में बनाई गई विशेष सेल 24 घंटे रहेगी मुस्तैद.

राजस्थान पुलिस मुख्यालय
Published : September 10, 2025 at 4:21 PM IST

जयपुर: नेपाल में विभिन्न कारणों हिंसा और उपद्रव के हालात में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए राजस्थान पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है. पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय, जयपुर स्थित अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कानून-व्यवस्था) कार्यालय में एक विशेष सेल स्थापित की गई है.

इस सेल का मुख्य उद्देश्य नेपाल में कठिनाई झेल रहे भारतीयों को शीघ्र और प्रभावी मदद पहुंचाना है. इसके लिए 24x7 हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं. जिनके माध्यम से नागरिक सीधे संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकेंगे. एडीजी (कानून-व्यवस्था) विशाल बंसल ने बताया कि इस विशेष सेल का हेल्पलाइन नंबर 0141-2740832 और 0141-2741807 है.

अधिकारियों की लगाई राउंड द क्लॉक ड्यूटी : इसके साथ ही त्वरित मदद के लिए व्हाट्सएप नंबर 97849-42702 भी जारी किया गया है. इस सेल की जिम्मेदारी एसपी गोवर्धलाल सोकरिया को सौंपी गई है. वहीं, तीन अनुभवी पुलिस अधिकारियों को राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर लगाया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में पीड़ित को तुरंत सहयोग मिल सके.

पढ़ें : हिंसा के बीच नेपाल में फंसे 'राजस्थानी', सीएम भजनलाल ने साधा दूतावास से संपर्क

इस पहल से नेपाल में फंसे भारतीय नागरिक और उनके परिजन अब राजस्थान पुलिस की मदद से सीधे संपर्क कर सकते हैं. किसी भी परेशानी, सूचना या शिकायत के लिए इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भेजा जा सकता है.

गहलोत ने जताई हालात पर चिंता : पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान जारी कर कहा- यह बेहद चिंताजनक है कि नेपाल में बिगड़े हुए हालातों के बीच, बड़ी संख्या में राजस्थान के यात्री काठमांडू में फंसे हुए हैं. प्रदेश सरकार को प्रोएक्टिव रुख अपनाते हुए वहां फंसे यात्रियों को सुरक्षित राजस्थान लाने का इंतजाम करना चाहिए एवं यहां उनके परिजनों को आश्वस्त करना चाहिए कि सरकार इस संकट में उनके साथ है तथा वे परेशान न हों. उन्होंने भारत सरकार से भी संकट में फंसे राजस्थान के लोगों को जल्द से जल्द स्वदेश लाने की अपील की है.

