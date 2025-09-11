ETV Bharat / state

'नेपाल को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए' नेपाल हिंसा के बीच Gen-Z की मांग

नेपाल में हिंसा थमी, लेकिन बर्बादी के निशान हैरान करने वाले हैं. अब नेपाल के युवाओं ने मोदी जैसे प्रधानमंत्री की मांगा की है. पढ़ें

NEPAL VIOLENCE
नेपाल में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2025 at 12:01 PM IST

सीतामढ़ी: नेपाल में हंगामा मचा हुआ है. भले ही हिंसा की आग थम गई हो, लेकिन वहां की सड़कों पर बर्बादी के निशान दिख रहे है. इस बीच नेपाल के युवाओं ने एक चौंकाने वाली मांग रख दी है. उनका कहना है कि नेपाल को केपी शर्मा ओली जैसा प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसा चाहिए जो नेपाल को आगे ले जाएं और नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सके.

नेपाली युवाओं की मांग-मोदी जैसा नेता: नेपाली युवाओं का कहना है कि नेपाल में भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण देश की स्थिति खराब हो गई है. वे ईमानदार और दक्ष नेतृत्व की मांग कर रहे हैं, जिसकी तुलना वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नेपाली युवा कहते नजर आ रहे हैं, "यदि नेपाल में मोदी जैसा नेता होता, तो आज नेपाल दुनिया के शीर्ष देशों में गिना जाता." इस मांग ने नेपाल की राजनीतिक चर्चाओं में नई बहस छेड़ दी है.

नेपाल हिंसा के बीच Gen-Z की मांग (ETV Bharat)

सरकारी भवनों में आगजनी, तनाव जारी: तीसरे दिन भी नेपाल में तनाव का माहौल है. प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी भवनों में आग लगा दी है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है. नेपाल के नागरिक राज कारगी ने बत्या कि भ्रष्ट राजनेताओं के कारण ही यह आंदोलन हुआ है. हालांकि, अंतरिम सरकार बनने की उम्मीद है, जिससे स्थिति सामान्य हो सके लेकिन फिलहाल, नेपाल की सड़कों पर अशांति और बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है.

"नेपाल में अशांति और बर्बादी का माहौल है. भ्रष्ट राजनेताओं के कारण ही यह आंदोलन किया गया है. नेपाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता होना चाहिए. नेपाल में कई भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं."- राज कारगी, नेपाली नागरिक

NEPAL VIOLENCE
भारत-नेपाल बॉर्डर (ETV Bharat)

भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ी सुरक्षा: भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. एसएसबी की 51 बटालियन के जवान दिन-रात गश्त कर रहे हैं. नेपाल में फंसे भारतीय नागरिक अपने कागजात दिखाकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं. वहीं, नेपाली नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरी कामों के लिए प्रवेश दिया जा रहा है. लेकिन दैनिक उपयोग के सामान की खरीदारी के लिए नेपाली नागरिकों को भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है.

जेल ब्रेक और सीमा पर सख्ती: पुलिस सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को जलेसर में जेल ब्रेक की घटना के बाद 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें दो भारतीय और आठ नेपाली नागरिक शामिल हैं. इस घटना के बाद सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है. नेपाली नागरिकों का कहना है कि उन्हें भी भारत की तरह ईमानदार नेता चाहिए, जो देश को आगे बढ़ा सके.

NEPAL VIOLENCE
नेपाल में हंगामा, बॉर्डर पर बढ़ी सुरक्षा (ETV Bharat)

अंतरिम सरकार की उम्मीद: स्थानीय लोगों का मानना है कि अंतरिम सरकार बनने के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी. लेकिन फिलहाल, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और जनता का गुस्सा जारी है. नेपाली नागरिकों का कहना है कि भ्रष्टाचार और अक्षमता के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा, ताकि देश में बदलाव लाया जा सके.

नेपाली नागरिकों की अपील: नेपाली नागरिकों का कहना है कि उन्हें नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार और दक्ष नेता चाहिए, जो नेपाल को विकास के पथ पर ले जा सके. इस बीच, भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने से दोनों देशों के बीच के रिश्तों पर भी असर पड़ रहा है. नेपाल में जारी अशांति और भारत की ओर से दी गई सहायता, दोनों ही देशों के लिए एक नई चुनौती बन गई है.

