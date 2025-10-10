बिहार में रिश्वतखोर राजस्व कर्मचारी को डीएम ने किया सस्पेंड
बिहार में भले ही चुनावी मूड हो, पर गलत काम करने वालों पर एक्शन लगातार जारी है. गया में कुछ ऐसा ही देखने को मिला.
Published : October 10, 2025 at 5:32 PM IST
गया : बिहार के गया में रिश्वतखोर राजस्व कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है. शिकायत आने के बाद डीएम ने इसकी जांच करवाई. जांच के दौरान मामला प्रथम दृष्ट्या सही प्रतीत हुआ, जिसके बाद गया डीएम शशांक शुभंकर ने राजस्व कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है.
रिश्वत लेने वाला राजस्व कर्मचारी निलंबित : यह मामला फतेहपुर अंचल कार्यालय से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार गया के डीएम शशांक शुभंकर के व्हाट्सएप पर फतेहपुर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी रवि कुमार के खिलाफ एक ऑडियो प्राप्त हुआ था. आरोप था कि राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन के लिए राजस्व कर्मचारी रवि कुमार के द्वारा 15 हजार रिश्वत मांगे गए. प्राप्त ऑडियो के सुने जाने के बाद प्रथम दृष्ट्या मामला सही पाया गया.
फोन-पे के माध्यम से ली गई थी रिश्वत की राशि : रवि कुमार के द्वारा राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन में अपने दलाल अजय कुमार द्वारा पीड़ित आवेदक पिंटू यादव से फोन-पे के माध्यम से 15 हजार की राशि रिश्वत के रूप में ली गई थी. प्रथम दृष्ट्या मामला सही पाए जाने के बाद इसकी पूरी तरह से जांच के आदेश डीएम ने दे दिए हैं.
टिकारी मुख्यालय अंचल भेजा गया : वहीं, फिलहाल कार्रवाई करते हुए गया डीएम के द्वारा राजस्व कर्मचारी रवि कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें टिकारी मुख्यालय अंचल भेजा गया है. इस कार्रवाई के बाद से सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. डीएम शशांक शुभंकर का कहना है कि गलत करने वालों पर कठोर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी.
''जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य की जा रही है. कहीं से भी किसी व्यक्ति को ह्रास करने की सूचना प्राप्त होगी, तो जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.''- शशांक शुभंकर, डीएम, गया
पहले भी हो चुका है एक्शन : यह कोई पहला मामला नहीं है. बीते 30 सितंबर को भी ऐसी ही कार्रवाई की गई थी. डोभी अंचल के कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सन्नी कुमार के खिलाफ शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर डीएम ने एक्शन ले लिया था.
