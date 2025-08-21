उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अपने टाइगर्स के लिए तो विश्व प्रसिद्ध है ही पर यहां कुछ ऐसी हाथी भी हैं, जो टाइगर्स से भी ज्यादा फेमस हैं. इन्हीं में से एक हाथी है गौतम जिसे बांधवगढ़ का रेफरी कहना गलत नहीं होगा. दरअसल, जब टाइगर्स की लड़ाई से पूरा जंगल थर्रा उठता था, तब गौतम दादा की एंट्री होती थी. बाघों की लड़ाई के बीच में इस सबसे उम्रदराज हाथी की भूमिका किसी मैच रेफरी से कम नहीं होती थी.

भले ही कुछ साल पहले गौतम हाथी बांधवगढ़ से रिटायर हो चुका है, लेकिन आज भी उसके किस्से लोगों को रोमांचित कर देते हैं.

कौन है बांधवगढ़ का गौतम हाथी?

गौतम हाथी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कासबसे उम्रदराज हाथी है, जिसकी उम्र लगभग 79 साल की हो चुकी है. गौतम हाथी को 'गौतम दादा' के नाम से जाना जाता है, या यूं कहें कि हाथियों के कैंप से लेकर जंगल तक इस हाथी की दादागिरी चलती थी. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गौतम हाथी ने कई सालों तक अपनी सेवाएं दीं, और इस दौरान इनके कई रोचक किस्से भी लोगों के सामने आए हैं. गौतम हाथी ने बाघों के भीषण युद्ध रोकने से लेकर जंगली प्राणियों की देख-रेख से लेकर कठिन रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है.

जानें बांधवगढ़ के सबसे उम्रदराज हाथी की कहानी (Etv Bharat)

कहां से आया था गौतम हाथी?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय बताते हैं, '' गौतम हाथी को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 9 मार्च 1978 में पी.सी.परमेश्वर नायर महावत के साथ कान्हा टाइगर रिजर्व से लाया गया था. इसके बाद गौतम हाथी ने बांधवगढ़ में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई. गौतमने 1978 से 2021 तक बांधवगढ़ में अपनी सेवाएं दीं. यानी कुल 43 साल तक इस हाथी ने बांधवगढ़ और यहां के वन्य प्राणियों की सेवा की. गौतम हाथी 2021 में रिटायर हुआ, और आज भी कैंप में अपनी रिटायरमेंट वाली जिंदगी जी रहा है. ''

बांधवगढ़ का सबसे सीनियर हाथी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गौतम नर हाथी सबसे ज्यादा उम्रदराज हाथी है, गौतम का जन्म देश को आजादी मिलने से एक साल पहले 1946 में हुआ था, और वर्तमान में

गौतम हाथी को कहा जाता है बांधवगढ़ का दादा (Etv Bharat)

गौतम के भरोसे कई कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन

गौतम हाथी की उम्र लगभग 79 साल की हो चुकी है. ये हाथी वर्तमान में बांधवगढ़ के सबसे सीनियर और समझदार हाथियों में गिना जाता है. कैंप में मौजूद हाथियों के बच्चों के साथ गौतम दादा की हैसियत से मस्ती करते नजर आ जाता है.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय बताते हैं, '' गौतम हाथी के भरोसे कई कठिन से कठिन और खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया. गौतम के रहने से रेस्क्यू करने वाले कर्मचारियों का भी डर खत्म हो जाता था. गौतम नर हाथी अपनी सर्विस के दौरान जंगली हाथियों के रेस्क्यू करने, जंगली हाथियों को घेरने, हाथी पिंजड़ा ट्रक में लोड करने में अद्भुत सहयोग देता था. खतरनाक बाघ जब घायल हो जाते तो इलाज के लिए उनके रेस्क्यू में भी गौतम अहम भूमिका निभाता था.

