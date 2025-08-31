ETV Bharat / state

बिहार में BMP के ASI ने की आत्महत्या! कमरे से शव बरामद , परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

बोधगया में बीएमपी एएसआई राजेश कुमार सिंह ने की आत्महत्या, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया. जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम. पढ़ें खबर

एएसआई राजेश कुमार सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 31, 2025 at 1:47 PM IST

गया: बिहार के गया जिले में बोधगया थाना क्षेत्र के बीएमपी-3 ट्रेनिंग सेंटर में तैनात असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. पुलिस ने उनके शव को कमरे से बरामद किया है. मृतक का पैतृक गांव छपरा जिले का गंगाजल बताया जा रहा है, जबकि उनका परिवार हाजीपुर में रहता है. घटना की सूचना मिलते ही बोधगया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका: एएसआई के परिजनों ने इस घटना को आत्महत्या मानने से इनकार किया है. उनका आरोप है कि राजेश कुमार सिंह के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जो हत्या की ओर इशारा करते हैं. एएसआई की बहन का कहना है कि इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है. उनकी बहन बीएमपी-3 ट्रेनिंग सेंटर पहुंच चुकी हैं, जबकि छपरा और हाजीपुर से अन्य परिजन भी आ रहे हैं.

“शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, मेरा भाई आत्महत्या करने वाला इंसान नहीं था. हमें पूरा शक है कि उसकी हत्या की गई है और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है.”-एएसआई की बहन

मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम: गया के सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला हैंगिंग का प्रतीत होता है. हालांकि, परिजनों की शिकायत के आधार पर गंभीरता से जांच की जा रही है. फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है, जो साक्ष्य संकलन में जुटी है. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.

बीएमपी के ASI ने की आत्महत्या! (ETV Bharat)

घटना की जानकारी देर रात मिली: बताया जाता है कि यह घटना बीती रात की है, जिसका पता देर रात करीब 12 बजे चला. एक सहकर्मी ने राजेश कुमार सिंह को उनके कमरे में देखा और तुरंत बीएमपी अधिकारियों को सूचित किया. इसके बाद बीएमपी के वरिष्ठ अधिकारी और बोधगया थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

परिजनों की मांग-हो सख्त कार्रवाई: मृतक की बहन ने इस मामले में गंभीर जांच की मांग की है. उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि इस मामले की पूरी जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.” परिजनों का कहना है कि राजेश की मौत के पीछे कोई साजिश हो सकती है, जिसे उजागर करने के लिए पुलिस को सभी पहलुओं की जांच करनी चाहिए.

पुलिस ने दिया जांच का भरोसा: सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल ने आश्वासन दिया कि इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जाएगी. उन्होंने कहा, कि परिजनों की ओर से जो भी लिखित शिकायत दी जाएगी, उसके आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा. फॉरेंसिक जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने इस मामले में सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है.

"परिजनों के द्वारा घटना को संदिग्ध बताए जाने के बाबत पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और प्रथम दृष्टया मामला हैंगिंग का सामने आया है. आगे जांच की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. वहीं, परिजन जो लिख कर देंगे, उसके आधार पर भी जांच की कार्रवाई की जाएगी."- रामानंद कुमार कौशल, सिटी एसपी, गया

