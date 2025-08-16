गया : बिहार के गया जिले में शनिवार को दर्दनाक हादसा सामने आया जब पांच सालों से बंद पड़े केरोसिन तेल की टंकी की सफाई के दौरान तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों के साथ आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया.

गया में तीन मजदूरों की मौत : गया के गुरारू थाना क्षेत्र के गुरारू बाजार के पास पांच साल से बंद पड़े केरोसिन टंकी को साफ करने तीन मजदूर टंकी के अंदर उतरे. अंदर पहले से ही जहरीली गैस मौजूद थी जिसके कारण तीनों मजदूरों की मौके पर ही दम घुटने से मौत हो गई.

तेल टंकी की सफाई के दौरान हादसा (ETV Bhrat)

युवा मजदूरों की गई जान : मरने वाले मजदूरों की उम्र 20 से 26 साल के बीच बताई जा रही है. मृतकों में एक की पहचान 22 वर्षीय छोटू पासवान पिता गनौरी पासवान के रूप में हुई है. बाकी दोनों मृतकों की भी पहचान गुरारू थाना क्षेत्र के ही रहने वाले मजदूरों के रूप में हुई है.

गया में तीन मजदूरों की मौत : जैसे ही हादसे की खबर परिजनों तक पहुंची, मौके पर चीख-पुकार मच गई. परिजन मजदूरों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिवार और ग्रामीणों के बीच गम और आक्रोश का माहौल बन गया.

रोते बिलखते परिजन (ETV Bharat)

आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम : हादसे के बाद गुरारू चौक पर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया. लोग जमकर हंगामा करने लगे और प्रशासन से मुआवजा व जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग करने लगे.

पांच साल से बंद थी टंकी : जानकारी के अनुसार यह टंकी पहले सरकारी केरोसिन तेल एजेंसी का हिस्सा थी जिसे पवन जैन के नाम पर आवंटित किया गया था. लेकिन सरकार द्वारा एजेंसी बंद कर दी गई और बाद में जमीन बेच दी गई. खरीदारों ने सफाई के लिए मजदूरों को लगाया था.

हादसे से लोगों में गुस्सा (ETV Bhrat)

पुलिस की कार्रवाई शुरू : घटना की सूचना मिलते ही गुरारू थानाध्यक्ष अमरजीत चौधरी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि जहरीली गैस के कारण मजदूरों की मौत हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

''केरोसिन तेल की टंकी एक स्थान पर थी, जिसकी सफाई करने के लिए 3 मजदूर गए थे. तीनों की मौत जहरीली गैस से दम घुटने के कारण हो गई है. यह केरोसिन टंकी पिछले कई सालों से बंद थी. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.''- अमरजीत चौधरी, थानाध्यक्ष गुरारू

ये भी पढ़ें-