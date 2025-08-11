ETV Bharat / state

आजादी की लड़ाई में पांच बार गए जेल, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद के करीब रहे खलीश को क्यों भुला दिया गया?

गया के स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू शायर जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी. गरीबों के लिए संघर्ष किया लेकिन आज भी नहीं मिला उचित सम्मान.

जागेश्वर प्रसाद खलिश (ETV Bharat)
Published : August 11, 2025 at 9:10 AM IST

गया: बिहार के गया जिले के खिजरसराय प्रखंड के नादरा गांव में 8 नवंबर 1894 को कांसीनाथ के घर जागेश्वर प्रसाद खलिश का जन्म हुआ. गरीबी के कारण वे स्कूल नहीं जा सके, लेकिन गांव के एक मदरसे में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की. बाद में उन्होंने स्वयं हिंदी, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया. उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें एक महान कवि और स्वतंत्रता सेनानी बनाया.

उर्दू शायरी और खलिश की उपाधि: जागेश्वर प्रसाद उर्दू के मशहूर शायर थे. उनकी शायरी की गहराई और देशभक्ति ने उन्हें लखनऊ के ख्वाजा इशरत लखनवी जैसे गुरुओं का प्रिय बनाया. उनके गुरु ने ही उन्हें ‘खलिश’ की उपाधि दी, जो उनकी शायरी की भावनात्मक गहराई को दर्शाती थी. उनकी कविताओं ने न केवल लोगों का मन मोहा, बल्कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक हथियार के रूप में भी काम किया.

जागेश्वर प्रसाद खलिश (ETV Bharat)

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान: मात्र 15 साल की उम्र से जागेश्वर प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया था. 1922 में वे पूर्ण रूप से आंदोलन में सक्रिय हुए. महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ. राजेंद्र प्रसाद से प्रेरित होकर उन्होंने गया और मगध क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी. उनकी अगुवाई में कई महत्वपूर्ण बैठकें हुईं, जिनमें जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

कांग्रेस में प्रवेश और नेतृत्व: 1922 में गया में हुए कांग्रेस अधिवेशन में जगेशवर प्रसाद ने पंडित नेहरू और डॉ. राजेंद्र प्रसाद के कहने पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की. महात्मा गांधी ने उन्हें गया जिले में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व सौंपा. वे गया जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और सचिव भी बने. उनके नेतृत्व में कई आंदोलन हुए, जिसके चलते अंग्रेजों ने उनके खिलाफ ‘गया कॉन्सपिरेसी’ केस दर्ज किया.

जागेश्वर प्रसाद खलिश (ETV Bharat)

जेल यात्रा और अंग्रेजों की यातनाएं: जागेश्वर प्रसाद को उनके क्रांतिकारी कार्यों के लिए पांच बार जेल जाना पड़ा. पहली बार 1932 में उन्हें दो साल की सजा हुई. अंग्रेजों ने उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा. 1942 में उन्हें डेढ़ साल के लिए फिर जेल भेजा गया. इस दौरान वे पटना, गया और हजारीबाग जेल में डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं के साथ रहे.

महात्मा गांधी की प्रशंसा: जेल से छूटने के बाद एक आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई. गांधीजी ने उनके नेतृत्व और साहस की खुलकर प्रशंसा की. उनकी कविताओं और भाषणों ने न केवल जनता को प्रेरित किया, बल्कि अंग्रेजों की नींद भी उड़ा दी. उनकी देशभक्ति से भरी कविता ‘चाहे कितनी भी मुसीबत हमारे सिर पर आए, हम सब सह लेंगे, देश की खातिर हंसते-हंसते जेल जाएंगे’ ने लोगों में जोश भरा.

आज भी नहीं लगी प्रतिमा (ETV Bharat)

आजादी के बाद गरीबों के लिए संघर्ष: स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जगेशवर प्रसाद ने गरीबों के सम्मान और उनकी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया. उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए आवाज उठाई. हालांकि, उनकी इस लड़ाई को सरकार और प्रशासन ने नजरअंदाज कर दिया. उनकी सेवाओं को भुला दिया गया, और आज उनकी स्मृति धूमिल हो चुकी है.

