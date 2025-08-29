गया : बिहार के गया जी में भगवान गणपति का एक ऐसा अद्भुत स्वरूप विराजमान है, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है. मूंगे से बनी यह विशाल प्रतिमा न सिर्फ अद्वितीय है, बल्कि इसमें कई ऐसे चमत्कारिक गुण हैं, जो इसे देश में दुर्लभ बनाते हैं.

मूंगे से बनी अद्भुत गणपति प्रतिमा : गया जी के रामशिला पहाड़ की तराई में भगवान गणपति की मूंगे से बनी 5 फिट से अधिक ऊंची प्रतिमा स्थापित है. यह प्रतिमा अति प्राचीन है और कहा जाता है कि देश में ऐसे गणपति का स्वरूप केवल एक-दो ही जगह है. गणेश उत्सव के दौरान यहां भक्तों का सैलाब उमड़ता है.

दक्षिणवर्ती सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा (ETV Bharat)

40 डिग्री तापमान पर आते हैं गणपति को पसीने : इस प्रतिमा की खासियत यह है कि जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तब प्रतिमा से पसीना निकलने लगता है. ऐसा लगता है जैसे भगवान गणपति जीवंत रूप में मौजूद हों और उन्हें गर्मी लग रही हो. इस कारण यह प्रतिमा भक्तों के लिए आस्था और चमत्कार का केंद्र है.

मनुष्यों जैसी नस-नाड़ी और नाखून : गणपति की इस मूंगे की प्रतिमा में मनुष्यों की तरह नस-नाड़ी दिखाई देती है. यहां तक कि गणपति के नाखूनों की कटिंग भी मनुष्य की तरह है. इस अद्भुत स्वरूप को देखने के लिए भक्त दूर-दूर से आते हैं.

40 डिग्री तापमान पर आते हैं गणपति को पसीने (ETV Bharat)

गणपति महोत्सव में उमड़ती भीड़ : गणपति महोत्सव के दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रहती है. भगवान गणपति यहां कमल पर विराजमान हैं. चार भुजा वाले गणपति के मस्तक पर चंद्रमा है और सूंड व दंत दाहिनी ओर है, ठीक वैसे ही जैसे सिद्धिविनायक मंदिर में है.

कोर्ट-कचहरी के मुकदमों से दिलाते हैं निजात : गया जी के गणपति बप्पा को कोर्ट-कचहरी के मामलों में विजय दिलाने वाला माना जाता है. भक्तों का विश्वास है कि यहां पूजा करने से मुकदमों में सफलता मिलती है. शादी-विवाह जैसी अड़चनें और मांगलिक दोष भी दूर होते हैं.

"मूंगे के गणेश जी की मूर्ति भारत में कम ही जगह पर है. इस मूर्ति का खासियत यह है कि यह मनोकामना को पूर्ण करने वाली है. इस मूर्ति का सूंड दक्षिणवर्ती है यानी सिद्दिविनायक मंदिर की तरह. सिरपर चंद्रमा है और नाग को जनेऊ की तरह धारण किए हुए हैं. इस रामशिला पहाड़ी की तलहटी में ये प्राचीन मंदिर स्थित है. इसकी महिला और भी इसलिए बढ़ जाती है कि क्योंकि भगवान राम रामशिला पहाड़ी पर स्वयं आये थे. इस मंदिर के दर्शन को भारतवर्ष के कोने-कोने से लोग दर्शन करने आते हैं."-लक्ष्मण पांडे, रामशिला गणपति मंदिर के पुजारी

ढाई सौ साल से भी पुरानी है प्रतिमा : इस प्रतिमा का स्पष्ट इतिहास नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसे ढाई सौ साल पहले टिकारी महाराज ने स्थापित कराया था. इसकी प्राचीनता और चमत्कारिक गुण इसे देशभर में अनोखा बनाते हैं. यही वजह है कि यहां दर्शन के लिए देश के कोने-कोने से गणपति के भक्त यहां आते हैं.

देशभर में है अद्वितीय पहचान : गया जी में मूंगे से बनी यह गणपति प्रतिमा पूरे भारत में अपवादस्वरूप है. भक्तों का मानना है कि यहां पूजा करने से हर बाधा दूर होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. यही कारण है कि गणपति बप्पा के दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.

ये भी पढ़ें-