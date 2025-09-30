ETV Bharat / state

बिहार में राजस्व कर्मचारी ने मांगी रिश्वत, डीएम ने किया निलंबित

अगर आप बिहार में रिश्वतखोरी कर रहे हैं तो जरा संभलकर रहें. लगातार एक्शन हो रहा है. पढ़ें पूरी खबर.

Gaya DM Shashank Shubhankar
गया डीएम शशांक शुभंकर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 30, 2025 at 4:37 PM IST

गया : बिहार के गयाजी में चार लाख रुपए का रिश्वत मांगने वाले राजस्व कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है. निलंबन के बाद अग्रतर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. राजस्व कर्मचारी से जुड़ा एक ऑडियो गया डीएम शशांक शुभंकर के व्हाट्सएप पर मिला था. इसकी छानबीन की गई, तो ऑडियो सही प्रतीत हुआ, जिसके बाद राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई गया डीएम के द्वारा की गई है.

राजस्व कर्मचारी ने मांगी 4 लाख की रिश्वत : सोमवार शाम को गया के डीएम शशांक शुभंकर के व्हाट्सएप पर गया जी के डोभी अंचल के कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सन्नी कुमार के खिलाफ एक ऑडियो आया था. इस ऑडियो में राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन के लिए दलाल के माध्यम से 4 लाख रूपए की रिश्वत मांगी गई थी. ऑडियो मिलने के बाद इसकी सत्यता की जांच की गई, तो ऑडियो सही प्रतीत हुआ. इसके बाद डीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोप के घेरे में आए राजस्व कर्मचारी सन्नी कुमार को निलंबित कर दिया.

डीएम के निर्देश पर अग्रतर कार्रवाई जारी : डीएम के निर्देश पर इस मामले की पूरी जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल जो ऑडियो मिला है, उसके संबंध में प्रशासन की ओर से बताया गया है, कि वह प्रथम दृष्ट्या सही प्रतीत होता है और इसकी अग्रतर जांच जारी है. फिलहाल में राजस्व कर्मचारी सन्नी कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पूरे मामले की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य : इस संबंध में गया के डीएम शशांक शुभंकर के हवाले से बताया गया है कि जिले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य किया जा रहा है. इस तरह से कोई यदि रिश्वत मांगता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कहीं से भी किसी व्यक्ति को ह्रास की सूचना प्राप्त होगी, तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा. फिलहाल इस मामले को लेकर जांचोंपरांत कठोर कार्रवाई होगी.

''डोभी अंचल कार्यालय में पोस्टेड राजस्व कर्मचारी सन्नी कुमार के खिलाफ एक ऑडियो आया था, जिसमें चार लाख रुपए रिश्वत मांगने की बात सामने आई थी. प्राप्त ऑडियो के सुने जाने पर यह बात सामने आई कि राजस्व कर्मचारी सन्नी कुमार के द्वारा राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन के लिए अपने दलाल के माध्यम से 4 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई है, जो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है. फिलहाल आरोपित राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पूरे मामले की जांच होगी और अग्रतर कार्रवाई जारी है.''- शशांक शुभंकर, डीएम, गया

