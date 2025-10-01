ETV Bharat / state

गायत्री प्रजापति पर लखनऊ जेल में हमला; अखिलेश बोले-यूपी में कहीं भी, कोई सुरक्षित नहीं, बेटी बोली-आतंकी नहीं हैं मेरे पिता

गायत्री बोले, जिसने भी हमला किया वह शातिर अपराधी है. काफी दिन से वह जेल में बंद है. हमारा किसी से कोई विवाद नहीं.

Etv Bharat
लखनऊ जेल में हमले के बाद गायत्री प्रजापति को KGMU ले जाया गया. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 9:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर मंगलवार देर शाम लखनऊ जेल में एक कैदी ने हमला कर दिया था. इसके बाद पहले उनका जेल अस्पताल में ही प्राथमिक उपचार किया गया. इसके बाद में उन्हें केजीएमयू (KGMU) भेजा गया. जहां पर उनके सिर पर पांच टांके लगे हैं.

हाथ में आई चोट का भी इलाज किया जा रहा है. जैसे ही गायत्री पर हमले की जानकारी उनके परिजनों को मिली तो तत्काल उनकी विधायक पत्नी महाराजी देवी प्रजापति उनसे मिलने पहुंचीं. उनकी बेटियां भी उनके साथ थीं. फिलहाल गायत्री की हालात बिल्कुल सही है. उन्हें आराम करने की सलाह डॉक्टर ने दी है.

गायत्री प्रजापति की बेटी मीडिया से बात करते हुए रो पड़ीं.
गायत्री प्रजापति की बेटी मीडिया से बात करते हुए रो पड़ीं. (Photo Credit; ETV Bharat)

पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है. उनके साथ उनकी पत्नी महराजी देवी और बेटियां मौजूद हैं. अपने ऊपर हुए हमले के बाद गायत्री ने कहा था कि जिसने भी हमला किया वह शातिर अपराधी है. उसका नाम विश्वास है. काफी दिन से वह जेल में बंद है. एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है. हमारा किसी से कोई विवाद नहीं था. यह अचानक सब कुछ हुआ. यह जानलेवा हमला है.

पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हुए हमले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी X पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई भी सुरक्षित नहीं है. उन्होंने पूर्व मंत्री गायत्री पर हुए हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच की भी मांग की है.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने एक बयान जारी करके कहा है कि जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमले की खबर चिंताजनक है. भला पूर्व मंत्री पर हमला हो रहा है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है. उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं है.

गायत्री प्रजापति की बेटी अंकिता प्रजापति ने मीडिया के सामने अपने पिता की हत्या की आशंका तक जता डाली है. उन्होंने कहा कि हमें बहुत डर लग रहा है. कुछ दिन पहले ही वे अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस जेल गए थे और पूरी तरह स्वस्थ थे. अब जेल के अंदर अगर उन पर इस तरह का हमला हो रहा है तो यह चिंताजनक है. हमारे पिता कोई आतंकवादी नहीं हैं जो उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है.

अंकिता का कहना है कि पिता साढ़े आठ साल से जेल में हैं. उन पर लगे आरोप अभी तक साबित तक नहीं हुए हैं. गायत्री प्रजापति की विधायक पत्नी महराजी देवी का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमें समय दें, जिससे हम उन्हें अपने पति की जान के खतरे के बारे में बता सकें. हम लोगों को जेल में मिलने तक नहीं दिया जा रहा है. सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जेल में आखिर हमला कैसे हो सकता है.

ये भी पढ़ेंः लखनऊ जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमला; अखिलेश यादव ने कही ऐसी बात

For All Latest Updates

TAGGED:

LUCKNOW JAILAKHILESH YADAVSAMAJWADI PARTYGAYATRI PRAJAPATI LUCKNOW JAILGAYATRI PRAJAPATI ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.