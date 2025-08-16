ETV Bharat / state

गया में तेल टंकी की सफाई के दौरान हादसा, दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत - GAYA ACCIDENT

गया में बंद पड़ी केरोसिन टंकी की सफाई में उतरे तीन मजदूरों की दम घुटकर मौत हो गई, हादसे से लोगों में गुस्सा है-

मृत मजदूरों को टंकी से निकालते हुए
मृत मजदूरों को टंकी से निकाला गया (ETV Bhrat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 16, 2025 at 11:29 PM IST

3 Min Read

गया : बिहार के गया जिले में शनिवार को दर्दनाक हादसा सामने आया जब पांच सालों से बंद पड़े केरोसिन तेल की टंकी की सफाई के दौरान तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों के साथ आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया.

गया में तीन मजदूरों की मौत : गया के गुरारू थाना क्षेत्र के गुरारू बाजार के पास पांच साल से बंद पड़े केरोसिन टंकी को साफ करने तीन मजदूर टंकी के अंदर उतरे. अंदर पहले से ही जहरीली गैस मौजूद थी जिसके कारण तीनों मजदूरों की मौके पर ही दम घुटने से मौत हो गई.

ETV Bhrat
तेल टंकी की सफाई के दौरान हादसा (ETV Bhrat)

युवा मजदूरों की गई जान : मरने वाले मजदूरों की उम्र 20 से 26 साल के बीच बताई जा रही है. मृतकों में एक की पहचान 22 वर्षीय छोटू पासवान पिता गनौरी पासवान के रूप में हुई है. बाकी दोनों मृतकों की भी पहचान गुरारू थाना क्षेत्र के ही रहने वाले मजदूरों के रूप में हुई है.

गया में तीन मजदूरों की मौत : जैसे ही हादसे की खबर परिजनों तक पहुंची, मौके पर चीख-पुकार मच गई. परिजन मजदूरों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिवार और ग्रामीणों के बीच गम और आक्रोश का माहौल बन गया.

रोते बिलखते परिजन
रोते बिलखते परिजन (ETV Bharat)

आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम : हादसे के बाद गुरारू चौक पर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया. लोग जमकर हंगामा करने लगे और प्रशासन से मुआवजा व जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग करने लगे.

पांच साल से बंद थी टंकी : जानकारी के अनुसार यह टंकी पहले सरकारी केरोसिन तेल एजेंसी का हिस्सा थी जिसे पवन जैन के नाम पर आवंटित किया गया था. लेकिन सरकार द्वारा एजेंसी बंद कर दी गई और बाद में जमीन बेच दी गई. खरीदारों ने सफाई के लिए मजदूरों को लगाया था.

ETV Bhrat
हादसे से लोगों में गुस्सा (ETV Bhrat)

पुलिस की कार्रवाई शुरू : घटना की सूचना मिलते ही गुरारू थानाध्यक्ष अमरजीत चौधरी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि जहरीली गैस के कारण मजदूरों की मौत हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

''केरोसिन तेल की टंकी एक स्थान पर थी, जिसकी सफाई करने के लिए 3 मजदूर गए थे. तीनों की मौत जहरीली गैस से दम घुटने के कारण हो गई है. यह केरोसिन टंकी पिछले कई सालों से बंद थी. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.''- अमरजीत चौधरी, थानाध्यक्ष गुरारू

ये भी पढ़ें-

गया : बिहार के गया जिले में शनिवार को दर्दनाक हादसा सामने आया जब पांच सालों से बंद पड़े केरोसिन तेल की टंकी की सफाई के दौरान तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों के साथ आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया.

गया में तीन मजदूरों की मौत : गया के गुरारू थाना क्षेत्र के गुरारू बाजार के पास पांच साल से बंद पड़े केरोसिन टंकी को साफ करने तीन मजदूर टंकी के अंदर उतरे. अंदर पहले से ही जहरीली गैस मौजूद थी जिसके कारण तीनों मजदूरों की मौके पर ही दम घुटने से मौत हो गई.

ETV Bhrat
तेल टंकी की सफाई के दौरान हादसा (ETV Bhrat)

युवा मजदूरों की गई जान : मरने वाले मजदूरों की उम्र 20 से 26 साल के बीच बताई जा रही है. मृतकों में एक की पहचान 22 वर्षीय छोटू पासवान पिता गनौरी पासवान के रूप में हुई है. बाकी दोनों मृतकों की भी पहचान गुरारू थाना क्षेत्र के ही रहने वाले मजदूरों के रूप में हुई है.

गया में तीन मजदूरों की मौत : जैसे ही हादसे की खबर परिजनों तक पहुंची, मौके पर चीख-पुकार मच गई. परिजन मजदूरों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिवार और ग्रामीणों के बीच गम और आक्रोश का माहौल बन गया.

रोते बिलखते परिजन
रोते बिलखते परिजन (ETV Bharat)

आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम : हादसे के बाद गुरारू चौक पर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया. लोग जमकर हंगामा करने लगे और प्रशासन से मुआवजा व जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग करने लगे.

पांच साल से बंद थी टंकी : जानकारी के अनुसार यह टंकी पहले सरकारी केरोसिन तेल एजेंसी का हिस्सा थी जिसे पवन जैन के नाम पर आवंटित किया गया था. लेकिन सरकार द्वारा एजेंसी बंद कर दी गई और बाद में जमीन बेच दी गई. खरीदारों ने सफाई के लिए मजदूरों को लगाया था.

ETV Bhrat
हादसे से लोगों में गुस्सा (ETV Bhrat)

पुलिस की कार्रवाई शुरू : घटना की सूचना मिलते ही गुरारू थानाध्यक्ष अमरजीत चौधरी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि जहरीली गैस के कारण मजदूरों की मौत हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

''केरोसिन तेल की टंकी एक स्थान पर थी, जिसकी सफाई करने के लिए 3 मजदूर गए थे. तीनों की मौत जहरीली गैस से दम घुटने के कारण हो गई है. यह केरोसिन टंकी पिछले कई सालों से बंद थी. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.''- अमरजीत चौधरी, थानाध्यक्ष गुरारू

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

गया में तीन मजदूरों की मौतGAYA OIL TANK CLEANINGगया में तेल टंकी की सफाईदम घुटने से 3 मजदूरों की मौतGAYA ACCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: NATO क्या है, रूस, यूरोपीय देश और USA के लिए क्यों खास है नाटो, जानिए हर पहलू

Fake CAPTCHA Scam क्या है, कैसे सिर्फ एक क्लिक करते ही लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है?

Explainer: यूं ही नहीं है आवारा कुत्तों का मामला गंभीर! इनसे प्यार करें या अपनी सुरक्षा, आंकड़ों और केस से समझिए

क्या है 'सुदर्शन चक्र मिशन', स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी ने की जिसकी घोषणा?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.