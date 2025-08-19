ETV Bharat / state

नोएडा में बाढ़ की आहट! 52 गांव और जेवर के 25 गांव खतरे में, प्रशासन हुआ अलर्ट - FLOOD IN YAMUNA

बाढ़ से निपटने के लिए सिंचाई विभाग को जरूरी निर्देश दिए गए हैं. कौन-कौन से इलाके प्रऊावित हो सकते हैं, जानिए..

यमुना नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी
यमुना नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी (ETV Bharat)
नई दिल्ली/नोएडा: यमुना नदी गौतम बुद्ध नगर में ओखला बैराज से प्रवेश करती है. हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है. इसे देखते हुए प्रशासन ने आपदा की स्थिति से निपटने के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. आपदा स्थिति के निपटने के लिए बाढ़ नियंत्रण चौकियां स्थापित की गई हैं, साथ ही रेस्क्यू टीम भी अलर्ट मोड में हैं. वहीं एनडीआरएफ समेत अन्य एजेंसियों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है.

वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी भी यमुना के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. उनका कहना है कि हथिनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसके मंगलवार शाम तक यहां पहुंचने की संभावना है. बाढ़ आने से नोएडा क्षेत्र सेक्टर-150, याकूतपुर, कुलेसरा गांव, ग्रेटर नोएडा के करीब 52 गांव और जेवर के 25 गांव प्रभावित हो सकते हैं, जहां करीब सवा दो लाख लोग रहते हैं.

जिला प्रशासन ने अधिकारियों से साथ की मीटिंग
जिला प्रशासन ने अधिकारियों से साथ की मीटिंग (ETV Bharat)

पानी बढ़ने की संभावना की दें जानकारी: जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए इंतजाम करने भी शुरू कर दिए हैं. डीएम मेधा रूपम की तरफ से कलेक्ट्रेट में बाढ़ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों बाढ़ चौकियों को सक्रिय करने तथा वहां पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती करने के साथ जरूरी उपकरणों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. सिंचाई विभाग को कहा गया है कि नियमित रूप से नदियों के जलस्तर की निगरानी करें और समय समय पर प्रशासन को इससे अवगत कराएं. साथ ही बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्रामों के निवासियों को सतर्क रहने और पानी बढ़ने की संभावना के बारे में लगातार जानकारी देने का निर्देश भी दिया गया है. डीएम ने प्राधिकरणों के अधिकारियों से कहा कि डूब क्षेत्रों में जो गौशालाएं है, उनको लेकर भी वैकल्पिक व्यवस्था रखी जाए. ताकि जनपद में अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो वहां से गोवंशों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके.

