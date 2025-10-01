ETV Bharat / state

गायत्री प्रजापति पर लखनऊ जेल में हमला; अखिलेश बोले-यूपी में कहीं भी, कोई सुरक्षित नहीं, बेटी बोली-आतंकी नहीं हैं मेरे पिता

पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है. उनके साथ उनकी पत्नी महराजी देवी और बेटियां मौजूद हैं. अपने ऊपर हुए हमले के बाद गायत्री ने कहा था कि जिसने भी हमला किया वह शातिर अपराधी है. उसका नाम विश्वास है. काफी दिन से वह जेल में बंद है. एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है. हमारा किसी से कोई विवाद नहीं था. यह अचानक सब कुछ हुआ. यह जानलेवा हमला है.

हाथ में आई चोट का भी इलाज किया जा रहा है. जैसे ही गायत्री पर हमले की जानकारी उनके परिजनों को मिली तो तत्काल उनकी विधायक पत्नी महाराजी देवी प्रजापति उनसे मिलने पहुंचीं. उनकी बेटियां भी उनके साथ थीं. फिलहाल गायत्री की हालात बिल्कुल सही है. उन्हें आराम करने की सलाह डॉक्टर ने दी है.

लखनऊ: सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर मंगलवार देर शाम लखनऊ जेल में एक कैदी ने हमला कर दिया था. इसके बाद पहले उनका जेल अस्पताल में ही प्राथमिक उपचार किया गया. इसके बाद में उन्हें केजीएमयू (KGMU) भेजा गया. जहां पर उनके सिर पर पांच टांके लगे हैं.

पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हुए हमले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी X पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई भी सुरक्षित नहीं है. उन्होंने पूर्व मंत्री गायत्री पर हुए हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच की भी मांग की है.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने एक बयान जारी करके कहा है कि जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमले की खबर चिंताजनक है. भला पूर्व मंत्री पर हमला हो रहा है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है. उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं है.

गायत्री प्रजापति की बेटी अंकिता प्रजापति ने मीडिया के सामने अपने पिता की हत्या की आशंका तक जता डाली है. उन्होंने कहा कि हमें बहुत डर लग रहा है. कुछ दिन पहले ही वे अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस जेल गए थे और पूरी तरह स्वस्थ थे. अब जेल के अंदर अगर उन पर इस तरह का हमला हो रहा है तो यह चिंताजनक है. हमारे पिता कोई आतंकवादी नहीं हैं जो उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है.

अंकिता का कहना है कि पिता साढ़े आठ साल से जेल में हैं. उन पर लगे आरोप अभी तक साबित तक नहीं हुए हैं. गायत्री प्रजापति की विधायक पत्नी महराजी देवी का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमें समय दें, जिससे हम उन्हें अपने पति की जान के खतरे के बारे में बता सकें. हम लोगों को जेल में मिलने तक नहीं दिया जा रहा है. सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जेल में आखिर हमला कैसे हो सकता है.

