जयपुर: केंद्र सरकार की ओर से लाए गए एक संशोधन कानून को लेकर बुधवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ था. विपक्षी सदस्यों ने बिल की कॉपी फाड़कर गृहमंत्री अमित शाह पर फेंक दी थी. इस संशोधन कानून के जरिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को किसी मामले में 30 न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या स्वत ही उनका पद मुक्त हो जाएगा. इस मामले को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल सरकार पर हमला बोल रहे हैं. इसी बीच गुरुवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी केंद्र सरकार की ओर से लाए गए इस संशोधन विधेयक को अलोकतांत्रिक और तानाशाही वाला कदम बताया.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीते 10 वर्षों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिनमें राज्यों में मुख्यमंत्री, मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया और कई महीनों तक उनकी जमानत तक नहीं हुई. लेकिन ट्रायल के बाद ये नेता निर्दोष साबित हुए. ऐसी गिरफ्तारियों की वजह केवल भाजपा सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध था. अब एनडीए सरकार ऐसा कानून बना रही है जिससे किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे नेता को गिरफ्तार कर जेल में डालकर पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा.

टीकाराम जूली ने बीजेपी पर साधा निशाना (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: जोगाराम पटेल बोले,'अशोक गहलोत अब वैमनस्य से भरी राजनीति करने पर उतरे' - JOGARAM PATEL HITS BACK GEHLOT

गहलोत ने कहा कि यह न सिर्फ विपक्षी नेताओं की राजनीति समाप्त करने का प्रयास है बल्कि हर राज्य में सरकार अस्थिर कर जनमत को कुचलने एवं भाजपा की सरकार बनाने की चाल है. सिर्फ विपक्षी ही नहीं, सत्ता पक्ष के भी ऐसे नेता जो शीर्ष नेतृत्व की इच्छा अनुरूप काम नहीं करेंगे, उन्हें भी ईडी, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर इस कानून के तहत बर्खास्त करेंगे जिससे उनकी पब्लिक इमेज भी खराब की जा सके. ऐसे घोर अलोकतांत्रिक एवं तानाशाही मानसिकता को बढ़ावा देने बिल का सभी दलों को विरोध करना चाहिए.

पढ़ें: वोट चोरी विवाद पर कांग्रेस-EC आमने-सामने, गहलोत ने उठाए गंभीर सवाल - VOTE CHORI ALLEGATIONS

विपक्ष को डराने और दबाने की साजिश: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ये विपक्ष को दबाने और डराने की साजिश है. जूली ने कहा आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के इशारे पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग काम कर रहा है. जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर मुकदमा दर्ज करके 30 दिन जेल में डाल देंगे. जमानत नहीं हो पाएगी और फिर पद से हटा दो. जूली ने कहा कि कितने ऐसे विपक्षी नेता हैं जिन्होंने जेल की हवा खाई है और बाद में कोर्ट से बरी हुए हैं.

पढ़ें: SIR के खिलाफ 'वोट अधिकार यात्रा' : बिहार में राहुल गांधी की सभा से पहले गहलोत ने कर डाली कार्यकर्ताओं से ये बड़ी अपील - VOTE ADHIKAR YATRA

जूली ने कहा कि केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई है, वह गलत है. ऐसा लग रहा है कि हिटलरशाही, तानाशाही इस देश में लागू करना चाह रहे हैं. जूली ने कहा कि पहले से ही देश कानून है कि पीएम, सीएम और मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं तो वे पद पर नहीं बने रहेंगे. कई लोग ऐसे हैं जो एक-डेढ़ साल की सजा काटने के बाद कोर्ट ने उनको बरी किया है. उनका दोष क्या है. जूली ने कहा कि भाजपा ने अजित पवार पर 70 हजार करोड़ का घोटाले के आरोप लगाए थे. हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन आज वे सीएम और डिप्टी सीएम बने हुए हैं.