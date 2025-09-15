ETV Bharat / state

कुल्लू के ये पांच नाले पहाड़ से लेकर पंजाब तक ला रहे तबाही, रिपोर्ट में हुए ये खुलासे

कुल्लू में बहती ब्यास नदी ( FILE PHOTO )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में साल 2023 और 2025 की बरसात ने जहां सैकड़ों लोगों की जान ली, तो वहीं इससे करोड़ों की संपत्ति को भी नष्ट हुई है. नदी नालों में आई बाढ़ के चलते आने वाले समय में भी प्रदेश के कई इलाकों में खतरा पैदा हो गया है. अवैध निर्माण और अवैध खनन पर उचित कार्रवाई न होने पर इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के मोहल में स्थित जीबी पंत हिमालय पर्यावरण अनुसंधान की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है. वहीं, अनुसंधान ने जिला कुल्लू के पांच नालों पर भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपी है, जिसमें साफ लिखा गया है कि इन पांच नालों में लंबे समय से भारी बारिश हो रही है, जिस कारण ब्यास नदी भी भारी बाढ़ आ रही है. यही वजह है कि हिमाचल से लेकर मैदानी इलाकों तक इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है. इन नालों की बाढ़ पहले भी तबाही मचा चुकी है और ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेज भी इन नालों का अध्ययन करते थे. पांच नाले बढ़ा रहे व्यास का जलस्तर संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार जिला कुल्लू के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बादल फटने से फोजल, सरवरी, कसोल, हुरला और मौहल नालों में हर बरसात में बाढ़ आने से ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इन नालों का पानी जिला कुल्लू की प्रमुख नदी ब्यास में समा रहा हैं, जिस कारण पर्यटन नगरी मनाली से पंजाब तक तबाही मच रही है. जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण अनुसंधान संस्थान मौहल के दिशा निर्देशन में साल 2014 से 2025 तक कुल्लू घाटी में बाढ़ और आपदा पर यूके की कुंब्रिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ मिलकर ये अध्ययन किया है. संस्थान ने इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भी सौंपी गई है. दूसरे नालों का भी होगा अध्ययन जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. केसर चंद ने कहा कि 'अध्ययन में सामने आया है कि फोजल, सरवरी, कसोल, हुरला और मौहल नाले सबसे अधिक जानमाल की नुकसान पहुंचा रहे हैं. बरसात में इन्हीं नालों से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और मैदानी इलाकों तक तबाही हो रही है. आने वाले समय में संस्थान मनाली क्षेत्र में अति संवेदनशील बन चुके अलेऊ नाला, हरिपुर, मनालसु, बड़ाग्रां और छाकी नालों की स्थिति पर अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि अब यह नाले भी बरसात में तबाही मचा रहे हैं.' 1835 से 2020 के डाटा का किया गया अध्ययन संस्थान के अध्ययन के अनुसार ब्रिटिश इंडिया काल के अधिकारियों ने कुल्लू के इन पांच नालों का सर्वेक्षण किया था. अब जीबी पंत संस्थान की ओर से किए गए अध्ययन में 1835 से लेकर 2020 तक डाटा लिया गया. अध्ययन की खास बात ये है कि ब्रिटिश पुस्तकालय लंदन, विभिन्न शोध रिपोर्टों और साहित्य से करीब 200 साल का रिकॉर्ड भी जुटाया गया हैं. रिकॉर्ड में भी ये बात सामने आई है कि पुराने दौर में भी यह नाले कई बार तबाही मचा चुके हैं. अंग्रेज अधिकारी भी करते थे डाटा नोट अध्ययन में पता चला कि ये अंग्रेज अधिकारी उस वक्त इन नालों का डाटा डायरी में नोट करते थे. इसका रिकॉर्ड आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में उपलब्ध है. इसके अलावा मौसम का डाटा नग्गर फोल्ड स्टेशन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय स्टेशन कटराईं से लिया गया है. अध्ययन में पता चला कि वर्ष 1990 से 2020 तक इन नालों में बाढ़ आने की संख्या 68 प्रतिशत अधिक बढ़ी है. कुल्लू जिले में 175 वर्षों (1846-2020) में 59 जगहों पर 128 बाढ़ की घटनाएं हुई हैं. कुल्लू में भारी बारिश, बादल फटने के कारण आने बाली बाढ़ की व्यापकता 55 प्रतिशत और ग्रीष्मकालीन मानसून में बाढ़ की संख्या (जून से सितंबर) 87 फीसदी बड़ी है. इन पांचों नालों में बाढ़ के कारण जान-माल को नुकसान हो रहा है.

