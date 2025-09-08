ETV Bharat / state

गया पितृपक्ष मेले में छाया केसरिया पेड़ा, आस्था और देशभक्ति से जुड़ी है मिठास

जजमान को दिया जाता प्रसाद : गयापाल पंडा विष्णुलाल धोखड़ी बताते हैं कि विष्णु चरण पर पेड़ा और तुलसी डालकर भोग लगाया जाता है. श्रद्धालु प्रसाद के रूप में इसे ले जाते हैं. आशीर्वाद देने के बाद जजमान को प्रसाद स्वरूप केसरिया पेड़ा ही दिया जाता है. यह परंपरा आज की नहीं बल्कि सैकड़ों सालों पुरानी है.

तुलसी के साथ अर्पण शुभ : गयापाल पंडा विष्णुलाल धोखड़ी कहते हैं कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए केसरिया पेड़ा या अन्य पेड़ा का भोग लगाया जाता है. विष्णु मंदिर में तुलसी के साथ पेड़ा अर्पित करना शुभ माना गया है. क्योंकि भगवान को अगर श्रद्धा के साथ प्रिय चीजों का भोग लगाते हैं तो जीवन में खुशियां बनी रहती हैं.

सबसे चर्चित पचमहल्ला की दुकान : इनमें सबसे चर्चित विष्णुपद एरिया के पचमहल्ला में 'केसरिया पेड़ा' नाम से एक दुकान प्रसिद्ध है. यहां से सबसे अधिक केसरिया पेड़ा की खपत होती है. केसरिया पेड़ा का भोग विष्णुपद मंदिर में लगाया जाता है. यह सैकड़ों सालों से परंपरा चली आ रही है.

25 लाख तक की खपत : श्री केसरिया पेड़ा नमी दुकान के मालिक ललित गुप्ता के अनुसार विष्णु पद क्षेत्र की मिठाई दुकानों से पेड़ा की 25 लाख तक की खपत होती है. गयाजी के विष्णुपद मोहल्ला में केसरिया पेड़ा की छोटी बड़ी मिला कर 30 से अधिक दुकानें होंगी.

केसरिया पेड़ा की मांग चरम पर : मेला के अवसर पर गयाजी के विष्णु पद क्षेत्र की प्रसिद्ध मिठाई 'केसरिया पेड़ा' की खपत इतनी अधिक बढ़ती है कि इसका व्यवसाय करने वाले मांग को मेला के अंतिम तक पूरी करने में असमर्थ हो जाते हैं. केसरिया पेड़ा का इतिहास स्वतंत्रता सेनानियों से भी जुड़ा है जबकि धार्मिक रूप से भी इसकी काफी महत्ता है. प्रसाद के रूप में तीर्थ यात्री अपने साथ ले कर घर भी जाते हैं.

गया : बिहार के गयाजी में 17 दिवसीय पितृ पक्ष मेला का उद्घाटन 6 सितंबर को हो चुका है. जिला प्रशासन के अनुसार तीसरे दिन तक दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं की संख्या गयाजी पहुंच चुकी है. पूरा गयाजी तीर्थयात्रियों से भरा हुआ है. मेला के शुरू होते ही गयाजी का कारोबार भी बढ़ गया है. खास कर विष्णु पद मंदिर क्षेत्र और मेला क्षेत्र स्थित दुकानों में आम दिनों से 50 गुना अधिक व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है.

विष्णुपद से पेड़ा निर्माण की उत्पत्ति: केसरिया पेड़ा बनाने की शुरुआत मूलरूप से विष्णु पद क्षेत्र से ही हुई है. पहली बार श्री केसरिया पेड़ा नाम की दुकान के पूर्वजों ने ही इसे बनाने की शुरुआत की थी. आज यह प्रसाद दुनिया भर में श्रद्धा के साथ खाया जाता है.

भोग में शुद्ध पेड़ा जरूरी : पंडित प्रभु नाथ तिवारी कहते हैं कि भगवान को जो भोग लगता है उसमें शुद्ध पेड़ा माना जाता है. तुलसी का पत्ता जब तक नहीं लगाया जाता तब तक भगवान का भोग ग्राह्य नहीं होता. केसरिया पेड़ा खोवा और फल फ्रूट से बनाया जाता है और इसमें मिलावट नहीं होती.

