घर में घुसकर गया में विधवा महिला की बेरहमी से हत्या, सूद पर बांटती थी रुपए - GAYA MURDER

गया के चांदपुर गांव में विधवा महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी. पुलिस हत्या की वजह तलाश रही है-

गया में विधवा महिला की हत्या
गया में विधवा महिला की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2025 at 9:23 PM IST

2 Min Read

गया : बिहार के गया जी में अपराधियों का दुस्साहस सामने आया है. रोशनगंज थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में एक विधवा महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

धारदार हथियार और लोहे की रॉड से हमला : अपराधियों ने 60 वर्षीय विपत्ति देवी की धारदार हथियार और लोहे की रॉड से प्रहार कर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस का मानना है कि हत्या के पीछे लूटपाट की आशंका है.

ETV Bharat
महिला की हत्या (ETV Bharat)

महिला के सूद पर पैसे लगाने की भी चर्चा : ग्रामीणों के अनुसार विपत्ति देवी सूद पर पैसे लगाती थीं. आशंका है कि किसी कर्जदार ने रुपये हड़पने की मंशा से यह वारदात की हो सकती है. पुलिस दोनों पहलुओं—लूटपाट और निजी रंजिश—पर जांच कर रही है.

फॉरेंसिक जांच जारी : गया एसएसपी आनंद कुमार ने शेरघाटी वन के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया है. टीम में फॉरेंसिक और टेक्निकल सेल के अधिकारी शामिल हैं. साक्ष्य संकलन का कार्य जारी है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा होगा.

दिल्ली से गया पहुंचे मृतका के बेटे-बेटी : घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के पुत्र और पुत्री दिल्ली से गया के लिए रवाना हो गए हैं. फिलहाल गांव में चर्चा का दौर जारी है और लोग आशंकाओं के आधार पर घटना के कारणों पर बातें कर रहे हैं.

"रोशनगंज थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में महिला की हत्या हुई है. इस मामले में विशेष टीम गठित की गई है. जल्द ही घटना का खुलासा कर सभी अपराधी गिरफ्तार होंगे."आनंद कुमार, एसएसपी, गया