मनाली के पर्यावरणविद किशन लाल का कहना है कि 'आज विकास की दौड़ में पहाड़ों और नदी नालों के किनारे निर्माण किया जा रहे हैं. गलत तरीके से पहाड़ों की कटिंग जहां भूस्खलन का कारण बन रही है, तो वहीं अवैज्ञानिक तरीके से की गई डंपिंग ब्यास नदी में बाढ़ का कारण बन रही है. इस साल भी पंजाब के 22 से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में आए और सबसे अधिक पानी हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आई बाढ़ का ही था. इससे हिमाचल को तो नुकसान उठाना पड़ा और साथ-साथ पंजाब को भी खासा नुकसान हुआ. ऐसे में सरकार को इसके लिए गंभीरता से विचार करना होगा.' नालों के तटीकरण का दिया गया सुझाव अध्ययन रिपोर्ट में लिखा गया है कि जिला कुल्लू का फोजल, सरवरी, कसोल, हुरला और मौहल नालों में आ रही बाढ़ आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है. अगर इन नालों का समय रहते तटीकरण नहीं किया गया तो नाले और खतरनाक साबित हो सकते हैं. इससे जानमाल को भारी नुकसान हो सकता है. ऐसे में संस्थान ने इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारण और प्रदेश सरकार को सौंप दी है. इसमें दो सुझाव भी दिए हैं. इनमें पांचों नालों का समय पर तटीकरण किया जाए. इसके अलावा इन नालों के किनारे किसी तरह का निर्माण और खनन न करने का सुझावा दिया है, लोगों से भी इन नालों से दूर बसने की हिदायत दी गई है. तटीकरण करने पर खास जोर दिया गया है, तभी इन नालों से होने वाली तबाही कम हो सकती है. 23 साल पहले उठा था तटीकरण का मुद्दा बंजार घाटी के पर्यावरण विद् अजीत सिंह राठौड़ का कहना है कि 'साल 2002 में व्यास नदी के तटीकरण का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन आज इतने साल बीतने के बाद भी ये मुद्दा सुलझ नहीं पाया है. हर बार डीपीआर तैयार की जाती है और हर बार इस डीपीआर में अनियमितता पाई जाती है. इस कारण से अभी तक पलचान से लेकर औट तक ब्यास नदी के तटीकरण का कार्य शुरू नहीं हो पाया है. प्रदेश और केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि अगर ब्यास नदी का तटीकरण समय पर किया गया होता तो आज ब्यास नदी की बाढ़ के चलते प्रदेश को हजारों करोड़ों का नुकसान नहीं उठाना पड़ता.' भारी तबाही मचाते हैं ये नाले बता दें कि फौजल नाला मनाली से निकलता है और अपने साथ भारी मलवा लेकर आता है इससे ब्यास नदी का प्रवाह बढ़ता है. सरवरी नाला लगघाटी से निकलता है और ये लगघाटी में भारी तबाही मचाता है इसके कारण कुल्लू में पेयजल योजनाएं अभी भी ठप हैं. कसौल नाला मणिकर्ण के कसौल शहर के बीच से ही निकलता और यहां भारी तबाही मचाता है, हुरला नाला गढ़सा से निकलता है. मानसून की शुरुआत में नाले के बीच तैरती लकड़ियों का एक वीडियो वायरल हुआ था वो हुरला नाले का ही था, जबकि मौहल नाला महाराजा कोठी से निकलता है. अवैध निर्माण पर लगने लगी रोक हिमालयन पर्यावरण नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह का कहना हैं कि 'साल 2023 की बाढ़ के बाद जब उनकी टीम ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, तो पाया गया कि बाढ़ के चलते नुकसान होने का प्रमुख कारण अवैध खनन है, क्योंकि जगह-जगह पर अवैज्ञानिक तरीके से खनन किया जा रहा है. इसके अलावा पहाड़ों का मलबा भी गलत तरीके से नदी नालों के किनारे डंप किया जा रहा है. सबसे पहले सरकार को अवैध निर्माण पर रोक लगानी होगी, ताकि आगामी समय में बाढ़ से होने वाले जान माल के नुकसान को रोका जा सके.' ये भी पढ़ें: हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, इस दिन तक भारी बारिश से मिलेगी राहत