राजनीतिक योगदान और विधानसभा सदस्यता: आजादी के बाद जगेशवर प्रसाद बिहार के पहले विधानसभा चुनाव में गया के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने. बाद में उन्हें दो बार बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया. उनके कार्यों ने क्षेत्र में विकास की नई राह खोली, लेकिन कुछ कांग्रेसी नेताओं की साजिश के कारण उन्हें दूसरी बार टिकट नहीं मिला.

जागेश्वर प्रसाद खलिश पेंशन के कागजात (ETV Bharat)

डॉ. राजेंद्र प्रसाद से गहरा नाता: जागेश्वर प्रसाद का डॉ. राजेंद्र प्रसाद से गहरा रिश्ता था. डॉ. राजेंद्र प्रसाद के कहने पर ही उन्होंने शादी की थी. जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई, तो डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उनकी मां को हर महीने 500 रुपये भेजकर उनके बच्चों की शिक्षा में मदद की. यह रिश्ता उनकी मृत्यु तक कायम रहा.

साहित्य और शायरी में योगदान: शहर के सामाजिक कार्यकर्ता लालजी प्रसाद कहते हैं कि जागेश्वर प्रसाद एक महान उर्दू शायर और लेखक थे. उनकी गजलें और कविताएं समसामयिक मुद्दों पर आधारित थीं. उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति ‘हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा’ आज भी राजनेता और साहित्यकार उद्धृत करते हैं. उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं, लेकिन उर्दू संस्थानों ने भी उन्हें भुला दिया.

डॉक्टर हैं खलिश के बेटे (ETV Bharat)

"जागेश्वर प्रसाद का जीवन शुरू से ही दो धारा में बंटा हुआ था, एक राजनीति और दूसरा साहित्य. उन्होंने दोनों ही क्षेत्र में समान ख्याति प्राप्त की, हालांकि यह त्रासदी है कि आज इस महान स्वतंत्रता सेनानी को न केवल समय ने भुला दिया है बल्कि सरकारी स्तर पर भी उनकी उपेक्षा की गई है."- लालजी प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता

खलीश पार्क और प्रतिमा की अनदेखी: जागेश्वर प्रसाद के बेटे डॉ. राज कुमार प्रसाद ने बताया कि गया शहर में उनके नाम पर खलीश पार्क बनाया गया, लेकिन इसकी स्थिति बदहाल है. उनकी प्रतिमा पिछले पांच वर्षों से स्थापना के इंतजार में धूल फांक रही है. परिवार स्वयं प्रतिमा लगाने को तैयार है, बस प्रशासन से अनुमति चाहिए.

जागेश्वर प्रसाद खलिश के बेटे (ETV Bharat)

"वो बेहद मिलनसार, निस्वार्थ और ईमानदार व्यक्ति थे, यही वजह थी कि एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे. तभी मां ने डॉ राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखकर अपनी आर्थिक स्थिति से अवगत कराया क्योंकि डॉ राजेंद्र प्रसाद के कहने पर ही मेरे पिता ने शादी की थी. जब प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उनकी मां खत मिला तो उन्होंने हर महीने मां को 500 रुपए भेजना शुरू कर दिया, ताकि मेरी मां अपने बच्चों के शिक्षा पर खर्च करें." -डॉ. राज कुमार प्रसाद, पुत्र

नगर निगम का प्रयास और बाधाएं: गया नगर निगम ने जागेश्वर प्रसाद की प्रतिमा स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन जिला प्रशासन ने इसे बिहार कैबिनेट की मंजूरी के बिना रोक दिया. नगर निगम के सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि वे इस महान स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापना के लिए फिर से प्रयास करेंगे, ताकि उनकी विरासत को सम्मान मिले.

"स्वतंत्रता सेनानी जागेश्वर प्रसाद की प्रतिमा लगाने के लिए नगर निगम के बोर्ड से पारित किया गया था, तभी उस समय के जिला पदाधिकारी ने रोक लगा दी थी कि प्रतिमा लगाने के लिए बिहार कैबिनेट से पास होना अनिवार्य है. नियम के कारण मामला रुक गया, हम लोग प्रयास करेंगे कि जरूर ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा लगे."- मोहन श्रीवास्तव, सदस्य, नगर निगम

