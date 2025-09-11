ETV Bharat / state

'नेपाल को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए' नेपाल हिंसा के बीच Gen-Z की मांग

सीतामढ़ी: नेपाल में हंगामा मचा हुआ है. भले ही हिंसा की आग थम गई हो, लेकिन वहां की सड़कों पर बर्बादी के निशान दिख रहे है. इस बीच नेपाल के युवाओं ने एक चौंकाने वाली मांग रख दी है. उनका कहना है कि नेपाल को केपी शर्मा ओली जैसा प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसा चाहिए जो नेपाल को आगे ले जाएं और नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सके.

नेपाली युवाओं की मांग-मोदी जैसा नेता: नेपाली युवाओं का कहना है कि नेपाल में भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण देश की स्थिति खराब हो गई है. वे ईमानदार और दक्ष नेतृत्व की मांग कर रहे हैं, जिसकी तुलना वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नेपाली युवा कहते नजर आ रहे हैं, "यदि नेपाल में मोदी जैसा नेता होता, तो आज नेपाल दुनिया के शीर्ष देशों में गिना जाता." इस मांग ने नेपाल की राजनीतिक चर्चाओं में नई बहस छेड़ दी है.

सरकारी भवनों में आगजनी, तनाव जारी: तीसरे दिन भी नेपाल में तनाव का माहौल है. प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी भवनों में आग लगा दी है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है. नेपाल के नागरिक राज कारगी ने बत्या कि भ्रष्ट राजनेताओं के कारण ही यह आंदोलन हुआ है. हालांकि, अंतरिम सरकार बनने की उम्मीद है, जिससे स्थिति सामान्य हो सके लेकिन फिलहाल, नेपाल की सड़कों पर अशांति और बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है.

"नेपाल में अशांति और बर्बादी का माहौल है. भ्रष्ट राजनेताओं के कारण ही यह आंदोलन किया गया है. नेपाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता होना चाहिए. नेपाल में कई भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं."- राज कारगी, नेपाली नागरिक

भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ी सुरक्षा: भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. एसएसबी की 51 बटालियन के जवान दिन-रात गश्त कर रहे हैं. नेपाल में फंसे भारतीय नागरिक अपने कागजात दिखाकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं. वहीं, नेपाली नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरी कामों के लिए प्रवेश दिया जा रहा है. लेकिन दैनिक उपयोग के सामान की खरीदारी के लिए नेपाली नागरिकों को भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है.