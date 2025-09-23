ETV Bharat / state

गाजा युद्ध पीड़ितों के नाम पर फ्रॉड; UP ATS ने महाराष्ट्र से तीन युवकों को दबोचा, क्राउड फंडिंग से जुटाए 2 करोड़ रुपए

UP ATS ने महाराष्ट्र से तीन युवकों को दबोचा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: इजराइल-फिलीस्तीन युद्ध की आपदा को अवसर बनाकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले तीन युवकों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है. गाजा युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर यूपी के 50 से अधिक युवाओं ने इन ठगों का साथ दिया. यह पैसे क्राउड फंडिंग के माध्यम से यूपी ही नहीं देश के 20 से अधिक राज्यों से इकट्ठा किए गए. करीब 2 करोड़ रुपए जुटाकर गबन करने वाले तीन अभियुक्तों को यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के भिवंडी से गिरफ्तार किया है. अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, अमिताभ यश ने बताया कि पकड़े गए तीनों युवकों के नाम मोहम्मद अयान, जैद नोटियार और अबू सूफियान हैं. इन्हें सोमवार को यूपी लाया गया है. पकड़े गए तीनों अपराधियों को रिमांड पर लेने के लिए एटीएस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. मामले की सुनवाई 23 सितंबर यानी मंगलवार को होगी. अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश. (Video Credit: ETV Bharat) 2 करोड़ से अधिक रकम का किया गबन: एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि अभी तक की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने विभिन्न खातों से दो करोड़ रुपए से अधिक रकम निकालकर दूसरे खातों में जमा करने की जानकारी दी है. एटीएस जांच कर रही है, कि इस पैसे का इस्तेमाल कहीं टेरर फंडिंग में तो नहीं किया गया? इन तीनों से अब तक की पूछताछ में कई जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है.