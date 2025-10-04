मध्य प्रदेश के Gen Z बड़े खतरनाक, जरा सी बात पर घर छोड़ रहे बच्चे, पेरेंट्स व सरकार के लिए चिंता का विषय
बहुत जल्दी गुस्से में घर छोड़ देते है जेनरेशन जेड वाले बच्चे, मध्य प्रदेश में नाबालिग बच्चों के गायब होने के मामलों में इजाफा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 9:57 PM IST
रिपोर्ट - विश्वजीत सिंह
जबलपुर : शहर में आठवीं क्लास का एक छात्र पांच विषय में फेल हो गया, जब परिवार के लोगों ने उसे डाटा तो वह ट्रेन में बैठकर मुंबई भाग गया. गनीमत थी कि पुलिस की नजर उस पर पड़ी और वह वापस घर पहुंच गया लेकिन मध्य प्रदेश के हजारों बच्चे गायब हैं. इनमें से बहुत से बच्चे तो जानबूझकर घर छोड़कर भागे हैं और अब तक घर लौटकर नहीं आए. मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों का यह अनोखा व्यवहार चिंताजनक है. खासतौर पर जेन-जी (Gen Z) का.
आठवीं का स्टूडेंट घर से अचानक गायब
जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पिता ने थाने में आकर बताया कि उनका लड़का घर से गायब है. उन्होंने बताया कि वह आठवीं क्लास में सेंट जोसेफ स्कूल में पड़ता है, उसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है. रांझी थाने के प्रभारी उमेश गोलहानी ने बताया, '' इस सूचना के बाद हमने लड़के के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की क्योंकि नाबालिग की गुमशुदगी के मामले में अपहरण की रिपोर्ट ही दर्ज की जाती है. इसके बाद जांच शुरू की गई लेकिन लड़के के पास मोबाइल नहीं था केविल उसकी फोटो हमारे पास थी.''
मुंबई पहुंच गया था नाबालिग
2 दिन बाद लड़के के पिता थाने पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनका बेटा मुंबई में रेलवे पुलिस के पास है. जबलपुर पुलिस ने मुंबई रेलवे पुलिस से बातचीत की. इसके बाद लड़के को वापस जबलपुर लाया गया. उमेश गोलहानी बताते हैं कि जब लड़का वापस आया तो उससे बातचीत शुरू हुई. उसने बताया कि उसे किसी ने जहरीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया था, उसके बाद उसकी नींद मुंबई के पास खुली. हालांकि, पुलिस समझ गई थी कि नाबालिग झूठ बोल रहा है.
झूठी कहानी के बाद, बताई असली वजह
पुलिस को नाबालिग की इस कहानी में दम नहीं लग रही था, इसलिए एकबार फिर पुलिस ने प्यार से बच्चे से पूछा तो बच्चे ने असली कहानी बयां कर दी. उसने बताया कि वह आठवीं में पांच विषय में फेल हो गया था और पिता लगातार पढ़ाई के लिए दबाव बना रहे थे. इसलिए वह घर छोड़कर चला गया था. फेल होने की वजह से वह अपने दोस्तों यारों से भी नहीं मिल पा रहा था और उसे शर्म भी लग रही थी.
6 साल का बच्चा भी घर छोड़कर भागा
उमेश गोलहानी ने बताया कि उनके ही थाने में दो माह पहले इसी तरह की घटना सामने आई थी, जब 6 साल का बच्चा घर छोड़कर भाग गया था. इस मामले में ये कहानी निकलकर सामने आई थी कि जब बच्चे को बार-बार पढ़ने के लिए कहा गया तो वह घर छोड़कर चला गया था.
सतना के दो बच्चे भी रेस्क्यू किए गए थे
जबलपुर में बाल कल्याण समिति की सदस्य रीना सिंह ने बताया कि पिछले माह सतना के दो बच्चों को उन्होंने रेलवे स्टेशन से लावारिस हालत में पकड़ा था. यह दोनों ही बच्चे सातवीं और आठवीं क्लास में पढ़ते थे. इन दोनों ही बच्चों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और परिवार के लोग पढ़ने पर दबाव डालते थे इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया था.
विधानसभा में भी उठा था मुद्दा
मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने सरकार से सवाल पूछा था कि बीते 4 साल में मध्य प्रदेश से कुल कितने बच्चे गायब हैं. सचिन यादव के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था कि पिछले 4 साल में 47,000 लड़कियों के गायब होने की सूचना थानों में दर्ज की गई और 11000 लड़कों के गायब होने की जानकारियां थानों में दर्ज की गई.
जेनरेशन जेड (GenZ) में सहनशक्ति बेहद कम
जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बच्चों की काउंसलिंग करने वाली मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मीनल दुबे कहती हैं, '' आजकल के बच्चों में सहनशक्ति बहुत कम है. छोटी सी बात पर वे गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कई बार ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनके बारे में उन्हें खुद जानकारी नहीं होती. बच्चों का यह बदलता व्यवहार अकेलेपन की वजह से सामने आ रहा है. जो बच्चे ज्यादा देर तक अकेले रहते हैं उनके व्यवहार भी आश्चर्यजनक होते हैं. इसलिए मनोवैज्ञानिकों की सलाह है कि बच्चों से ज्यादा से ज्यादा बात करें और उनकी भावनाओं को समझें.