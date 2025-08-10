Essay Contest 2025

गया में जमीन विवाद के चलते चचेरे भाई की पीट-पीटकर हत्या, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी - GAYA MURDER

गया में आधे कट्ठे जमीन विवाद पर युवक ने चचेरे भाई की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी. जमीन की नापी के वक्त हुई वारदात-

चचेरे भाई को लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला
चचेरे भाई को लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2025 at 9:05 PM IST

गया : बिहार के गया जी जिले में आधे कट्ठे जमीन विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. टिकारी थाना क्षेत्र के शेरपुर पंचदेवता गांव में शनिवार देर शाम एक सनकी युवक ने अपने ही चचेरे भाई की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया. पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है.

नापी से पहले गया में हत्या : जानकारी के अनुसार, मृतक राजाराम यादव और आरोपित मनीष यादव के बीच पुश्तैनी आधे कट्ठे जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. रविवार को सरकारी अमीन से जमीन की नापी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही मनीष यादव ने खेत की ओर गए राजाराम यादव पर लाठियों से बेरहमी से हमला कर दिया. गंभीर चोटों के कारण राजाराम की मौके पर ही मौत हो गई.

परिजनों में रोष : घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा. मृतक के परिजनों ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की. राजद नेता जितेंद्र यादव ने भी इस घटना की निंदा करते हुए दोषी को जल्द पकड़ने की अपील की.

पुलिस कर रही छापेमारी : टिकारी थानाध्यक्ष चंद्रशेखर कुमार ने बताया कि आरोपी मनीष यादव फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

''एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई राजाराम यादव की हत्या कर दी और फरार हो गया है. पुलिस मामले कार्रवाई कर रही है. आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है. शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी.'' - चंद्रशेखर कुमार, थानाध्यक्ष, टिकारी

