गया : बिहार के गया जिले में रंग कारोबारी के भाई के अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की इस सफलता से इलाके में लोगों को काफी राहत मिली है.

8 लाख रुपये की फिरौती की मांग : बीते दिन इमामगंज थाना क्षेत्र के नेहुटा गांव से कोलकाता में रंग का कारोबार करने वाले मुनव्वर खान उर्फ तब्बू खान का अपहरण कर लिया गया था. अपराधियों ने 8 लाख रुपये फिरौती की मांग की थी और रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी. इस मामले में अपहृत की बहन ने इमामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई : शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगातार छापेमारी की. दबाव में आकर अपराधियों ने मुनव्वर खान को छोड़ दिया. पुलिस ने उन्हें सकुशल बरामद कर लिया और सुरक्षित घर पहुंचाया. इस घटना के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी अभियान तेज कर दिया.

मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार : पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपित सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. वह छकरबंधा थाना क्षेत्र के पिछुलिया गांव का निवासी है. पूछताछ में सुरेंद्र ने खुलासा किया कि बकाया पैसे की वसूली के लिए उसने अपहरण की योजना बनाई थी.

"बीते दिन अपहरण की घटना में संलिप्त मुख्य आरोपित सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में नौ नामजद और तीन अज्ञात अभियुक्त बनाए गए हैं. अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है." — कमलेश कुमार, एसडीपीओ, इमामगंज

गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी : पुलिस अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.

