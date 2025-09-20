28 साल से फरार नक्सली कृष्णा भुईयां गयाजी में गिरफ्तार, कई थानों में दर्ज हैं केस
गया में 28 साल से फरार नक्सली कृष्णा भुईया उर्फ़ विकास भारती गिरफ्तार, एसएसबी और गया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बड़ी सफलता मिली-
Published : September 20, 2025 at 11:27 PM IST
गया : बिहार के गया जी में कुख्यात नक्सली कृष्णा भुईयां उर्फ़ विकास भारती को गिरफ्तार किया गया है. यह पिछले 28 सालों से फरार चल रहा था. इसके ऊपर कई थानों में केस दर्ज थे.
पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई : 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल सी समवाय डुमरिया और बोधी बीघा थाना की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर इस वांछित नक्सली को दबोच लिया.
गया के जुल्मा डीह गांव का रहने वाला : गिरफ्तार नक्सली कृष्णा भुईया गया जी के बोधी बीघा थाना क्षेत्र के जुल्मा डीह गांव का रहने वाला है. इसके खिलाफ कई थानों में केस दर्ज हैं.
डुमरिया थाना में दर्ज था नक्सली कांड : बताया जाता है कि इसके खिलाफ डुमरिया थाना में कांड संख्या 05/97 दर्ज था. इसके अलावा अन्य थानों में भी कई मामले दर्ज बताए जाते हैं.
गुप्त सूचना से मिली सफलता : एसएसबी 29वीं वाहिनी के कमांडेंट मधुकर अमिताभ को गुप्त सूचना मिली थी कि फरार नक्सली अपने गांव के आसपास देखा गया है.
"गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम बनाई गई थी, जिसके बाद वांछित नक्सली को दबोचा गया" — मधुकर अमिताभ, कमांडेंट 29वीं वाहिनी, एसएसबी
विशेष टीम का गठन कर दबोचा गया : सूचना के आधार पर एसएसबी और पुलिस की विशेष टीम बनाई गई और संयुक्त अभियान चलाया गया. इस दौरान कृष्णा भुईया को गिरफ्तार कर लिया गया.
नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता : एसएसबी अधिकारियों ने बताया कि इसकी गिरफ्तारी नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता है. इसका विस्तृत आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है.
थाने को सौंपा गया नक्सली : गिरफ्तार नक्सली को बोधी बीघा थाना को अग्रतर कार्रवाई के लिए सौंपा गया है. फिलहाल सुरक्षा बल इसे नक्सली गतिविधियों के खिलाफ बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं.
