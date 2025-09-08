रामगढ़ में ज्वेलरी शॉप संचालक ने ससुरालवालों पर लगाए गंभीर आरोप, जानिए क्या है पूरा मामला?
रामगढ़ में ज्वेलरी शॉप के संचालक ने पुलिस को दिए आवेदन में ससुरालवालों को लूट की वारदात के लिए जिम्मेदार ठहराया है.
Published : September 8, 2025 at 9:04 PM IST
रामगढ़: जिले के सतकौड़ी नगर में बीती रात जेसी ज्वेलर्स में 5 से 6 की संख्या में नकाबपोश लुटेरों ने लूट की नीयत से धावा बोला था. जिसमें संचालक आशीष को पिस्टल की बट से मारकर घायल कर दिया था. जिसके बाद दुकान संचालक आशीष ने मामले को लेकर रामगढ़ थाने में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है. उन्होंने अपने ससुर समेत उनके तीन भाईयों, एक साला, एक साली और पत्नी पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है.
लूटपाट करने आए डकैतों से भिड़ गए थे संचालक
दरअसल हथियार से लैस ज्वेलरी शॉप में कुछ नकाबपोश अपराधियों ने लूटपाट और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था. लूट की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि दो बाइक पर सवार पांच की संख्या में हथियार से लैस नकाबपोश अपराधियों ने दुकान संचालक आशीष को किस तरह टारगेट किया और दुकान में तोड़फोड़ की, लेकिन उस दौरान दुकानदार आशीष भी लूटपाट करने आए डकैतों से भिड़ गया और लुटेरों ने उससे बचने के लिए फायरिंग कर दी. हालांकि फायरिंग में आशीष बाल बाल बच गए. जिसके बाद दुकान संचालक और परिजनों ने लगभग पांच लाख रुपये की लूट की बात स्वीकार की है.
ज्वेलरी शॉप के संचालक आशीष कुमार का आवेदन पूरी तरह हैरान कर देने वाला है. आवेदन में आशीष ने लिखा है कि बीती रात करीब 7-8 बजे के करीब, 5 से 6 की संख्या में नकाबपोश लोग उनके दुकान में घुसे और हथियारों के दम पर लूटपाट मारपीट करने लगे और उन्होंने मारपीट और लूट का विरोध किया तो आरोपी फायरिंग करते हुए बाइक से भाग गए. फरियादी ने बताया कि वे अपराधी लूटपाट और हत्या की नीयत से यहां पहुंचे थे.
ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप
आशीष ने अपने ससुराल पक्ष के ससुर अनिल कुमार, साला आयुष कुमार, मझले ससुर मनोज कुमार, सझला ससुर अशोक कुमार, छोटे ससुर प्रहलाद कुमार, सास कुमकुम देवी, पत्नी प्रियंका चंचल और साली प्रेरणा चंचल को आरोपी बनाया है. उन्होंने यह भी लिखा है कि 4 सितंबर 2025 को कल्याण कोर्ट मुंबई में पत्नी विवाद को लेकर गए थे और इस दौरान इन लोगों द्वारा धमकी दी गई थी और 7 तारीख को पूरी वारदात हुई है. इसलिए उन्होंने मारपीट, लूटपाट और हत्या की नीयत का मामला दर्ज करने के लिए रामगढ़ थाने में आवेदन दिया है.
पीड़ित आशीष कुमार द्वारा रविवार को हुई वारदात को लेकर आवेदन दिया गया है. जिसमें सीसीटीवी में कैद अपराधियों के अलावा उन्होंने ससुराल पक्ष के आठ लोगों पर आरोप लगाया है. पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है. वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा: नवीन प्रकाश पांडे, थाना प्रभारी, रामगढ़
