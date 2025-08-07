गया: बिहार के गया में रंग कारोबारी के भाई का अपहरण हो गया था. अपराधियों ने रिहाई के बदले परिजनों से 8 लाख की फिरौती की मांग की थी. पीड़ित युवक की बहन ने इमामगंज थाने में इसकी लिखित शिकायत की. जिसके बाद एसएसपी आनंद कुमार ने सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया, जिसमें इमामगंज, छकरबंधा, मैगरा, डुमरिया, भदवर थाने की पुलिस को शामिल किया गया. पुलिस की मुस्तैदी के कारण 6 घंटे में युवक को सकुशल बरामद कर लिया गया है.

रंग कारोबारी के भाई की किडनैपिंग: अपहृत युवक की पहचान जिले के कोठी के रहने वाले मुन्नवर खान उर्फ तब्बू खान के रूप में हुई है. बुधवार को वह अपने मित्र से मिलने गंगटी बाजार जा रहा था. उसी दौरान इमामगंज थाना अंतर्गत बगिया मोड़ के पास से अपराधियों ने 3 बजे के करीब उसे अगवा कर लिया. वहीं उसकी रिहाई के एवज में फिरौती की राशि के रूप में 8 लाख रुपये की डिमांड की. इस मामले को लेकर इमामगंज थाना में कांड संख्या 239/25 दर्ज की गई.

6 घंटे में अगवा मुन्नवर खान सकुशल बरामद (ETV Bharat)

6 घंटे में अपहृत युवक सकुशल बरामद: विशेष टीम ने त्वरित तकनीकी अनुसंधान और संभावित ठिकानों की पहचान करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर छकरबंधा के पिछुलिया जंगल में सघन छापेमारी का अभियान चलाया. पुलिस की दबिश के कारण अपराधी दबाव में आ गए और अपहृत युवक को छोड़कर फरार हो गए. पुलिस की विशेष टीम ने अपहृत मुनव्वर खान उर्फ तब्बू खान को इमामगंज थाना के नकटी पुल के पास से सकुशल बरामद कर लिया है. हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

पूर्व नियोजित थी यह घटना: अपहृत युवक से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि घटना पूर्व नियोजित थी, जिसमें कई लोगों की संलिप्तता है. घटना में प्रयुक्त वाहन और कुछ संलिप्त लोगों की पहचान की गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम लगातार छापेमारी कर रही है.

पीड़ित ने पुलिस का जताया आभार: अपराधियों के चंगुल से मुक्त होने के बाद मुनव्वर खान ने पुलिस टीम का आभार जताया है. उसने बताया कि अपराधी उसे कई जगहों पर लेकर गए थे लेकिन उसके चेहरे पर गमछा बांध दिया था, जिस वजह से वह किसी को पहचान नहीं पाए. हालांकि उसने कुछ लोगों पर संदेह जाहिर किया है. जिसके आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

"मैं अपने घर जा रहा था शमसाबाद होकर, उसी दौरान बगिया के पास से मुझे किडनैप कर लिया गया था. मेरे साथ मारपीट की गई और टॉर्चर भी किया गया. मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोगों पर संदेह हो रहा है. अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराने के लिए पुलिस-प्रशासन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं."- मुन्नवर खान उर्फ तब्बू खान, पीड़ित युवक

क्या बोले एसडीपीओ?: इस संबंध में जानकारी देते हुए इमामगंज एसडीपीओ कमलेश कुमार ने बताया कि बुधवार शाम को कोठी थाना क्षेत्र के रहने वाले मुनव्वर खान उर्फ तब्बू खान का अपहरण हो गया था. फिरौती के तौर पर 8 लाख रुपये की डिमांड की गई थी. इस मामले में गया एसएसपी ने विशेष टीम का गठन किया था, जिसने रात में अभियान चलाया. पुलिस की मुस्तैदी के कारण अपराधियों ने घबराकर अपहृत युवक को मुक्त कर दिया.

"इमामगंज थाना क्षेत्रान्तर्गत नकटी पुल के पास से मुन्नवर खान उर्फ तब्बू खान को सकुशल बरामद कर किया गया है. अपहृत युवक से संक्षिप्त पूछताछ एवं प्राप्त तथ्यों के आधार पर ज्ञात हुआ कि घटना पूर्व नियोजित थी, जिसमें कई लोगों की संलिप्तता रही है. घटना में प्रयुक्त वाहन एवं कुछ संलिप्त अभियुक्तों की पहचान की गई है. सभी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है."- कमलेश कुमार, एसडीपीओ, इमामगंज

ये भी पढ़ें: