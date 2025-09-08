ETV Bharat / state

रामगढ़ में ज्वेलरी शॉप संचालक ने ससुरालवालों पर लगाए गंभीर आरोप, जानिए क्या है पूरा मामला?

रामगढ़: जिले के सतकौड़ी नगर में बीती रात जेसी ज्वेलर्स में 5 से 6 की संख्या में नकाबपोश लुटेरों ने लूट की नीयत से धावा बोला था. जिसमें संचालक आशीष को पिस्टल की बट से मारकर घायल कर दिया था. जिसके बाद दुकान संचालक आशीष ने मामले को लेकर रामगढ़ थाने में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है. उन्होंने अपने ससुर समेत उनके तीन भाईयों, एक साला, एक साली और पत्नी पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है.

लूटपाट करने आए डकैतों से भिड़ गए थे संचालक

दरअसल हथियार से लैस ज्वेलरी शॉप में कुछ नकाबपोश अपराधियों ने लूटपाट और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था. लूट की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि दो बाइक पर सवार पांच की संख्या में हथियार से लैस नकाबपोश अपराधियों ने दुकान संचालक आशीष को किस तरह टारगेट किया और दुकान में तोड़फोड़ की, लेकिन उस दौरान दुकानदार आशीष भी लूटपाट करने आए डकैतों से भिड़ गया और लुटेरों ने उससे बचने के लिए फायरिंग कर दी. हालांकि फायरिंग में आशीष बाल बाल बच गए. जिसके बाद दुकान संचालक और परिजनों ने लगभग पांच लाख रुपये की लूट की बात स्वीकार की है.

ज्वेलरी शॉप संचालक ने ससुरालवालों पर लगाए गंभीर आरोप (etv bharat)

ज्वेलरी शॉप के संचालक आशीष कुमार का आवेदन पूरी तरह हैरान कर देने वाला है. आवेदन में आशीष ने लिखा है कि बीती रात करीब 7-8 बजे के करीब, 5 से 6 की संख्या में नकाबपोश लोग उनके दुकान में घुसे और हथियारों के दम पर लूटपाट मारपीट करने लगे और उन्होंने मारपीट और लूट का विरोध किया तो आरोपी फायरिंग करते हुए बाइक से भाग गए. फरियादी ने बताया कि वे अपराधी लूटपाट और हत्या की नीयत से यहां पहुंचे थे.