43 साल सेवा देने के बाद रिटायर हो चुका है गौतम हाथी (Etv Bharat)

गौतम हाथी के मौजूदगी की एक खासबात ये भी थी कि उसके रहने मात्र से ही रेस्क्यू टीम और डॉक्टर्स की टीम बिना किसी भय के रेस्क्यू को सफल कर पाती थी. गौतम हाथी का शरीर विशालकाय है, टस्क की गोलाई और लंबाई जबरदस्त है, जिसके चलते जंगली हाथी भी उसके पास आने से डरते हैं.

बाघों के युद्ध रोकने में महारत

बांधवगढ़ बाघों का गढ़ है और जब जंगल में दो बाघों के बीच वर्चस्व की लड़ाई होती है, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है. इस दौरान पेट्रोलिंग गार्ड्स भी वहां जाने से डरते हैं. लेकिन गौतम हाथी ने अपने सेवा काल के दौरान ऐसे कई बाघों की फाइट सुलझाने में भी बड़ा रोल अदा किया. जैसे ही बाघों की फाइट की सूचना मिलती थी तो गौतम हाथी को बतौर रेफरी वहां ले जाया जाता था. इसके बाद उसकी उपस्थिति में उस फाइट को रोका जाता था.

रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को रोमांचित कर देते हैं गौतम हाथी के किस्से (Etv Bharat)

गौतम हाथी के कितने बच्चे?

ऐसा नहीं है कि इतने साल सेवाकाल के दौरान गौतम नर हाथी का परिवार नहीं है. गौतम नर हाथी के अभी कई बच्चे कैंप में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं. भले ही गौतम अब कैंप में दादा की हैसियत से रह रहा है, लेकिन उसके बच्चे भी बांधवगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. गौतम नर हाथी के 6 बच्चे हैं, जिसमें एक का नाम अष्टम है. ये नर हाथी है. दूसरे का नाम बांधवीय है, ये मादा हाथी है. तीसरे का नाम गणेश है ये नर हाथी है, चौथे का नाम गायत्री (मादा), पांचवें का नाम मुरली (नर) और छठवें का नाम लक्ष्मी (मादा) था. लक्ष्मी अब इस दुनिया में नहीं रही. अष्टम, बांधवीय, गणेश कैंप में काम कर रहे हैं, इसके अलावा गायत्री और मुरली अभी सब एडल्ट हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं.

रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहा गौतम?

बांधवगढ़ के डायरेक्टर अनुपम सहाय बताते हैं, '' गौतम नर हाथी ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को उंचाइयों तक पहुंचाने में बड़ा रोल अदा किया है. करीब 43 साल सेवा देने के बाद ये हाथी 2021 में रिटायर हुआ है. गौतम हाथी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र पनपथा कोर की बीट झलवार, पेट्रोलिंग कैंप बदबदा में रह रहा है. हाथी की उम्र ज्यादा होने के चलते उसे सेवा से मुक्त किया है, लेकिन हाथी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसके साथ गश्ती की जाती है, जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक रहे. गौतम हाथी के महावत का नाम भईया लाल बैगा है, और चारा कटर का नाम नरेंन्द्र बैगा है.''

कितने साल में हाथी होते हैं रिटायर?

किसी भी टाइगर रिजर्व में हाथियों का भी बड़ा रोल होता है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कैंप में मौजूद हाथियों ने भी बांधवगढ़ की पहचान देश दुनिया तक बनाने में बड़ा रोल अदा किया

है, क्योंकि 1968 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बना, और 1978 में गौतम जैसा दमदार हाथी यहां सेवा देने पहुंच गया. उस दौर में पर्यटकों को हाथियों में बिठाकर जंगल की सैर कराई जाती थी. किसी भी टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणियों की सुरक्षा, जंगल की देखरेख, उनका रेस्क्यू, इन सबके लिए ऐसे दुर्गम रास्तों पर जाना पड़ जाता है जहां न तो गाड़ी जा सकती है न इंसान. ऐसR जगहों पर हाथी बड़े काम आते हैं. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सेवा में लगे, कैंप में मौजूद हाथियों को सामान्यत: 65 साल की उम्र तक पहुंच जाने पर रिटायर कर दिया जाता है. हालांकि, गौतम ने बांधवगढ़ के लिए एक्स्ट्रा सर्विस दी है.