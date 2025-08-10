गया : बिहार के गया जी जिले में आधे कट्ठे जमीन विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. टिकारी थाना क्षेत्र के शेरपुर पंचदेवता गांव में शनिवार देर शाम एक सनकी युवक ने अपने ही चचेरे भाई की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया. पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है.

नापी से पहले गया में हत्या : जानकारी के अनुसार, मृतक राजाराम यादव और आरोपित मनीष यादव के बीच पुश्तैनी आधे कट्ठे जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. रविवार को सरकारी अमीन से जमीन की नापी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही मनीष यादव ने खेत की ओर गए राजाराम यादव पर लाठियों से बेरहमी से हमला कर दिया. गंभीर चोटों के कारण राजाराम की मौके पर ही मौत हो गई.

परिजनों में रोष : घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा. मृतक के परिजनों ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की. राजद नेता जितेंद्र यादव ने भी इस घटना की निंदा करते हुए दोषी को जल्द पकड़ने की अपील की.

पुलिस कर रही छापेमारी : टिकारी थानाध्यक्ष चंद्रशेखर कुमार ने बताया कि आरोपी मनीष यादव फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

''एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई राजाराम यादव की हत्या कर दी और फरार हो गया है. पुलिस मामले कार्रवाई कर रही है. आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है. शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी.'' - चंद्रशेखर कुमार, थानाध्यक्ष, टिकारी

