गाजा युद्ध पीड़ितों के नाम पर फ्रॉड; UP ATS ने महाराष्ट्र से तीन युवकों को दबोचा, क्राउड फंडिंग से जुटाए 2 करोड़ रुपए
अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि 20 प्रदेश के लोगों से करीब दो करोड़ रुपए इकट्ठा किए.
Published : September 23, 2025 at 7:14 AM IST
लखनऊ: इजराइल-फिलीस्तीन युद्ध की आपदा को अवसर बनाकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले तीन युवकों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है. गाजा युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर यूपी के 50 से अधिक युवाओं ने इन ठगों का साथ दिया. यह पैसे क्राउड फंडिंग के माध्यम से यूपी ही नहीं देश के 20 से अधिक राज्यों से इकट्ठा किए गए. करीब 2 करोड़ रुपए जुटाकर गबन करने वाले तीन अभियुक्तों को यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के भिवंडी से गिरफ्तार किया है.
अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, अमिताभ यश ने बताया कि पकड़े गए तीनों युवकों के नाम मोहम्मद अयान, जैद नोटियार और अबू सूफियान हैं. इन्हें सोमवार को यूपी लाया गया है. पकड़े गए तीनों अपराधियों को रिमांड पर लेने के लिए एटीएस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. मामले की सुनवाई 23 सितंबर यानी मंगलवार को होगी.
2 करोड़ से अधिक रकम का किया गबन: एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि अभी तक की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने विभिन्न खातों से दो करोड़ रुपए से अधिक रकम निकालकर दूसरे खातों में जमा करने की जानकारी दी है. एटीएस जांच कर रही है, कि इस पैसे का इस्तेमाल कहीं टेरर फंडिंग में तो नहीं किया गया? इन तीनों से अब तक की पूछताछ में कई जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है.
अयान है गिरोह का सरगना: एटीएस के मुताबिक, पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद अयान इस गिरोह का सरगना है. जैद नोटियार और अबू सूफियान वेयरहाउस में काम करते हैं. इन लोगों ने कुछ दिन पहले यूरोप से आए युवक से मुलाकात की थी. इस युवक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 15 लाख रुपए भी भेजे थे. हालांकि तीनों ने इस युवक के बारे में सही जानकारी नहीं दी है. इन तीनों से पूछताछ की जा रही है.
देश विरोधी गतिविधियों में खर्च हुई रकम: यूपी एटीएस को यह भी आशंका है, कि इन लोगों ने काफी रकम देश विरोधी गतिविधियों में खर्च किए हैं. इस बारे में पता किया जा रहा है. इन लोगों ने कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया है. इसमें ही क्लाउड फंडिंग के जरिए जुटाई गई रकम भेजी गई.
यह भी सामने आया है, कि कई खातों को रकम निकालने के तुरंत बाद बंद कर दिया गया था. इन खातों से कई दूसरे खातों में रकम भेजी गई. एटीएस के मुताबिक गाजा में पीड़ित के नाम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्राउड फंडिंग के माध्यम से पैसा जुटाने का खेल चल रहा था.