केसरिया पेड़ा की दुकान (ETV Bharat)

''भगवान को जो भोग लगता है, उसमें पेड़ा शुद्ध माना जाता है, पेड़ा के साथ उसमें तुलसी का पत्ता जब तक नहीं लगाया जाता तब तक भगवान का भोग ग्राह नहीं होता, बिना तुलसी के भोग पवित्र नहीं माना जाता है, पेड़ा में कोई मिलावट नहीं होती.''- प्रभुनाथ तिवारी, पंडित

तीर्थयात्रियों की खास पसंद : यूपी के कानपुर से आए आलोक कुमार कहते हैं कि महाराज 'पंडा जी' ने पेड़ा लाने को कहा था ताकि भोग लगाया जा सके. ऐसा केसरिया पेड़ा यूपी में भी नहीं मिलता. दुकानदार ललित कुमार गुप्ता बताते हैं कि पंडा समाज के घरों में कोई भी शुभ कार्य बिना केसरिया पेड़ा के पूरा नहीं होता. हमारी दुकान गली में है फिर भी श्रद्धालु खोज कर यहां आते हैं.

''जैसे हम लोगों में शुभ मुहूर्त में लड्डू शुभ माना जाता है, वैसे ही पंडा समाज के लोग शुभ कार्यों में केसरिया पेड़ा ही उपयोग करते हैं, अभी मेला के अवधि में हमारे यहां से मांग कई गुना बढ़ जाती है, हमारी दुकान गली के अंदर है लेकिन फिर भी श्रद्धालु खोज कर यहां आते हैं और ले कर जाते हैं.''- ललित कुमार गुप्ता, दुकानदार

खास मसालों से बनता है पेड़ा : दुकानदार सनी गुप्ता बताते हैं कि केसरिया पेड़ा को केसर, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ताल मिश्री, गुलाब केवड़ा, खोवा और काजू समेत ड्राई फ्रूट से बनाया जाता है. खोवा दूध से खुद तैयार किया जाता है ताकि शुद्धता बरकरार रहे. केसरिया पेड़ा पूरी शुद्धता के साथ बनाया जाता है. जिस स्थान पर तैयार किया जाता है वहां साफ-सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है.

स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा इतिहास : 1857 में देश की आजादी के लिए कई आंदोलन चले थे. उस आंदोलन में गयाजी के भी कई लोग शामिल थे. इन में एक श्री केसरिया पेड़ा के संस्थापक बाढ़ू साव भी थे. देश में अंग्रेजों के खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ रहा था. तभी विष्णु पद के पच मोहल्ला में अंग्रेज सिपाही केसरिया पेड़े की दुकान पर आए और काउंटर से थाली उठाकर केसरिया पेड़ा खा गए. थाली में जूठा डाल कर वो जाने लगे. इस घटना का बाढ़ू साव ने विरोध किया.

अंग्रेजी सिपाहियों की हत्या के जुल्म में कालापानी : अंग्रेजी सिपाहियों ने जब उनको मारना शुरू किया तब आसपास के लोगों ने बाढ़ू साव के साथ मिलकर अंग्रेजी पुलिस के दोनों जवान की हत्या कर दी. इसके बाद अंग्रेजों ने कार्रवाई शुरू की. इस घटना के बाद पांच लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ा जिसमें बाढ़ू साव समेत चार पांडा भी शामिल थे.

रानी विक्टोरिया ने माफ की सजा : अंडमान की सजा के दौरान महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर बाढ़ू साव ने उन्हें अपने हाथों से केसरिया पेड़ा बनाकर खिलाया था. अभी पेड़ा खत्म भी नहीं हुआ था कि इसके स्वाद से प्रभावित होकर रानी ने उनकी कालापानी की सजा माफ कर दी थी.

400 साल पुरानी विरासत : गया जी मिष्ठान संगठन के अध्यक्ष लालजी प्रसाद कहते हैं कि वर्तमान में जो विष्णुपद क्षेत्र में श्री केसरिया पेड़ा दुकान है, उसी के पूर्वजों ने इसे बनाना शुरू किया था. आज भी उनके वंशज इसे विरासत मानकर चला रहे हैं. कई दुकानदारों ने रेसिपी खरीदने का प्रयास किया लेकिन परिवार ने ठुकरा दिया.

''बिहार के कई प्रतिष्ठित मिठाई दुकानों के मालिकों ने बाढ़ू साव से केसरिया पेड़ा बनाने की रेसिपी के साथ उसको अपना नाम देने के लिए मोटी रकम देने को तैयार थे, लेकिन बाढ़ू साव के परिवार ने पैसों के ऑफर को ठुकरा दिया. हम इसे अपने पूर्वजों की विरासत मानते हैं, क्योंकि इनके द्वारा बना केसरिया पेड़ा का स्वाद अलग होता है. उस स्वाद की तरह कोई दूसरा उस स्वाद वाला आज तक पेड़ा नहीं बना सका है. 400 साल से अधिक का इसका इतिहास है और इस का जिक्र गया गजट में भी है.''- लालजी प्रसाद, अध्यक्ष, गया जी मिष्ठान संगठन

