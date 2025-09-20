ETV Bharat / state

दुष्कर्म पीड़िता से मिले गहलोत, महिला अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार पर साधा निशाना

उदयपुर: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को बांसवाड़ा की दुष्कर्म पीड़िता से मिलने के लिए एमबी अस्पताल पहुंचे. गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से पीड़िता के इलाज के बारे में जानकारी ली. इस दौरान मीडिया से बातचीत में गहलोत ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

पीड़िता से मुलाकात करने के बाद गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं. लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु के विवादित बयान पर गहलोत ने कहा कि किसी को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वह किस पद पर है और क्या बोल रहा है? इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे को लेकर गहलोत ने उन पर निशाना साधा. गहलोत ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पहले भी बांसवाड़ा का दौरा कर चुके हैं. लेकिन उस समय मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया. अब देखना होगा कि इस दौरे पर क्या वे मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देते हैं या नहीं?