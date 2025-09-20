ETV Bharat / state

28 साल से फरार नक्सली कृष्णा भुईयां गयाजी में गिरफ्तार, कई थानों में दर्ज हैं केस

कुख्यात नक्सली कृष्णा भुईयां गिरफ्तार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 20, 2025 at 11:27 PM IST 2 Min Read